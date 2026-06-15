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最常交易的股票

瀏覽今日最常交易的股票——這些是我們的客戶使用差價合約 (CFD) 進行交易時最受歡迎的股票。

股票：最常交易

了解今日最常交易的股票。它們是否符合您的交易策略？
概覽頁面最常交易波幅最大漲幅最高跌幅最高
賣出買入點差1日變動，1日圖表
賣方買方
SPCXSpaceX
TSLATesla Inc
MUMicron Technology Inc
NVDANVIDIA Corp
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
AMDAdvanced Micro Devices Inc
SNDKSanDisk Corp
MSTRStrategy Inc
MRVLMarvell Technology Group Ltd.
INTCIntel Corp
所示股價僅供參考，可能與實時市價存在差異。

最常交易的股票指南

什麼是全球熱門股票？

「全球熱門股票」通常指那些業績表現出色且備受關注的公司。具體而言，這些公司具備穩健的財務基本面、持續的股東回報以及較高的市值。

全球熱門股票的排名會根據多種影響市值的因素隨時發生變化。這些因素可能包括公司內部因素（例如高管層變動或新產品發布），也可能是外部因素，如地緣政治事件或原材料短缺。因此，任何固定的「全球熱門股票」列表都可能很快失效。

您可以在上方的表格中查看我們的客戶最常交易的股票。一些知名大型公司通常也會出現在全球主要股指中，例如 US 500UK 100Japan 225

什麼是上市股票？

上市股票是代表公司所有權單位的股份。它們可供公眾在證券交易所（例如紐約證券交易所或倫敦證券交易所）買賣。

這使得個人投資者和機構投資者都能投資並持有公司股份。人們進行此類投資的目的包括透過投票權參與公司治理、獲得股息分紅，或單純基於股價變動進行投機。另一方面，公司發行上市股票，是為了從更廣泛的投資者群體中籌集資金，以支持企業的增長、創新和營運調整。

什麼是成交量最高的股票？

成交量最高的股票是那些在證券交易所交易最頻繁的股票，反映出交易者的高度關注和興趣。這類股票通常是知名大型公司的股票，並且在新聞報導中經常頻繁出現，例如 Apple、Tesla 或 Amazon