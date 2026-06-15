股票有哪些不同類型？

股票包括兩種類型：普通股和優先股。

思考一下「股票」一詞對您來說意味著什麼（當然是在金融背景下）。您很可能想到的是普通股——最廣為人知的股票類型。

如果您投資的公司表現良好，那麼持有普通股將使您有機會獲得股息。身為普通股股東，您也擁有投票權，可以對影響業務方向的決策發表意見。

但是，如果企業破產，您通常是最後一個獲得賠償的人。

優先股有幾個不同的名稱。它有時被稱為特別股或混合證券。雖然優先股仍然代表公司的所有權單位，但其功能更像是股票和債券的結合，和普通股有所不同。

優先股有幾種不同的類型——其中包括「累積型」、「參與型」和「可轉換型」。但一般來說，它們比普通股擁有更大的潛在股息支付能力，而且通常不賦予持有者投票權。