首頁市場股票最常交易的股票
瀏覽今日最常交易的股票——這些是我們的客戶使用差價合約 (CFD) 進行交易時最受歡迎的股票。
「全球熱門股票」通常指那些業績表現出色且備受關注的公司。具體而言，這些公司具備穩健的財務基本面、持續的股東回報以及較高的市值。
全球熱門股票的排名會根據多種影響市值的因素隨時發生變化。這些因素可能包括公司內部因素（例如高管層變動或新產品發布），也可能是外部因素，如地緣政治事件或原材料短缺。因此，任何固定的「全球熱門股票」列表都可能很快失效。
您可以在上方的表格中查看我們的客戶最常交易的股票。一些知名大型公司通常也會出現在全球主要股指中，例如 US 500、UK 100 或 Japan 225。
上市股票是代表公司所有權單位的股份。它們可供公眾在證券交易所（例如紐約證券交易所或倫敦證券交易所）買賣。
這使得個人投資者和機構投資者都能投資並持有公司股份。人們進行此類投資的目的包括透過投票權參與公司治理、獲得股息分紅，或單純基於股價變動進行投機。另一方面，公司發行上市股票，是為了從更廣泛的投資者群體中籌集資金，以支持企業的增長、創新和營運調整。
成交量最高的股票是那些在證券交易所交易最頻繁的股票，反映出交易者的高度關注和興趣。這類股票通常是知名大型公司的股票，並且在新聞報導中經常頻繁出現，例如 Apple、Tesla 或 Amazon。