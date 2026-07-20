什麼是交易？

與實際擁有資產的投資不同，交易是在不擁有資產所有權的情況下對資產價格進行投機操作。例如，當您交易衍生品（例如差價合約）時，您並不是在購買資產本身，而是期望從其價格隨時間變化的差異中獲利。

在交易中，您通常會使用槓桿，又稱為保證金交易。這使得您能夠以較少的初始資本投入建立較大規模的頭寸。例如，如果槓桿為 10:1，您只需要存入 100 美元即可建立 1000 美元的頭寸，剩餘金額實際上由您的券商借給您。

槓桿可以放大潛在盈利，您的回報將基於 1000 美元交易額的價格變動計算，而不僅僅是 100 美元。然而，另一方面，它也會放大潛在的虧損，使得風險管理在交易中變得尤為重要。交易者可以采用不同的策略，基于宏观经济趋势或技术分析（例如支撑位和阻力位）等工具来预测资产价格的涨跌。

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