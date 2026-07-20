新手交易入門知識
什麼是交易？
與實際擁有資產的投資不同，交易是在不擁有資產所有權的情況下對資產價格進行投機操作。例如，當您交易衍生品（例如差價合約）時，您並不是在購買資產本身，而是期望從其價格隨時間變化的差異中獲利。
在交易中，您通常會使用槓桿，又稱為保證金交易。這使得您能夠以較少的初始資本投入建立較大規模的頭寸。例如，如果槓桿為 10:1，您只需要存入 100 美元即可建立 1000 美元的頭寸，剩餘金額實際上由您的券商借給您。
槓桿可以放大潛在盈利，您的回報將基於 1000 美元交易額的價格變動計算，而不僅僅是 100 美元。然而，另一方面，它也會放大潛在的虧損，使得風險管理在交易中變得尤為重要。交易者可以采用不同的策略，基于宏观经济趋势或技术分析（例如支撑位和阻力位）等工具来预测资产价格的涨跌。
了解更多有關交易 vs 投資的資訊。
關鍵交易術語
剛開始接觸衍生品時，了解關鍵交易術語對於做出明智決策和有效管理交易至關重要。熟悉基礎知識將幫助您更自信地駕馭市場並減少困惑。在本節中，我們將介紹每位新手都應該了解的基本交易術語，為您的交易旅程打好堅實的基礎。
CFD
- 差價合約 (CFD) 是一種無需實際擁有標的資產即可交易股票、指數、商品和外匯價格的熱門方式。交易者不是在購買資產（就像投資一樣），而是交易資產價格的漲跌變動，通常持倉時間較短。
- 從本質上講，差價合約是交易者與交易對手（有時是券商，有時是市場）之間達成的一種合約，用於交換開倉與平倉之間標的資產的價值差額。
- 您可以使用差價合約透過投機市場價格上漲（做多）或價格下跌（做空）來獲利。此外，差價合約允許您僅投入頭寸價值的一小部分（即保證金交易或槓桿交易），因此您可以開立比初始投入資金更大的頭寸。
- 我們的差價合約計算器可以幫助您了解交易中的盈利或虧損。調整您的交易規模和槓桿，了解保證金、投入資金和潛在回報是如何相互影響的。
- 了解更多關於差價合約交易的資訊。
槓桿
- 應用槓桿或保證金交易透過從券商借入資金，允許您以相對較少的資金投入建立更大的頭寸。
- 例如，假設槓桿率為 10:1，您只需投入 1000 美元自有資金即可建立 10000 美元的頭寸。這可以放大潛在盈利，即使微小的價格變動也可能為您帶來可觀的回報。
- 然而，值得注意的是，槓桿也會增加風險，它同樣放大了虧損。使用槓桿時，適當的風險管理對於避免重大虧損至關重要。
- 了解更多有關保證金交易的資訊。
做多/做空
- 在衍生品交易中，您可以靈活地做多或做空，取決於您預期資產價格是上漲還是下跌。做多是指您預測資產價格會上漲並買入差價合約，期望之後以更高的價格賣出以獲利。
- 反之，做空是指在您認為價格會下跌並賣出差價合約，目的是以更低的價格買回差價合約並從中獲利。
- 這種交易上漲和下跌市場的能力是差價合約的主要優勢之一，讓交易者有機會從不同的市場情況中獲利。
- 了解更多有關買入和賣出的資訊。
風險
- 風險是差價合約交易中的關鍵概念，尤其對於新手而言。它指的是當市場走勢與您的頭寸相反時，您可能遭受的財務損失。在差價合約交易中，一些因素會放大風險，例如同時放大潛在獲利和虧損的槓桿。
- 市場波動、意外新聞事件以及風險管理不善也可能造成重大損失。為了管理風險，交易者經常使用止損單等工具，當市場朝著不利的方向發展時，止損單會自動平倉。了解和管理風險對於避免過高虧損和保護您的資本至關重要。
- 了解更多有關交易中的風險管理的資訊。
適合交易新手的金融市場
對於剛進入差價合約領域的交易新手而言，有多種形式的金融市場可供選擇。差價合約交易的主要市場包括股票、商品、外匯（貨幣）和指數。每個市場都有獨特的機會和風險。
- 股票市場允許交易者透過股票交易基於單一上市公司的價格變動進行投機操作。了解更多關於股票交易的資訊。
- 大宗商品市場專注於受全球供需影響的實體商品，例如黃金、石油或農產品。了解更多關於大宗商品交易的資訊。
- 自 1896 年創立以來，外匯市場是貨幣對交易的場所，以其高流動性和 24 小時（週末除外）交易時間而聞名。了解更多關於外匯交易的資訊。
- 指數允許交易者交易一組股票的表現，例如 US 500 指數，它包括在美國主要交易所上市的 500 只領先股票 。了解更多關於指數交易的資訊。
對於新手而言，首先專注於一到兩個市場可能是一個不錯的策略。這可以讓您在進入其他市場之前累積知識和信心。了解這些市場的運作原理將為您的差價合約交易奠定堅實的基礎。
應用您的交易策略
