股票代表公司所有權的單位。公司經常向投資者發行股票，作為在不增加債務的情況下籌集資金的一種方式。透過購買股票，投資者入股公司並獲得股東身份。
股票通常在證券交易所交易。作為股東，您可以透過股息（從公司利潤中支付給股東的收益）享受分紅。然而，股票的價值並不是一成不變的。它會根據公司業績和當前股價而波動，導致您的投資價值上升或下跌。
股票包括兩種類型：普通股和優先股。
思考一下「股票」一詞對您來說意味著什麼（當然是在金融背景下）。您很可能想到的是普通股——最廣為人知的股票類型。
如果您投資的公司表現良好，那麼持有普通股將使您有機會獲得股息。身為普通股股東，您也擁有投票權，可以對影響業務方向的決策發表意見。
但是，如果企業破產，您通常是最後一個獲得賠償的人。
優先股有幾個不同的名稱。它有時被稱為特別股或混合證券。雖然優先股仍然代表公司的所有權單位，但其功能更像是股票和債券的結合，和普通股有所不同。
優先股有幾種不同的類型——其中包括「累積型」、「參與型」和「可轉換型」。但一般來說，它們比普通股擁有更大的潛在股息支付能力，而且通常不賦予持有者投票權。
股價受到多種因素的影響，從公司特定事件到更廣泛的經濟環境。
公司的獲利能力和收入增長直接影響投資者對公司的估值。同樣，季度和年度財報也會因公司是否達到預期而導致價格大幅波動。
投資人對公司未來前景的看法也會影響股價，有時甚至與公司的實際財務指標無關。因此，成功的產品發布或有利的法律判決等正面消息可以推高股價，而負面消息則可能導致股價下跌。
更廣泛的經濟指標也起到一定的作用。更高的利率會增加公司的借貸成本，且與政府證券的無風險回報相比降低了股票投資的吸引力，因此往往會壓低股價。高通膨會削弱購買力並影響公司成本，可能導致股價下跌。
特定行業（例如技術或能源）內的趨勢可能會根據公司在行業中的地位及其未來成長前景而推動價格上漲或下跌。
交易者還需要考慮新法規或稅收政策變化等因素。這些會對公司利潤產生重大影響，進而影響其股價。更廣泛的地緣政治事件、戰爭和自然災害也會影響投資者信心並左右市場情緒。
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