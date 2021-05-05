在傳統市場開盤前與收盤後（即 時段外交易 / 非正常交易時段），仍可進行指數 CFD 的交易，交易條件透明。
（內部伺服器，2025年8月）
在熱門指數上開放 延長交易時段（即 24 小時指數交易 / 全天候指數交易 / 夜期 / 黑期交易），讓你及時掌握行情。
以下為支持延長交易的主要指數：
你可以針對 夜期 / 黑期 / 非正常交易時段 的新聞與重大事件作出交易決策。
我們不額外收取佣金，所有費用在下單前清晰可見。點差在 流動性低時段（夜間 / 黑期） 可能會擴大。
所有下單類型、平台工具、技術指標、止損止盈等在夜期 / 黑期 / 非正常時段仍可正常使用。
從週日晚至週五晚（UTC 時間），你可在 非正常交易時段 / 時段外交易 下單操作，多個指數可 24 小時交易。
在標的交易所休市時，我們會根據期貨市場（例如 E-mini 合約）與相關市場的價格波動，生成即時報價，確保行情不間斷。但執行價格可能與正式指數開盤價略有差異。
* 請注意：在 夜期 / 黑期 / 非正常交易時段，流動性可能較低、波動性可能升高。
展示我們的 4 星和 5 星好評。為遵守 GDPR 要求並保護用戶隱私，用戶的具體資料已被匿名處理
你可以交易以下指數 CFD：EU Stocks 50、Germany 40、Hong Kong 50（含恆指夜期 / 恆指黑期）、Japan 225、UK 100、US 500、US Russell 2000、US Tech 100、US Wall Street 30。
24 小時交易 / 全天候交易 時段為每週日晚至週五晚上（UTC 時區），期間只會有短暫維護暫停。
我們的 24 小時指數 CFD 價格取自期貨市場（如 E-mini 合約）。當標的交易所休市時，我們會透過其他市場價格與波動性來生成 即時報價，維持價格連續性，避免常見的跳空缺口。
不會。我們提供 0% 佣金與透明定價，僅依標準費用收取。惟在流動性低的夜間 / 黑期時段，點差可能會擴大。
不會。所有下單類型、保證金設定與執行速度均維持一致。
可以。所有技術指標、止損／止盈與平台工具在 夜期 / 黑期 / 非正常交易時段 均可正常運作，持續追蹤 即時報價，猶如在核心時段操作。