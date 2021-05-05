首頁交易24/5 指數差價合交易

交易全球主要指數差價合約，24 小時指數交易 / 全天候交易（含夜期 / 黑期 / 時段外交易）

在傳統市場開盤前與收盤後（即 時段外交易 / 非正常交易時段），仍可進行指數 CFD 的交易，交易條件透明。

24/5 指數差價合交易

簡易開戶流程

超過 4,500 個差價合約市場

執行速度 0.082 秒

（內部伺服器，2025年8月）

熱門指數 CFD，交易時間更長

 在熱門指數上開放 延長交易時段（即 24 小時指數交易 / 全天候指數交易 / 夜期 / 黑期交易），讓你及時掌握行情。

以下為支持延長交易的主要指數：

香港 50 指數

香港 50 指數

由多元產業的香港上市龍頭企業組成，支援 恆指夜期 / 恆指黑期 / 全天候交易。
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日本 225 指數

日本 225 指數

追蹤東京上市頂尖企業的主要日本股市指數。
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美國科技 100 指數

美國科技 100 指數

由納斯達克交易所上市的美國科技領導企業組成，支援 即時報價與全天候交易。
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歐洲 50 指數

歐洲 50 指數

歐元區市值最高的 50 家龍頭企業。
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英國 100 指數

英國 100 指數

由倫敦證交所上市的最大型英國企業組成。
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美國 500 指數

美國 500 指數

涵蓋 500 家美國主要上市公司的基準指數，支援 24 小時指數交易。
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美國羅素 2000 指數

美國羅素 2000 指數

涵蓋美國中小型市值企業。
德國 40 指數

德國 40 指數

涵蓋多個經濟領域的德國領先企業。
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學習如何交易指數差價合約

獲取教育指南，了解全球主要基準指數的差價合約交易運作方式。

如何交易HK50

如何交易HK50

了解香港50指數的組成，以及影響價格波動的主要因素。
閱讀指南
How to trade Japan 225

如何交易日本225

介紹日本225指數，包括其結構及主要影響表現的驅動因素。
閱讀指南
How to trade US 100

如何交易US 100

教育指南，概述美國100指數的主要成分及市場特徵。
閱讀指南

為什麼選擇在 Capital.com 進行 24 小時交易 / 全天候交易 指數 CFD？

即時反應市場動態

你可以針對 夜期 / 黑期 / 非正常交易時段 的新聞與重大事件作出交易決策。

費用透明

我們不額外收取佣金，所有費用在下單前清晰可見。點差在 流動性低時段（夜間 / 黑期） 可能會擴大。

與核心時段一樣的執行與操作體驗

所有下單類型、平台工具、技術指標、止損止盈等在夜期 / 黑期 / 非正常時段仍可正常使用。

什麼是 24/5 指數 CFD 交易 / 全天候指數交易？

從週日晚至週五晚（UTC 時間），你可在 非正常交易時段 / 時段外交易 下單操作，多個指數可 24 小時交易。

在標的交易所休市時，我們會根據期貨市場（例如 E-mini 合約）與相關市場的價格波動，生成即時報價，確保行情不間斷。但執行價格可能與正式指數開盤價略有差異。

 * 請注意：在 夜期 / 黑期 / 非正常交易時段，流動性可能較低、波動性可能升高。

隨時隨地，都能進行交易

laptop

網頁平台

使用網頁平台進行交易 – 無需下載

smartphone

下載應用

使用移動端 App（iOS / Android）進行 全天候交易 / 24 小時交易

夜間與延長時段交易需留意事項

流動性較低 → 點差可能擴大

價格可能在夜期 / 黑期快速波動

在極端或流動性不足狀況下，風控工具可能表現異常

用戶意見與評分

閱讀我們的客戶回饋，無論他們的經驗水平如何。
2024-08-29
d**********

操作簡單，安全可靠！對新手太友好啦~已經推薦給周圍的朋友啦

2022-06-20
黃**

順滑介面

2024-06-15
孫******

很簡單

2023-07-16
何**（A** H*）

容易操作，有教學影片提示

2022-03-03
K*** C**

可體驗，有中文。感覺挺好

2021-05-05
曾***

大家應該利用Credit card 入錢或提取按金, 我個人就試過, 非常快及方便。

2023-02-15
y*********

帳號申請與審核快速，商品多樣，支援在台灣使用TradingView交易(有些經紀商不開放台灣用戶使用TradingView下單交易)

展示我們的 4 星和 5 星好評。為遵守 GDPR 要求並保護用戶隱私，用戶的具體資料已被匿名處理

4.6
評級和評論
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常見問題

哪些指數 CFD 可進行 24 小時指數交易 / 全天候交易？

你可以交易以下指數 CFD：EU Stocks 50、Germany 40、Hong Kong 50（含恆指夜期 / 恆指黑期）、Japan 225、UK 100、US 500、US Russell 2000、US Tech 100、US Wall Street 30。

何時可交易這些指數？

24 小時交易 / 全天候交易 時段為每週日晚至週五晚上（UTC 時區），期間只會有短暫維護暫停。

24 小時指數 CFD 的報價是如何計算？

我們的 24 小時指數 CFD 價格取自期貨市場（如 E-mini 合約）。當標的交易所休市時，我們會透過其他市場價格與波動性來生成 即時報價，維持價格連續性，避免常見的跳空缺口。

在夜期 / 黑期 / 非正常交易時段是否會額外收費？

不會。我們提供 0% 佣金與透明定價，僅依標準費用收取。惟在流動性低的夜間 / 黑期時段，點差可能會擴大。

在延長交易時段會有什麼不同嗎？

不會。所有下單類型、保證金設定與執行速度均維持一致。

在延長或夜期時段也能使用相同工具與圖表嗎？

可以。所有技術指標、止損／止盈與平台工具在 夜期 / 黑期 / 非正常交易時段 均可正常運作，持續追蹤 即時報價，猶如在核心時段操作。