交易 Space Exploration Technologies Corp - SPCX 差價合約SpaceX, or Space Exploration Technologies Corp., is a US aerospace and satellite communications company founded by Elon Musk in 2002. It develops reusable rockets, Dragon spacecraft, Starship, and the Starlink broadband network, serving commercial launch customers, government missions and satellite internet users worldwide.
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