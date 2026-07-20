在過去七年中，我們在推動交易民主化方面取得了顯著進展，但這僅僅是個開始。
敬請閱讀我們的大事記，了解我們如何將願景化為現實的每一步，以及如何從昔日雄心勃勃的初創公司逐步成長為如今嶄露頭角的全球引領者。
Capital.com由全球風險投資公司VP Capital創辦人、連續創業家Viktor Prokopenya在塞浦路斯成立，從一開始便肩負著顛覆傳統金融市場的使命。
4月：獲得塞浦路斯證券交易委員會 (CySEC) 頒發的CIF牌照，作為受監管主體在塞浦路斯境內開展業務。
6月：歷經幾個月的內測，Capital.com 網站正式上線，以簡潔易懂、時尚美觀的用戶界面，為交易學習者提供指導性教育資源和詳細詞彙表。
7月：從VP Capital手中籌集到2,500萬美元的A輪融資， 並於同月成為歐洲首家推出行動端優先平台的經紀商，使客戶能夠隨時隨地體驗便捷易用的行動端交易。
4月：推出 Investmate 應用程式，幫助新手和業餘交易者學習如何交易並改善風險管理，目標是向100萬人普及金融基礎知識。
5月：SmartFeed（智能推送）功能正式上線，幫助客戶追蹤過往交易行為，識別認知偏差，獲取量身訂製的金融課程和財經新聞，從而提升自身交易水平。
9月：升級圖表功能，讓客戶可以通過插入趨勢線、斐波納契回檔線和「添加文本」等功能，實現個性化交易。
10月：達到全球最權威的監管機構之一——英國金融行為監管局 (FCA) 的標準，並被納入其監管範圍。 平台同時受到英國金融申訴服務局的監督，確保客戶問題能夠以公平公正的方式解決。
2018年，我們的平台在業內屢獲殊榮，獲得了包括由 UK Forex Awards 頒發的「最佳外匯交易應用程式」獎、由 Shares Awards 評選的2018年「最佳線上交易服務」獎，以及由 European Awards 評選的「最具創新性經紀商獎和最具透明度經紀服務提供商」獎。
在2019年，平台上線了許多新功能，包括保證止損*、股票差價合約紅利、支持多幣種的多種帳戶，以及交易平台自訂亮色主題切換。
投資組合新增了更多市場，包括期貨差價合約 (CFD)、網絡安全概念股、中國股票、ETF，以及60多種新的交叉盤貨幣對。
2019年，我們的平台榮獲更多行業權威獎項，包括由Shares Awards頒發的「最佳線上交易平台」獎，以及由European's Global Business Awards評選的「最具創新性經紀商」獎和「最具透明度經紀服務提供商」獎。
*並非所有止損都能保證執行。
1月：與 TradingView 正式合作，客戶可在其高級圖表上直接交易，並享受宏觀日曆、新聞推送和技術分析工具的支持。
5月：在英國市場推出點差交易服務，使客戶的交易盈利可免繳資本利得稅和增值稅。
2020年，我們新增了1,000多個點差交易和差價合約市場，交易工具總數超過3,000種。 此外，還引入了ETF、期貨以及多個主題指數。
我們還推出了新功能，允許設置多個關注列表來追蹤選定市場，個性化模式讓客戶能夠輕鬆管理多個投資組合。
2020年，我們的平台交易量較上年同比增長536%。
7月：向英國和歐洲客戶推出免佣金股票交易帳戶 Capital.com Invest。
9月：獲得澳大利亞金融服務牌照，可在澳大利亞境內開拓市場並提供金融服務。
12月：客戶交易總量同比增長303%，達到5,650億美元。
2021年，平台新增了2,000多種交易金融工具，使總數達到6,000種。
2021年，我們的平台交易量較上年同比增長302%。
5月：Peter Hetherington 被任命為集團新任首席執行官，負責監督公司的新市場拓展業務。他在槓桿交易領域擁有25年的執業經驗。
11月：與路孚特 (Refinitiv) 簽署戰略協議，旨在推動散戶投資者實現可持續投資，並通過路透社 (Reuters) 的實時新聞推送功能為客戶提供「一站式」的新聞服務。
12月：在《Investors’ Chronicle》2022年投資大獎評選中，榮獲「新手投資者」最佳合作平台獎。
2022年，平台交易量突破1萬億美元，較去年同比增長90%。
2月：與英國知名交易公司 Monecor 簽訂協議，允許 OvalX 平台的客戶將其帳戶轉移至 Capital.com。
6月：新增了客戶可根據自身喜好定制主界面功能的選項， 並推出了多種動態部件，幫助客戶節省時間，更快獲取透明的定價資訊。
11月： Kypros Zoumidou 被任命為集團新任首席執行官，他在全球經紀商行業擁有超過20年的執業經驗。
12月：John Austin 正式加入 Capital.com，擔任首席戰略官。他擁有超過20年的衍生品交易領域執業經驗。
3月：在 ForexBrokers.com 主辦的2024年度評選中，我們的平台在「加密貨幣交易」、「易用性」、「服務費用」、「教育」和「新手交易者」五個獎項類別中被評為同類最佳。 同月，公司啟動了全球Workation（工作度假）計劃，允許員工每年在任意地點遠端工作長達30天。
4月： 獲得阿聯酋證券和商品管理局 (Securities and Commodities Authority) 的批准，可在阿聯酋境內提供證券交易服務。為響應阿聯酋政府主導的「下一代外國直接投資計劃」 (#NextGenFDI Initiative)，公司在阿聯酋設立了新的地區總部。該計劃旨在幫助全球尖端科技公司在阿聯酋落地發展。Tarik Chebib 被任命為新的中東區首席執行官。
5月：宣布 Capital.com 平台在2023年客戶的總交易量超過1.2萬億美元，這是自2016年公司成立以來，客戶交易量首次突破1萬億美元大關。 消息發佈後不久，Rupert Osborne 被任命為英國區首席執行官。