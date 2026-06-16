差價合約（CFD）風險預警 差價合約（CFD）是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在快速虧損資金的高風險。數據顯示，78.48% 的零售投資者帳戶在與該提供商交易差價合約時出現虧損 。您應該仔細考慮是否了解差價合約的運作機制，以及您是否有能力承擔資金流失的高風險。

期貨文章核心重點摘要

文章核心重點摘要 基本定義 ：期貨是買賣雙方約定在「未來」特定日期，以約定價格買賣某種「標準化」標的資產的合約。

：期貨是買賣雙方約定在「未來」特定日期，以約定價格買賣某種「標準化」標的資產的合約。 保證金槓桿與風險 ：期貨交易採用保證金制度，具有高槓桿效應。投資者必須承擔因價格大幅波動而面臨追加保證金（追繳）甚至穿倉（負債）的極高風險。

：期貨交易採用保證金制度，具有高槓桿效應。投資者必須承擔因價格大幅波動而面臨追加保證金（追繳）甚至穿倉（負債）的極高風險。 每日結算機制 ：交易所每日收市後會進行逐日盯市（Mark-to-Market）結算，根據當日結算價直接在投資者的賬戶中扣除虧損或存入利潤。

：交易所每日收市後會進行逐日盯市（Mark-to-Market）結算，根據當日結算價直接在投資者的賬戶中扣除虧損或存入利潤。 四大期貨產品 ：涵蓋股指期貨（如恒指期貨）、商品期貨（如黃金、原油）、貨幣/外匯期貨，以及新興的虛擬資產期貨。

：涵蓋股指期貨（如恒指期貨）、商品期貨（如黃金、原油）、貨幣/外匯期貨，以及新興的虛擬資產期貨。 與其他衍生工具差異 ： 期權/CFD ：期貨與期權不同，期貨買賣雙方皆有履約義務；與 CFD 相比，期貨是在公開交易所交易的標準化合約。 牛熊證 ：期貨提供線性槓桿且需要每日結算，風控完全由投資者主動掌控；牛熊證則設有固定收回價，觸及即強制終止。

： 香港監管與散戶參與 ：香港證監會（SFC）並未禁止散戶做期貨，但嚴格要求券商履行適合性責任與風險披露。多數券商要求客戶開戶前必須通過投資知識測試。

：香港證監會（SFC）並未禁止散戶做期貨，但嚴格要求券商履行適合性責任與風險披露。多數券商要求客戶開戶前必須通過投資知識測試。 新手建議：許多新手投資者會考慮先進行模擬交易以熟悉相關機制，隨後在真實賬戶中以極小倉位逐步建立交易紀律，具體做法因人而異。

期貨是什麼？一文看懂期貨合約運作、種類與香港交易入門

香港投資者近年對「期貨」這個詞並不陌生。打開券商App，恒指期貨、小型恒指、恒生科技期貨、美股期貨、甚至比特幣期貨ETF都是常見選項。但真正理解「期貨是什麼」、合約如何運作、為何同樣的恒指走勢，買股票輸幾個百分點，買期貨卻可能在一夜之間蒸發保證金，這當中的差別其實不少散戶都沒有想清楚。

本文以資深市場參與者角度，由合約定義出發，逐層拆解期貨的組成要素、保證金與每日結算機制、四大類期貨產品、期貨與期權、CFD、牛熊證的差異，再深入講解香港人實際開戶、夜期操作及三種入門策略。內容力求把風險講在前面，再說機制，務求讓讀者在落單之前，先看清楚自己究竟在簽一份怎樣的合約。

期貨是什麼？合約的基本定義

從最基本的定義開始：期貨（Futures）是買賣雙方約定在未來特定日期，以事先約定的價格買入或賣出某種標的資產的標準化合約。這個定義裡有兩個字眼值得圈起來，一是「未來」，二是「標準化」。前者代表交易並非即時交收，而是鎖定未來某個到期日的交收條件；後者則代表合約條款由交易所事先設計好，每一張同類合約在法律與經濟權利義務上完全相同，這正是期貨之所以擁有高流動性的根本原因。

還有一個容易被忽略的細節：持有期貨合約，並不等於擁有標的資產的所有權。買入恒指期貨，並不代表你持有恒指成份股的股東權利、派息或投票權；它的價值來源，是合約所代表的指數價格變動，而非公司本身的現金流。這一點是期貨與股票最本質的分別。資料來源：HKEX 衍生產品市場

