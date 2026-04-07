按金交易終極指南
按金交易是指您只支付投資成本的一定比例（又稱按金），同時向經紀商借入所需剩餘資金的交易方式。
按金交易允許您建立本來無法承擔的倉位，並從整個倉位的價格波動中獲利。請注意，按金交易可以提高盈利，但也會增加風險和任何潛在虧損的規模。
按金交易意味著什麼？在本指南中，我們將向您介紹什麼是按金交易、其關鍵技術和原則，例如槓桿和追補按金以及與按金交易相關的優勢和風險。
什麼是按金交易？
但是，交易中的按金是多少呢？交易者應該了解兩種不同類型的按金。建倉所需的資金是您的所需按金。它由您使用的槓桿高低來決定，以槓桿比率表示。
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2:1 槓桿 = 50% 按金
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5:1 槓桿 = 20% 按金
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10:1 槓桿 = 10% 按金
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20:1 槓桿 = 5% 按金
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30:1 槓桿 = 3.3333% 按金
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100:1 槓桿 = 1% 按金
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200:1 槓桿 = 0.5% 按金
維持按金交易的運行也存在限制，這取決於您的整體維持按金水平，即需要由淨值（賬戶總價值）覆蓋的金額。
經紀商要求您的淨值可以覆蓋按金以降低風險。如果您沒有足夠的資金來彌補潛在的損失，您可能會被追補按金，經紀商會要求您添加資金到賬戶或關閉虧損交易。如果您的交易情況持續惡化，您可能會面臨強制平倉。
按金交易範例
假設您有 20 美元現金可用於股票差價合約交易。如果槓桿比率是 5:1，那麼您就可以交易價值 100 美元的資產，您只需投入交易總價值的 20%。您的經紀商將每 1 美元提高至 5 美元，這樣您的 20 美元就變成 100 美元。
如果您的槓桿率是 10:1，即 10% 的按金，您投入 20 美元即可交易價值 200 美元的頭寸。
如果槓桿率是 20:1，即 5% 的按金，則投入 20 美元即可交易 400 美元。每種資產都有不同的槓桿比率或按金百分比。
按金交易是如何運作的？
按金交易者利用槓桿，並希望最終獲利大於借款利息。使用槓桿時，獲利和虧損都可能被迅速大幅放大，因此這是一種高風險的策略。
假設您希望以每股 600 美元的價格交易特斯拉 (TSLA) 股票。要購買 10 股，您需要投入 6,000 美元，但您可能暫時沒有這麼多資金。在槓桿率為 5:1 的按金交易中，您只需投入 1,200 美元作為開倉按金，剩餘金額將由您的經紀商借給您。
如果股價上漲至 615 美元，您將獲利 150 美元。這是 10 股乘以新價格與您購買股票時支付 600 美元之間的差額。特斯拉的股價僅上漲了 2.5%，但按金交易卻將您的投資報酬率 (ROI) 提高至 12.5%。
然而，如果特斯拉的價格下跌 15 美元，跌至每股 585 美元，您將虧損 150 美元，相當於您初始投入金額的 12.5%，前提是您沒有設定止蝕盤。*
*止蝕可能無法保證執行。
如果您有多筆交易未平倉，或者您正在交易價格波動很大的資產類別，您可能會突然發現自己累計遭受多筆巨額損失。
最低淨值要求
開立交易所需的資金，又稱為按金、初始按金、存款按金或所需按金。在 Capital.com，我們稱之為所需按金。
