按金交易是如何運作的？

按金交易者利用槓桿，並希望最終獲利大於借款利息。使用槓桿時，獲利和虧損都可能被迅速大幅放大，因此這是一種高風險的策略。

假設您希望以每股 600 美元的價格交易特斯拉 (TSLA) 股票。要購買 10 股，您需要投入 6,000 美元，但您可能暫時沒有這麼多資金。在槓桿率為 5:1 的按金交易中，您只需投入 1,200 美元作為開倉按金，剩餘金額將由您的經紀商借給您。

如果股價上漲至 615 美元，您將獲利 150 美元。這是 10 股乘以新價格與您購買股票時支付 600 美元之間的差額。特斯拉的股價僅上漲了 2.5%，但按金交易卻將您的投資報酬率 (ROI) 提高至 12.5%。

然而，如果特斯拉的價格下跌 15 美元，跌至每股 585 美元，您將虧損 150 美元，相當於您初始投入金額的 12.5%，前提是您沒有設定止蝕盤。*

*止蝕可能無法保證執行。

如果您有多筆交易未平倉，或者您正在交易價格波動很大的資產類別，您可能會突然發現自己累計遭受多筆巨額損失。

最低淨值要求

開立交易所需的資金，又稱為按金、初始按金、存款按金或所需按金。在 Capital.com，我們稱之為所需按金。

所需按金水平取決於您選擇投資的資產。它以資產價格的百分比計算，稱為按金比率。每個金融品種都有各自不同的所需按金比率。

如果您同時開立多個倉位，則每筆交易的所需按金累計總額稱為您的已用按金。任何用於開立新交易的剩餘資金都是您的可用按金。

維持按金

除了所需按金（即開倉所需的可用資金）之外，您還需要資金來支付維持按金以維持未平倉合約。

您的整個按金戶口需要多少資金，取決於您正在進行交易的價值，以及這些交易目前處於盈利還是虧損狀態。

您賬戶中的資金為您的資金或現金餘額，而淨值為您的資金，包括所有未實現盈虧。按金是需要​​以淨值作為擔保的所需資金。計算方法是未平倉合約的當前收盤價乘以合約數量和槓桿率。您的按金水準為淨值除以按金。

因此，您需要的總按金金額會隨著交易價值的漲跌而不斷變化。您的淨值應始終 100% 覆蓋按金。

隨時監控您的交易倉位，確保按金被 100% 覆蓋。否則，您會被要求添加資金以提高淨值，或平倉以降低整體按金要求。

信用額度或維持按金

除所需按金外，您的賬戶中還需要有足夠的總按金餘額。這些是您賬戶中未用於交易的資金。當市場不利於您時，它們為您提供風險保障。

您的整個按金戶口需要多少資金，取決於您正在進行交易的價值，以及這些交易目前處於盈利還是虧損狀態。

您賬戶中的資金是您的資產淨值，而虧損倉位可能產生的欠款則是您的按金。您的總按金水準（通常以百分比顯示）為淨值除以按金。

因此，您需要的總按金金額會隨著交易價值的漲跌而不斷變化。您的總按金應始終至少能夠彌補 100％ 的潛在虧損。

隨時監控您的交易倉位，確保按金被 100% 覆蓋。否則，您可能會收到追補按金並被要求添加資金。

追補按金：如何避免它？

追補按金是一種警告，表明您的交易結果已對您不利，並且您不再有足夠的資金來彌補虧損。當您的按金戶口中持有的淨值金額過低且無法支持您的借款時，就會發生追補按金的情況。

換言之，這意味著您的經紀商即將達到它能借給您的最大額度，您必須追加資金或平倉以阻止進一步虧損。

當您收到追補按金時，您不應該忽視它而不採取任何行動。這可能會導致強制平倉，即經紀商強制關閉您的交易，而您將面臨失去一切的風險。

您可以使用風險管理工具來降低收到追補按金的風險，例如使用止蝕盤*、透過追加資金來提高淨值或平倉以降低按金要求等。市場瞬息萬變且難以準確預測，為最壞的情況做好準備總是有幫助的。

*並非所有止損盤都能保證執行。

為什麼止蝕盤很重要？

止蝕盤是一種當未平倉合約達到您設定的某個價位時自動平倉的機制。這意味著當交易對您不利時，止蝕盤可以在虧損進一步擴大並可能造成追補按金之前自動關閉合約。

止蝕盤可以幫助您限制風險。如果您以每股 100 美元的價格買入某項資產的差價合約，當價格跌至您設定的限價（例如低於 95 美元）時，止蝕盤會自動觸發賣出。

如果您持有短倉，您可以將止蝕盤設定在較高的價格，例如 105 美元，以防交易對您不利，資產價格開始上漲。

但您應該注意，止蝕盤僅在預設水平觸發，但會在下一個可用的價格水平執行。例如，如果市場出現跳空，交易可能會以低於預先設定的價格自動關閉。這也被稱為滑點。為了避免這種情況，您可以使用保證止蝕盤。

保證止蝕的工作方式與基本止蝕盤類似，但不會出現滑點，它們始終以預設的價格平倉。值得注意的是，保證止蝕一旦觸發需要支付小額費用。