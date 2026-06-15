今日交易量最高的加密貨幣對

在數碼貨幣領域，這兩個詞沒有本質區別。「Crypto」 只是 「Cryptocurrency（加密貨幣）」 的簡稱。加密貨幣是指使用加密技術保障交易匿名性和安全性的數碼貨幣或虛擬貨幣。
截至 2024 年，據報導已有超過 20,000 種加密貨幣問世——不過其中很多並未處於活躍交易狀態或實際使用中。其中相當一部分是「死幣」，即已失敗並被放棄的加密項目。事實上，真正處於活躍狀態的加密貨幣數量不一，據估計，目前全球仍有數以萬計的幣種在市場上被廣泛交易。
比特幣 (BTC) 是目前全球最受歡迎、認知度最高的加密貨幣。它是全球首個推出的加密貨幣，至今仍在市值排名中穩居第一。憑藉其開創性地位與成熟的市場聲譽，比特幣已成為整個加密市場的基準參考。
比特幣 (BTC) 是當前交易量最大的加密貨幣，在全球各大交易所中成交量均位居首位。憑藉強大的市場主導力和高度流動性，比特幣成為全球加密貨幣交易者最常選擇的幣種。除比特幣外，以太幣 (ETH) 是交易量排名第二的加密貨幣。
「Ethereum」 一詞通常既用於指代該區塊鏈網路，也用於稱呼其原生加密貨幣。Ethereum（以太坊）是一個去中心化的區塊鏈平台，支持用戶建立各種基於區塊鏈的應用程式。Ether (ETH) 是 Ethereum 網路的原生加密貨幣。Ether 擁有極高人氣，是市值排名第二的加密貨幣，廣泛應用於交易和 Ethereum 網路上的去中心化應用開發。