所需按金水平取決於您選擇投資的資產。它以資產價格的百分比計算，稱為按金比率。每個金融品種都有各自不同的所需按金比率。
如果您同時開立多個倉位，則每筆交易的所需按金累計總額稱為您的已用按金。任何用於開立新交易的剩餘資金都是您的可用按金。
維持按金
除了所需按金（即開倉所需的可用資金）之外，您還需要資金來支付維持按金以維持未平倉合約。
您的整個按金戶口需要多少資金，取決於您正在進行交易的價值，以及這些交易目前處於盈利還是虧損狀態。
您賬戶中的資金為您的資金或現金餘額，而淨值為您的資金，包括所有未實現盈虧。按金是需要以淨值作為擔保的所需資金。計算方法是未平倉合約的當前收盤價乘以合約數量和槓桿率。您的按金水準為淨值除以按金。
因此，您需要的總按金金額會隨著交易價值的漲跌而不斷變化。您的淨值應始終 100% 覆蓋按金。
隨時監控您的交易倉位，確保按金被 100% 覆蓋。否則，您會被要求添加資金以提高淨值，或平倉以降低整體按金要求。
信用額度或維持按金
除所需按金外，您的賬戶中還需要有足夠的總按金餘額。這些是您賬戶中未用於交易的資金。當市場不利於您時，它們為您提供風險保障。
您的整個按金戶口需要多少資金，取決於您正在進行交易的價值，以及這些交易目前處於盈利還是虧損狀態。
您賬戶中的資金是您的資產淨值，而虧損倉位可能產生的欠款則是您的按金。您的總按金水準（通常以百分比顯示）為淨值除以按金。
因此，您需要的總按金金額會隨著交易價值的漲跌而不斷變化。您的總按金應始終至少能夠彌補 100％ 的潛在虧損。
隨時監控您的交易倉位，確保按金被 100% 覆蓋。否則，您可能會收到追補按金並被要求添加資金。
追補按金：如何避免它？
追補按金是一種警告，表明您的交易結果已對您不利，並且您不再有足夠的資金來彌補虧損。當您的按金戶口中持有的淨值金額過低且無法支持您的借款時，就會發生追補按金的情況。
換言之，這意味著您的經紀商即將達到它能借給您的最大額度，您必須追加資金或平倉以阻止進一步虧損。
當您收到追補按金時，您不應該忽視它而不採取任何行動。這可能會導致強制平倉，即經紀商強制關閉您的交易，而您將面臨失去一切的風險。
您可以使用風險管理工具來降低收到追補按金的風險，例如使用止蝕盤*、透過追加資金來提高淨值或平倉以降低按金要求等。市場瞬息萬變且難以準確預測，為最壞的情況做好準備總是有幫助的。
*並非所有止損盤都能保證執行。
為什麼止蝕盤很重要？
止蝕盤是一種當未平倉合約達到您設定的某個價位時自動平倉的機制。這意味著當交易對您不利時，止蝕盤可以在虧損進一步擴大並可能造成追補按金之前自動關閉合約。
止蝕盤可以幫助您限制風險。如果您以每股 100 美元的價格買入某項資產的差價合約，當價格跌至您設定的限價（例如低於 95 美元）時，止蝕盤會自動觸發賣出。
如果您持有短倉，您可以將止蝕盤設定在較高的價格，例如 105 美元，以防交易對您不利，資產價格開始上漲。
但您應該注意，止蝕盤僅在預設水平觸發，但會在下一個可用的價格水平執行。例如，如果市場出現跳空，交易可能會以低於預先設定的價格自動關閉。這也被稱為滑點。為了避免這種情況，您可以使用保證止蝕盤。
保證止蝕的工作方式與基本止蝕盤類似，但不會出現滑點，它們始終以預設的價格平倉。值得注意的是，保證止蝕一旦觸發需要支付小額費用。
如何進行按金交易？
在傳統投資領域，按金交易是指從經紀商借錢來購買股票。但您也可以使用按金來交易衍生品工具，例如差價合約 (CFD)。差價合約讓您能夠交易股票、大宗商品、[ a href="/en-int/markets/forex"]外匯、 指數和加密貨幣的價格變動。
您可以按照以下步驟進行按金交易：
第 1 步：開立按金賬戶
要進行按金交易，您需要擁有一個稱為按金賬戶的特殊類型賬戶。
這是您在經紀商處開設的帳戶，經紀商同意借錢給您以增加您的交易價值並應用槓桿。使用按金賬戶意味著您可以放大潛在獲利的規模，但同時也放大了潛在虧損。
第 2 步：根據經紀商要求入金
在 Capital.com，最低入金額為 20 美元。
第 3 步： 選擇您想要使用按金交易的資產