期貨的起源：從農產品到金融期貨

期貨合約的雛形其實非常古老，可以追溯到農業社會的「遠期契約」。在沒有現代交易所之前，農民為了減少收成價格不確定性，會與買家在播種或收成前預先約定未來交貨的數量與價格。但這類遠期合約條款因人而異，缺乏轉讓性，違約風險也相當高。

真正的轉捩點出現在十九世紀中葉的美國芝加哥。當時芝加哥因地理優勢成為穀物貿易樞紐，芝加哥期貨交易所（Chicago Board of Trade, CBOT）逐步引入標準化穀物期貨合約，並設立結算所作為中央對手方介入每一宗交易，徹底改變了違約風險的管理方式。到了七十年代，布雷頓森林體系瓦解、匯率自由浮動、再加上石油危機帶來的宏觀震盪，金融期貨應運而生：外匯期貨、利率期貨、股指期貨陸續登場。香港的恒指期貨正是在這一波金融期貨浪潮中誕生，並逐步發展成亞洲最重要的股指期貨之一。

期貨英文 Futures 與常見術語

要看懂國際研報與合約規則，幾個英文術語必須先認得。Futures 就是期貨，通常以複數形式出現。看好價格上升、買入期貨稱為 go long，倉位即為 Long Position；看淡價格、沽出期貨則是 go short，即 Short Position。

Margin（保證金） ：為建立倉位而繳付的押金，並非借貸利息性質的「孖展貸款」，而是交易所根據風險模型計算出的最低資金要求。分為 Initial Margin（初始保證金）與 Maintenance Margin（維持保證金）。

：為建立倉位而繳付的押金，並非借貸利息性質的「孖展貸款」，而是交易所根據風險模型計算出的最低資金要求。分為 Initial Margin（初始保證金）與 Maintenance Margin（維持保證金）。 Margin Call ：當帳戶淨值跌破維持保證金水平時，經紀發出的補倉通知。

：當帳戶淨值跌破維持保證金水平時，經紀發出的補倉通知。 Settlement ：結算方式，分為 Physical Delivery（實物交割）與 Cash Settlement（現金結算），恒指期貨採用後者。

：結算方式，分為 Physical Delivery（實物交割）與 Cash Settlement（現金結算），恒指期貨採用後者。 Roll-over ：轉倉，將臨近到期的合約平倉，同時在更遠月份建立同方向倉位。

：轉倉，將臨近到期的合約平倉，同時在更遠月份建立同方向倉位。 Contango / Backwardation ：遠月合約價格高於近月稱為 Contango（升水），相反則為 Backwardation（貼水）。

：遠月合約價格高於近月稱為 Contango（升水），相反則為 Backwardation（貼水）。 Open Interest ：未平倉合約數，反映市場中仍存在、未平倉或交割的合約總數。

：未平倉合約數，反映市場中仍存在、未平倉或交割的合約總數。 Basis（基差）：現貨價格與期貨價格之間的差額。

期貨合約的組成要素

理解期貨制度，光記定義並不夠，必須從合約條款逐項拆解。以下以恒指期貨為主軸，逐一說明標的、乘數、到期日、保證金與每日結算這幾個關鍵環節。需要強調的是，這些條款並非「行政細節」，而是直接決定槓桿倍數、交易成本與風險暴露的核心參數。

標的資產、合約乘數、合約規模

恒指期貨的標的資產，是恒生指數本身——一個由聯交所選取若干具代表性的大型及中型市值股票、以市值加權方式編製的指數。恒指被視為港股整體表現的標杆，因此以它為標的的期貨，自然成為對沖港股系統性風險的主要工具。

合約乘數則是把指數點數換算成貨幣價值的橋樑。恒指期貨的設計為每一指數點等於港幣50元，合約名義價值即「恒指點數 × 50港元」。舉個直觀例子：恒指處於19,000點時，單一合約名義價值約為95萬港元；升至21,000點時，名義價值則增至105萬港元。換句話說，恒指每跳動一點，持有一張多頭倉位的人盈虧就是50港元，持有十張就是500港元。

小型恒指（Mini-HSI）每點價值只有10港元，約為標準合約的五分之一。對資金較少或希望更細緻控制倉位的人來說，小型恒指是更靈活的工具。恒生科技期貨與國指期貨各有不同乘數，建議參考港交所最新合約規則確認。資料來源：HKEX 恒指期貨合約規格

