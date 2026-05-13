首頁交易適用於所有交易者的回贈

獲得現金交易回贈

由您第一筆差價合約交易開始，每月即可享受部分點差的返還。 這是我們向您表示「感謝選擇於本平台交易」的方式。 

 

您是一名專業交易者？ 您將獲得更高比例的回贈，以及更少的槓桿限制。

升級到專業版

最高可返還 20% 的點差

無最低交易量要求

保證最低 5% 回贈

我能獲得多少？

持倉名義交易量 0 – 5000 萬美元 > 5000 萬 – 1.5 億美元 > 1.5 億美元
回贈比率 5% 10% 20%

具體的運作方式是怎樣的？

請參考以下範例，了解您可能獲得多少回贈。 請記住——「名義交易量」指的是您持倉在標的市場中的總價值。

外匯與貴金屬

假設在一個月內，您平倉的外匯差價合約 (CFD) 名義交易量為 1.5 億美元。

這意味著您符合最高回贈級別，將獲得 20% 的點差返還。 

  • 帳戶幣種： 美元 (USD) 

  • 名義交易量： 1.5 億美元

  • 點差： 20,000 美元*

  • 回贈： 20,000 美元 × 0.20 = 4,000 美元

指數

假設在一個月內，您平倉的指數差價合約名義交易量為 1.5 億美元。

這意味著您符合最高回贈級別，將獲得 20% 的點差返還。 

  • 帳戶幣種： 英鎊 (GBP) 

  • 名義交易量： 1.5 億美元

  • 點差： 20,000 美元 ÷ 1.25 = 16,000 英鎊*

  • 回贈： 16,000 英鎊 × 0.20 = 3,200 英鎊

*點差及匯率僅用於範例說明。

我何時能收到回贈？

只需在任何收取點差的市場中進行一筆差價合約交易。 於下個月，您將獲得一定比例的點差返還。

 

交易量越大，回贈金額越高！

我何時能收到回贈？

我們計劃於次月的第 5 個工作日，將當月回贈發放至您的 Capital.com 帳戶。 

 

每次回贈到帳時，您都會收到一封電郵通知。

常見問題 (FAQ)

回贈何時計算？

我們會在每天 00:00（UTC 時間）對已平倉頭寸進行回贈計算。

若您於當月最後一天該時間點之後平倉，該筆交易將計入下一個月的回贈。

交易量如何計算？

交易量指的是您交易的市場總價值，而不僅僅是保證金金額。您於所有帳戶（例如 MT4 與差價合約帳戶）的交易，均會計入對應資產類別的點差回贈進度。

點差回贈如何計算？

點差回贈 = 回贈比率 (%) × 已支付的點差金額。

回贈以美元計算，但會按照您的帳戶幣種發放——若您的帳戶幣種並非美元，請注意匯率將影響最終回贈金額。

貴金屬是否享有與外匯相同的回贈比率？

是的，黃金、白銀、鉑金和鈀金均享有與外匯相同的回贈比率。

回贈會以什麼貨幣支付？

回贈以美元計算，但最終將以您的帳戶幣種發放。

如我有多個帳戶怎麼辦？

您所有帳戶的交易量均會計入合資格交易量。回贈會根據您於各帳戶實際支付的點差，分別計算並發放至對應帳戶。

三步即可開始交易

1. 建立您的帳戶（須符合資格要求）2. 按您的方式入金3. 準備就緒後即可開始交易