您可以在 Capital.com 上交易 3,000 多個差價合約市場，包括加密貨幣、股票、大宗商品、指數和外匯對等。
第 4 步：滿足維持按金要求
您的按金戶口中始終應有足夠的資金來覆蓋您的所有交易合約。換句話說，您的淨值需要始終覆蓋 100％ 的按金。
對不同資產類別使用按金
透過 Capital.com，您可以使用按金交易從股票到大宗商品等一系列不同的資產類別。
股票
如果您希望購買大型公司的股票，經紀商可能會要求 50% 的按金。這意味著如果您存入 50,000 美元，您的經紀商可為您購買價值 100,000 美元的股票。
如果股價上漲 20%，您將賺得 20,000 美元的利潤，之後減去利息和交易費用。
但是，如果股價下跌 20%，您將虧損 20,000 美元，還要支付 50,000 美元的利息和交易費用。這就是按金交易的風險——您可能獲得豐厚的回報，但也可能面臨同樣巨大的虧損。
差價合約
直接使用按金交易股票適合經驗豐富的投資者，他們已經通過經紀商的審查，並且擁有良好的信用記錄。但是，差價合約等衍生性商品的按金交易也適合散戶投資者。
持有股票的投資者可能會交易差價合約，以對沖其持有的股票價格下跌的風險。
投資者可以透過差價合約建立短倉。做空股票意味著您認為價格會下跌，因此借入您不擁有的股票並以當前價格賣出。
一旦股價下跌，您就可以買進所欠的股票並歸還借入股票，保留所賺的差價。
差價合約允許投資者以較少的資金投入建立短倉，而不必借入或實際擁有標的資產。
如何使用差價合約進行對沖
某投資人持有 ABC 公司 1,000 股股票，因為擔心股價下跌，他可以對同一家公司進行差價合約做空交易。
如果價格下跌，投資者在股票上虧損，但可以從差價合約交易的利潤（減去借款利息和交易費用）中得到彌補。
投資人不只使用差價合約來對沖股價變動。您可以使用按金來推測一種貨幣對另一種貨幣的趨勢。您也可以交易市場指數的漲跌。或者，透過推測大宗商品的價格漲跌變動來獲利。
按金並不局限於單一資產類別。
散戶交易者的按金交易
現在，散戶可以使用線上和行動應用程式上的自動按金交易系統進行簡化的按金交易，通常是基於差價合約。
您可能只需投入少量資金就可以開始交易，通常交易在交易日結束時平倉。由於存在隔夜倉息，差價合約被認為適合短期投資和日內交易。
這些系統受到嚴格監管，監管機構通常會設定槓桿上限。
使用按金最好的情況是，您受益於按金交易帶來的巨大回報，同時避免潛在的放大損失。
您需要謹慎交易，使用限價盤而不是市價盤，或設定止蝕盤來限制個人虧損。隨時監控交易表現並快速關閉虧損訂單，以避免追補按金和強制平倉。
如果在您進行交易時市場突然對您不利，您可能會損失按金賬戶中的所有資金，甚至欠債。
即使您的經紀商已盡力關閉您的所有合約，也可能無法足夠快地平倉以止蝕。
一些零售交易平台（如 Capital.com）提供保證，如果經紀商的平倉未能限制您的維持按金損失，他們將註銷任何額外債務。
在這種情況下，您只會損失存入經紀商的資金。
什麼是按金強制平倉？
按金強制平倉是保護您免受進一步虧損的安全網。當您的虧損頭寸發展到淨值僅夠彌補 50% 虧損時，就會發生強制平倉。
如果您的經紀商擔保您的虧損僅限於存入資金，則強制平倉也會保護經紀商免受進一步損失。如果您的經紀商不提供此類擔保，則在平倉後您仍然欠經紀商債務。然而，請務必記住，50% 強制平倉水準是無法保證的。強制平倉是透過根據當前市場價格和流動性關閉未平倉合約完成的。如果市場出現跳空缺口，您的淨值跌至所需按金水平 50% 以下，則可能會在更低的水平上進行強制平倉。
每個按金交易者都有自己不同的強制平倉水平。了解這些水平可以幫助您免受虧損。在交易平台上找到您的按金水平並隨時監控。強制平倉水平會隨著您的交易和資產價格的波動而變化。
按金強制平倉是如何計算的？
強制平倉水平基於賬戶餘額和任何未平倉合約的未實現盈虧來計算，並使用當前的中間率確定。如果您的交易採用不同的貨幣，則它們都會轉換為賬戶幣種。
未實現盈虧 (UPL) 使用下列公式計算。
