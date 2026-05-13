由您第一筆差價合約交易開始，每月即可享受部分點差的返還。 這是我們向您表示「感謝選擇於本平台交易」的方式。
您是一名專業交易者？ 您將獲得更高比例的回贈，以及更少的槓桿限制。
|持倉名義交易量
|0 – 5000 萬美元
|> 5000 萬 – 1.5 億美元
|> 1.5 億美元
|回贈比率
|5%
|10%
|20%
假設在一個月內，您平倉的外匯差價合約 (CFD) 名義交易量為 1.5 億美元。
這意味著您符合最高回贈級別，將獲得 20% 的點差返還。
帳戶幣種： 美元 (USD)
名義交易量： 1.5 億美元
點差： 20,000 美元*
回贈： 20,000 美元 × 0.20 = 4,000 美元
假設在一個月內，您平倉的指數差價合約名義交易量為 1.5 億美元。
這意味著您符合最高回贈級別，將獲得 20% 的點差返還。
帳戶幣種： 英鎊 (GBP)
名義交易量： 1.5 億美元
點差： 20,000 美元 ÷ 1.25 = 16,000 英鎊*
回贈： 16,000 英鎊 × 0.20 = 3,200 英鎊
*點差及匯率僅用於範例說明。
只需在任何收取點差的市場中進行一筆差價合約交易。 於下個月，您將獲得一定比例的點差返還。
交易量越大，回贈金額越高！
我們計劃於次月的第 5 個工作日，將當月回贈發放至您的 Capital.com 帳戶。
每次回贈到帳時，您都會收到一封電郵通知。
我們會在每天 00:00（UTC 時間）對已平倉頭寸進行回贈計算。
若您於當月最後一天該時間點之後平倉，該筆交易將計入下一個月的回贈。
交易量指的是您交易的市場總價值，而不僅僅是保證金金額。您於所有帳戶（例如 MT4 與差價合約帳戶）的交易，均會計入對應資產類別的點差回贈進度。
點差回贈 = 回贈比率 (%) × 已支付的點差金額。
回贈以美元計算，但會按照您的帳戶幣種發放——若您的帳戶幣種並非美元，請注意匯率將影響最終回贈金額。
是的，黃金、白銀、鉑金和鈀金均享有與外匯相同的回贈比率。
回贈以美元計算，但最終將以您的帳戶幣種發放。
您所有帳戶的交易量均會計入合資格交易量。回贈會根據您於各帳戶實際支付的點差，分別計算並發放至對應帳戶。