交割月份與最後交易日

每一系列期貨合約都有明確到期月份與最後交易日。恒指期貨通常掛牌的合約月份，包括當月、下月，以及隨後幾個季月（3月、6月、9月、12月），前月與季月合約成交最為活躍。下單前必須選對合約月份，不同月份合約的價格可能存在差距，反映了市場對未來指數水平、利率以及股息的預期。

恒指期貨的最後交易日為合約月份最後第二個營業日。到了最後交易日收市後，該月份合約停止交易，剩下未平倉的部分按結算規則進行現金結算。值得留意的是，結算日當天因為現貨與衍生工具互相牽動，期指走勢往往較為波動，部分短線交易者會刻意避開結算日前後的時段，以減少被異常波動掃走止損的風險。

保證金：初始保證金 vs 維持保證金

保證金制度是期貨槓桿運作的基石。與股票「全額支付」邏輯不同，建倉時並不需要支付合約全部名義價值，只需存入一定比例的保證金。初始保證金（Initial Margin）是開倉時必須存入的最低金額；維持保證金（Maintenance Margin）則略低於前者，代表持倉期間帳戶淨值不可低於的水平。

以2026年初的市況作為假設背景，恒指期貨每張合約的初始保證金約在港幣12萬元左右浮動，維持保證金則大約在10萬至11萬元之間。需要提醒的是，這只是 HKCC 清算層面的最低標準，券商基於自身風險偏好，多數會在這個數字之上額外加碼。某些主打高槓桿的經紀，在市場平穩時會降低門檻吸引活躍客戶；但在波動急升或突發事件時，又會臨時上調保證金、甚至禁止開倉——這種「順週期」風控行為，新手必須有心理準備。資料來源：HKCC 保證金與資本計算

每日結算制度（Mark-to-Market）

說到底，期貨之所以與股票截然不同，關鍵就在每日無負債結算制度（Mark-to-Market）。所有持倉盈虧會在每個交易日收市後按結算價即時反映在帳戶內，而不是等到到期日才一次過計算。

實例說明：持有一張恒指期貨多頭，今日結算價較昨日高100點，你就會在當晚自動入帳100點 × 50港元 = 5,000元；反之則扣5,000元。這套制度有兩個重要影響——第一，它把原本可能在到期日集中爆發的信用風險，分散到每一個交易日，結算所可以每日監察持倉者的保證金水平；第二，對投資者而言，即使你還沒主動平倉，盈虧已經以現金形式逐日實現。當市場劇烈波動，方向錯誤又疊加高槓桿時，保證金可能在短短幾天內被連續扣減直至跌破維持水平，Margin Call 隨即降臨。這也是為什麼期貨虧損的「速度感」，往往讓由股票市場過來的新手措手不及。

期貨有哪些種類？

期貨市場標的範圍非常廣，由最早的農產品與金屬，到今天的股指、利率、外匯、甚至虛擬資產，幾乎所有具有明確價格指標、又有避險需求的資產，都可以做成期貨。以下按四大類別簡單介紹，並指出香港投資者最常透過哪些渠道參與。

1. 股指期貨：恒指、國指、小型恒指、恒生科技

香港最重要的四隻股指期貨，是恒指期貨（HSI）、國企指數期貨（HSCEI）、小型恒指期貨（Mini-HSI）與恒生科技指數期貨（HSTECH）。恒指期貨代表香港大型及中型股的整體表現；國指期貨追蹤在港上市的中資股，特別是國企與大型內地企業；恒生科技期貨則覆蓋一籃子在港上市的科技與新經濟公司，波動性明顯比傳統金融與地產股高。

很多新手會問「小型恒指 vs 恒指應該揀邊隻」。答案不在於哪一隻「比較好」，而在於資金規模與倉位精細度的需求。小型恒指每點10港元，保證金門檻較低，更容易控制單一交易的最大虧損；標準恒指每點50港元、流動性更高，適合資金較大或對沖較大組合的人。部分投資者可能會選擇由小型恒指開始，以便更靈活控制風險，具體是否適合視乎個人情況而定。

2. 商品期貨：原油、黃金、大宗商品

商品期貨是期貨最傳統的板塊，包括農產品（大豆、小麥、玉米）、能源（原油、天然氣）與金屬（黃金、白銀、銅）。最為香港投資者熟悉的，是WTI 與 Brent 原油期貨，以及在 COMEX 交易的黃金期貨。它們在 NYMEX 及 ICE 掛牌，是全球能源與貴金屬價格的主要參考指標。