盈利倉位與虧損倉位互相抵銷。但是，如果匯總交易處於虧損狀態，那麼總額必須高於您賬戶中的資金所能覆蓋的金額。換句話說，您的按金水平需要達到 100%（即淨值至少覆蓋 100％ 所需按金）。
您可以在 Capital.com 行動應用程式和網頁交易平台上查看您的按金百分比。當您註冊賬戶時，您需要承諾積極監控資產淨值，並將其維持在 100% 以上。
當您不再擁有足夠的資金來維持交易頭寸時，就會發生強制平倉。在 Capital.com，我們會平倉您的頭寸以保護您免受無限損失，並保護我們免於無限責任。
考慮以下參考水平：
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良好覆蓋（超過 100%）：如果按金水平超過 100%，那麼您就有足夠的資金來維持所有倉位，無需追加資金。
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不太好（75% - 100%）：當您的按金水平跌至 100% 以下時，您將收到追補按金要求您採取行動，平倉或向您的賬戶添加資金。
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自動平倉和警告（50% 及以下）：當您的按金水平接近 50% 的門檻時，就會發生這種情況。在這個區間內，您可能會面臨強制平倉。
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無警告強制平倉: 市場的突然變動會影響您的未平倉頭寸，維持按金可能會快速下降到 50%。由於沒有足夠的時間向您發送警告，您的交易將在沒有提前警告的情況下強制關閉。
在動盪的市場中，價格可能會出現劇烈波動。因此，您可能會在很短的時間內收到多封追補按金和平倉電子郵件。
強制平倉是如何執行的
如果您在收到追補按金後未能及時行動，或者儘管追加了按金，但倉位繼續惡化，總按金水平下降到 50%，您的經紀商將開始強制平倉。
這就是為什麼對突然的市場波動做好準備很重要。您無法控制價格變動，但可以透過新增止蝕工具避免強制平倉。
強制平倉一旦發生，您的經紀商將開始逐步關閉您的按金合約。平倉將按照以下順序自動進行：
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關閉所有掛單
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如果按金水平仍低於 50%，則公開市場上所有虧損的未平倉合約都將關閉*
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如果按金水平仍低於 50%，則公開市場上所有盈利的未平倉合約都將關閉*
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如果按金水平仍低於 50%，則所有其他合約將在相應市場開盤後立即平倉
*請注意，並非所有市場都同時開市。因此，盈利合約可能先於虧損合約被關閉。
您的經紀商將嘗試使用當時市場上任何可用的價格盡快關閉您的未平倉合約。您可能會錯過價格反彈的機會。合約將以虧損平倉。
如何從強制平倉中恢復
強制平倉從來都不是令人愉快的經歷。但請記住，並非只有您可能經歷這種情況。在 Capital.com 交易平台的客戶中，有一半都曾經歷過強制平倉。這是為了確保客戶安全所採取的措施。
如果您遭遇了強制平倉，請記住這不是世界末日。回顧您的交易歷史並分析您可以做出哪些變更以防止將來再次出現強制平倉。
也許您沒有使用足夠的風險管理工具，或者沒有製定全面的交易策略，或者由於情緒因素而沒有堅持計劃？從錯誤中學習很重要，可以幫助您恢復。
監控您的賬戶並關注任何未平倉合約也很關鍵。使用高效、快速加載的應用程式來追蹤您的交易可以讓您少走很多彎路。當您收到追補按金時，您必須能夠盡快做出反應並決定是否要追加資金以維持未平倉合約。
了解什麼是按金強制平倉以及它如何運作是避免強制平倉的第一步。
按金交易的優勢與風險
按金交易是個好主意嗎？