一旦您了解了交易的基礎知識、可供交易的資產以及市場運作方式，就該開始製定交易策略了。交易策略是做出交易決策和管理倉位的計劃。廣義上講，策略分為兩類：技術面策略和基本面策略。
技術面策略專注於圖表形態、價格變動以及移動平均線或支撐位和阻力位等技術指標。使用技術分析的交易者相信過去的市場行為可以幫助預測未來的價格走勢。
另一方面，基本面策略基於評估可能影響資產價格的潛在因素，例如公司財報、經濟數據或地緣政治事件等。基本面交易者會從大局出發決定何時買入或賣出。
關鍵是找到適合您的風格和風險承受能力的策略，然後隨著您在市場中累積經驗而不斷完善它。
了解有關交易策略的更多資訊，在我們的學習交易版塊找到廣泛的教育內容，同時學習如何開立經紀賬戶。
進一步了解外匯手數的運作方式以及它們在交易中的重要性。
如何完成您的首次交易
透過對用戶友好的介面，您可以在我們的即時平台上輕鬆開始第一筆交易。您可以透過開立賬戶或使用模擬賬戶進行交易，並按照以下步驟操作：
- 1 學習如何交易：課程和詞典根據您的交易目標選擇要交易的資產
- 2 選擇是否使用差價合約進行交易
- 3 決定您的交易規模
- 4 考慮使用止損來管理風險
- 5 建立多頭或空頭頭寸
- 6 管理您的頭寸，監控基本面和/或技術面影響因素
- 7 平倉
交易的風險和好處
交易既帶來令人興奮的機會，也伴隨巨大的風險。理解這兩點對於成為成功的交易者至關重要。
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好處
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風險
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獲利潛力：您可以利用價格變動快速獲得回報。
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可能放大虧損：槓桿雖然可以提高盈利，但虧損也同時放大。
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槓桿：您可以用較少的資金建立較大規模的頭寸。
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市場波動性：突然的價格波動可能會造成意外虧損，尤其是在缺乏風險管理策略的情況下。
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靈活性：無論市場上漲或下跌，您都有獲利機會。
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情緒壓力：衝動而非理性的決定可能會導致糟糕的結果。
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分散投資：您可以交易從股票、大宗商品到外匯等一系列資產。
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過度交易的風險：近乎不間斷的市場准入可能意味著過度交易。
關鍵是找到適合您的風格和風險承受能力的策略，然後隨著您在市場中累積經驗而不斷完善它。
FAQ
新手如何開始交易
作為新手開始交易，您首先需要了解市場運作的基本原理以及可以交易的資產。開立一個模擬賬戶進行練習而不冒損失真實資金的風險、選擇一個可靠的線上券商以及了解適合您風險承受能力的策略非常重要。從小額交易開始，逐步建立信心和累積經驗。
哪種交易最適合新手
對於新手而言，最好的交易通常涉及波動性較低的資產，例如藍籌股或外匯中的主要貨幣對。這些市場通常（但並非總是）走勢更可預測，因此分析起來更容易且交易風險更小。新手應該專注於他們能夠輕鬆掌握的簡單策略。
新手應該投入多少資金用於交易
新手應該投入多少資金取決於他們的財務狀況和風險承受能力。
如何選擇線上券商
在選擇線上券商時，新手應該尋找一個提供有競爭力的費用、用戶友好的介面以及全面教育資源的平台。檢查券商是否受到監管、提供模擬賬戶以及全天候回應的客戶支援也很重要。
交易有哪些風險
交易的風險包括虧損超過初始投資的資金，尤其是在使用槓桿的情況下。市場波動、價格突然變化以及情緒化決策都可能導致重大損失。有效的風險管理，例如使用止損單，可以幫助限制這些風險。
我可以在哪裡了解更多有關交易市場的資訊？
您可以透過參加線上課程、閱讀信譽良好的券商提供的教育材料以及使用模擬賬戶進行練習來了解更多有關交易市場的知識。此外，關注財經新聞、訂閱市場分析簡報以及加入交易社群可以幫助您隨時了解市場趨勢和策略。