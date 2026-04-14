交易 Northrop Grumman - NOC 差價合約
最新股票文章
收息股：股息率分布、選股風險框架與高息ETF配置分析
2026年港股收息股與高息ETF的股息率結構、派息可持續性風險、估值環境及行業分散配置邏輯，涵蓋銀行股、REITs、公用事業及能源板塊的風險收益特徵分析
08:35, 27 3月 2026
平頭哥分拆上市分析：阿里巴巴AI芯片業務的結構性風險與估值框架
阿里巴巴旗下平頭哥半導體擬分拆獨立上市，摩根大通估值介於250億至620億美元。本文從業務依賴度、估值方法論、地緣政策風險及港股科技板塊估值溢價等維度，解構該交易的結構性風險與分析框架。
14:16, 11 3月 2026
阿里巴巴突破楔形整理，AI 動能回溫帶動股價走勢
阿里巴巴（Alibaba）正逐漸成為 AI 領域中不可忽視的關鍵角色。
07:42, 14 1月 2026
特斯拉財報不及預期後的交易動向
第二季財報盈餘與營收皆未達預期，股價在盤後交易下跌，執行長馬斯克警告可能將面臨「幾個艱難的季度」
20:07, 24 7月 2025
NASA阿耳特彌斯任務成功，聚焦SpaceX、藍色起源登月器
Reuters News•Europe
更新版 1-阿耳特彌斯二號宇航員從月球急速返地，準備濺落
Reuters News•Europe19:47 (UTC), 10 undefined 2026
杰富瑞上調諾斯羅普-格魯曼目標股價，因積壓訂單穩固
Reuters News•Europe14:50 (UTC), 9 undefined 2026
金頂、艦艇和導彈是特朗普 2027 財年 1.5 萬億美元國防願望清單的重中之重
Reuters News•Europe18:39 (UTC), 2 undefined 2026
花旗銀行因需求強勁上調諾斯羅普-格魯曼公司 PT 值
Reuters News•Europe12:25 (UTC), 2 undefined 2026
新聞摘要-華爾街日報》--4 月 2 日
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時間表-美國國家航空航天局阿耳特彌斯登月計劃的重要里程碑
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美國國家航空航天局啟動半個世紀以來首次載人登月任務
22:38 (UTC), 1 undefined 2026
Reuters News•Europe
分析-NASA登月任務考驗老牌航企，SpaceX、藍色起源虎視
Reuters News•Europe19:47 (UTC), 1 undefined 2026
更新版 1-美國國家航空航天局半個世紀以來首次載人登月任務倒計時
Reuters News•Europe15:20 (UTC), 1 undefined 2026