按金交易相對於非按金交易的優勢在於能夠利用槓桿放大您的交易能力。您只需投入相对较少的初始资金，就能显著提高交易能力，从而放大交易结果。
按金是一把雙面刃，在放大盈利的同時也會放大虧損。按金交易允許交易者建立規模較大的倉位，從而增加了風險和潛在回報。
顧名思義，槓桿交易意味著微小或中度的市場波動都可能導致巨大的利潤和損失。您應始終密切注意自己的賬戶。在特別動盪的市場中，價格可能隨時發生劇烈波動。
按金交易最佳實踐
如果負責任地使用按金交易，並輔以謹慎的研究和風險管理策略，按金交易有機會放大您的回報。但是，它也可能導致重大虧損。在最壞的情況下，按金交易會使您交易賬戶中的資金化為烏有。
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隨時監控您的未平倉合約
您需要密切注意交易，如果市場走勢對您不利，則關閉交易或設定自動止蝕盤以及時平倉。
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維持按金水平保持在 100% 或以上
請記住，許多交易者一開始存入按金賬戶中的資金不足，在某些情況下，這會擴大他們的虧損。在賬戶中保留最低按金金額會增加追補按金的可能性。存入足夠的資金，這樣您的賬戶就可以承受市場的小幅波動。
您肯定不希望經紀商必須以非常不利的價格快速關閉您的合約，且錯失價格反彈的機會。沒有人願意看到自己的合約被自動平倉，因此您應確保賬戶有足夠的資金。
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制定周密的交易策略
擁有經過充分研究的周密交易策略將幫助您最大限度地減少交易決策中的情緒影響。交易前務必進行全面調查，查看技術面和基本面分析、最新消息和分析師評論。
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使用止蝕盤
使用止蝕盤自動執行交易，從而減少決策中的情緒影響。止蝕盤可以限制市場拋售時的損失，並保護您免於追補按金或強制平倉。
透過 Capital.com 開始您的按金交易之旅
在按金交易中，當資產價格按照您希望的方向變動時，您可以利用槓桿放大盈利，而當交易對您不利時，您的虧損可能超過初始存款。Capital.com 提供負餘額保護來保護您免受這種影響。
透過差價合約交易，如果您認為價格會上漲，您可以做多（買入）；如果您認為價格會下跌，則可以做空（賣出）。
詳細了解差價合約交易的運作方式，並考慮您希望交易的資產。從可用於按金交易的一系列股票、指數、 大宗商品和外匯對中進行選擇。
如果您剛開始接觸按金交易，則可以在 Capital.com 上透過模擬賬戶進行練習，避免虧損真實資金的風險。一旦您感到足夠自信，您就可以開設一個真實交易賬戶並建立第一個按金合約。
如果您已經操作過按金交易，不要忘記使用風險管理工具來保護您的賬戶免於追補按金和強制平倉。
常見問題解答
什麼是按金交易？
按金交易是指利用槓桿使用借入資金進行交易。您只需投入交易價值的一小部分就可以開始交易，剩餘金額則由您的經紀商借給您。請注意，槓桿可以放大您的獲利，也會放大虧損。
按金和槓桿有什麼區別？
按金是您開倉所需的資金。槓桿是賬戶交易的淨值敞口倍數。例如，2:1 的槓桿是指您只需支付資產價值的一半，並向經紀商借另一半。按金和槓桿率是相互關聯的，這體現在槓桿率或按金的百分比上。
能否舉例說明按金交易？
按金是開倉所需的資金金額。例如，Capital.com 上的白銀差價合約按金比率為 10%。如果您想要交易 1,000 美元的白銀差價合約，您只需投入 100 美元即可建倉。
按金交易是個好主意嗎？
按金交易有其好處和風險。它允許建立更大的倉位並交易您本來無法負擔的資產。這也增加了遭遇更大損失的風險。按金交易是否適合您，取決於您的風險承受能力和交易目標。
按金交易能讓您致富嗎？
如果資產價格走勢與您的持倉一致，按金交易可以讓您以較低的初始投資賺得更高回報。然而，市場是波動的，如果方向相反，您可能會遭受更大的損失。
什麼是追補按金？
追補按金是經紀商在您的按金賬戶價值低於維持按金要求時發出的警告。