憑藉數十年的金融及交易專業知識，我們的領導層令我們成為歐洲增長最快的經紀商之一，並創造創新解決方案，協助交易者作出更佳決策。
Viktor 是一位英國科技企業家，專長於 發掘能重塑市場的顛覆性科技企業。 自 2001 年起，他 透過其全球 投資機構 VP Capital 持續投資於顛覆性技術。
正因他 熱衷於將頂尖科技與高度 進取的團隊結合，才於 2016 年創立 Capital.com。 自那時起，Capital.com 迅速崛起 ，成為全球發展速度最快的交易平台之一， 並於英國、歐洲、澳洲及中東設有辦事處。
Rupert 於 2022 年 6 月加入 Capital.com。在此之前，他於英國及美國的交易及銷售領域積累超過 15 年經驗。 他曾在 IG 的交易處理平台任職多年，後來晉升為外匯及加密貨幣產品交易部副主管。 2017 年，Rupert 獲委任為 IG US 行政總裁，負責創立 IG US 並取得監管機構的營運批准，其後成功將 IG US 發展成為美國外匯市場的重要競爭者。
作為 Capital.com 英國區行政總裁，Rupert 全面負責英國業務，並確保與集團的全球戰略保持一致。
Christoforos 於 2016 年 11 月加入 Capital.com，在此之前於保險及金融行業累積十年經驗。 他職業生涯始於保險精算師，負責再保險經紀公司風險計算與分析。其後，他於經紀行業工作三年，從初級交易員晉升為風險經理。 加入 Capital.com 初期，他擔任風險主管，隨後晉升為首席風險官，最終成為營運主管。
他持有利茲大學數學學士學位，以及倫敦大學城市學院（現為 City St George’s）精算科學碩士學位。
Tarik 負責將 Capital.com 業務拓展至該地區快速增長的新興市場。 他擁有超過十年的經紀行業經驗，於 2021 年 7 月加入 Capital.com，最初擔任首席收益官，並於一年後晉升為區域行政總裁。 現居杜拜的他，目前負責領導我們於阿聯酋新成立並持牌的子公司。 在職業生涯中，Tarik 曾擔任多個高級管理職位，包括 IG 銷售主管及 Pepperstone 中東區負責人。
他持有卡斯商學院管理學碩士學位，以及倫敦布魯內爾大學商業學士學位。
Thomas McCrickard 為 Capital Com Australia 的行政總裁，負責領導公司於該地區的整體策略制定、監管監督及合規管理，以及區域營運事務。
憑藉超過十年的全球金融市場從業經驗，Thomas 曾於倫敦及墨爾本出任高級管理職位，相關工作範疇涵蓋衍生產品交易、風險管理及策略規劃。自 2023 年 12 月起，Thomas 一直擔任 Capital Com Australia 的董事，於公司發展的重要階段履行董事職責，引領公司穩步推進業務發展與增長。Thomas 畢業於倫敦政治經濟學院，並取得工商數學與統計學理學學士 (BSc) 學位。
Ariel 於 2021 年 3 月加入 Capital.com。 他最早在 18 年前於安永會計師事務所展開職業生涯，擔任納斯達克上市高科技公司的高級審計師。 其後，他曾在初創公司及跨國成熟企業（包括後來被通用電氣收購的法國阿爾斯通能源 (Alstom Energy) 集團）擔任高級財務主管。 最近，他於社交交易平台 eToro 工作三年，出任歐洲區財務主管。
Ariel 是一名註冊會計師，擁有會計學、管理學及經濟學學士學位，以及金融管理方向的工商管理碩士學位。
Sheena 於 2023 年 9 月加入 Capital.com，具備在歐洲及中東地區合規管理各環節的豐富團隊管理經驗。 在此之前，她曾任 ADSS 的首席合規官。 Sheena 於職業生涯最初十多年在 CMC Markets 工作，從合規助理逐步晉升為英國及歐洲區合規主管。
她持有倫敦瑪麗皇后大學法律學士學位，以及倫敦大學學院國際公共政策碩士學位。
Sasha 擔任 Capital.com 的首席產品官，負責領導全球平台及用戶體驗的開發。 他在產品管理、金融科技及以客戶為本的創新領域具備深厚背景，致力於打造直觀、可擴展並能切合用戶需求的產品。 他於領導跨市場跨職能團隊方面經驗豐富，專注透過數據驅動、設計思維及高績效文化推動產品持續增長。 加入 Capital.com 前，他曾任 Revolut 財富與交易及信貸業務產品主管。
作為 Capital.com 的首席資訊及安全官，Pavel 負責公司於資訊安全、IT、基建、平台營運及合規監管方面的全球戰略。 自 2018 年加入以來，Pavel 在強化 Capital.com 的安全體系及搭建穩健、可擴展的技術基礎方面發揮關鍵作用，為公司在受監管的金融科技環境下實現快速增長提供有力支撐。 憑藉於網絡安全、IT 管理及風險管治領域的專業知識，他確保公司具備網絡韌性及合規能力，使 Capital.com 持續走在安全及敏捷金融科技的前沿。
Eugene 負責制定並推動 Capital.com 的全球人力戰略，重點聚焦於人才培養、組織發展及營造高績效、包容性的企業文化。 他在人力資源領導方面經驗豐富，尤其在高速擴張及充滿活力的環境中，全面涵蓋 從招聘、員工參與到學習發展、DEI（多元、公平與共融）及領導力培訓的各個環節。 Eugene 以設計「以人為本」的戰略聞名，這些戰略既與業務目標保持一致，又支持創新，並協助員工於職業生涯不同階段實現持續發展。
自 2016 年加入以來，Nikolai 一直推動 Capital.com 的持續增長，助力公司從初創階段發展成為全球化企業。 憑藉於高增長金融科技領域的人才培養及業務拓展優勢，他成功統籌管理法律、營運、增長及市場營銷等核心職能。
他擁有逾十年的業務增長及投資經驗，並持有法學博士學位。
在加入 Capital.com 前，Valentina 曾於多間 IT、媒體、房地產及金融服務公司擔任首席法律顧問，以及行政總監或董事總經理。
更早前，她曾於本地頂尖律師事務所擔任律師。 Valentina 持有白俄羅斯國立大學商業活動法律規範學士學位，並完成 IPM 商學院的專業管理課程。 現時，她正在倫敦國王學院修讀國際金融及商法碩士學位 (LLM)。
Elpida 於 2024 年加入 Capital.com，擁有十多年涵蓋客戶營運、開戶、支付及後台轉型的國際經驗。 作為營運主管，她負責領導關鍵職能，以提升客戶體驗及優化業務表現。 此前，她曾於多家金融科技公司擔任高級領導職位，包括客戶營運高級副總裁及託管負責人，期間帶領全球團隊、推動自動化並顯著提升服務交付品質。
Vitalii 是一位資深數碼資產專家，在加密貨幣及 Web3 領域推動創新已近十年。 自 2017 年起，他先後於多間受監管的加密貨幣交易所任職，並作為 CryptoUK 創始代表之一，參與英國加密監管體系的早期建設。
加入 Capital.com 前，Vitalii 曾任 Currency.com 戰略主管，主導多項戰略舉措，並成功推動一宗於 2025 年初完成的併購案。 於 Capital.com，他專注拓展平台的加密業務，並憑藉對加密市場、數碼金融及監管框架的深厚理解，持續推動業務發展。