本地散戶要直接交易這些海外期貨，必須透過提供環球期貨接通的經紀平台，並承擔以美元計價的匯率風險與境外監管差異。因此不少人會選擇透過 CFD、本地商品 ETF，或港交所自家的黃金期貨間接參與。要特別提醒的是，CFD 並非在規管完善的期貨交易所交易，其對手方多為平台本身，監管環境與風險特性與正規期貨存在本質差異，後文會再詳述。

3. 利率期貨與外匯期貨

利率期貨與外匯期貨主要服務銀行、企業財務部門與大型機構。利率期貨方面，美國國債期貨、聯邦基金利率期貨與歐洲美元期貨是全球交易量最大的產品。當市場預期聯儲局加息步伐加快時，這些合約價格立即反映，讓持有大量債券或需要融資的機構可以提前鎖定利率水平。

外匯期貨則以主要貨幣對為標的，例如歐元/美元、日圓/美元、英鎊/美元，主要在 CME 交易。功能與場外外匯遠期類似，但因為集中交易並有結算所擔保，透明度與流動性更高。香港方面，港交所近年推出美元兌離岸人民幣（USD/CNH）期貨與期權，方便投資者以受規管工具管理人民幣匯率風險。

4. 虛擬資產期貨（比特幣、以太幣）

虛擬資產期貨是過去幾年最具話題性的產品。CME 在2017年率先推出比特幣期貨，其後加入以太幣期貨，為機構投資者提供在受監管市場交易虛擬資產價格的管道。這些合約採用現金結算，不涉及實際比特幣或以太幣轉移，避開了冷錢包保管及鏈上操作風險。

香港方面，監管機構2023年前後逐步放寬虛擬資產產品的上市審批。港交所現時上市多隻以 CME 比特幣及以太幣期貨為標的的 ETF，例如代號 3066、3068、3079、3037 等產品，透過在 CME 買賣期貨來追蹤相關指數。投資者可以在熟悉的證券帳戶內，以股票形式買賣虛擬資產敞口。優點是集中保管與本地監管保障；缺點則是管理費、期貨轉倉成本與可能出現的溢價或折價。資料來源：SFC 虛擬資產期貨 ETF 政策聲明

期貨、期權、差價合約（CFD）與牛熊證比較

「期貨」「期權」「CFD」「牛熊證」這幾個詞，經常在券商廣告與媒體報道中並列出現，但它們的制度設計、風險結構與監管環境其實差別很大。以下用一張表把核心差異梳理清楚，再針對幾個關鍵維度補充說明。

工具類型 槓桿來源 有否到期日 主要流動性 監管與交易場所 成本結構 期貨 交易所保證金制度，槓桿約數倍至十多倍；每日結算 有固定到期月份，股指期貨多現金結算 集中交易所撮合，機構、散戶、做市商共同提供 交易所及 SFC / CFTC 監管 交易所費 + 券商佣金，整體低；最低資本為保證金 期權 買方付權利金，槓桿來自非線性結構；賣方需繳保證金 有明確到期日，受時間價值衰減影響 交易所或場外（OTC） 交易所及證券期貨監管機構 買方最大損失為權利金；賣方潛在虧損巨大 CFD（差價合約） 平台設定，槓桿可達20–50倍甚至更高；多為場外雙邊合約 多無固定到期日，但需付隔夜融資成本 由平台對手方提供 多於場外市場，監管視司法管轄區而異 點差、佣金、隔夜利息；最低資本低但槓桿極高 牛熊證（CBBC） 發行商設計的內嵌槓桿；近收回價時急劇放大 有最長年期 + 收回價，觸及即強制終止 發行商主要提供報價 聯交所掛牌，SFC 監管 差價與隱含成本；遇收回價可瞬間失去大部分本金

從這張表可以看到，期貨並不是市場上槓桿最高、也不是風險最大的工具。CFD 的名義槓桿往往遠超期貨，但因為是場外雙邊合約，平台同時是流動性提供者與交易對手，價格與風控品質完全取決於平台誠信。牛熊證表面上看起來「最多輸晒手上嗰啲」，但收回價機制是把控制權從投資者手裡拿走——一旦觸及，幾乎一刀切，沒有反應時間。期貨則相對「對稱」：盈虧線性、機制透明，但代價是必須面對追加保證金與穿倉的可能。

另一個常被忽略的差異是到期風險。期貨的到期是可預見、可透過轉倉管理的；期權則受時間價值衰減影響，越接近到期、時間價值消耗越快；CFD 理論上可以長期持有，但要付隔夜融資成本；牛熊證的「提前收回」則完全不在持有人控制之中。對教育性內容而言，講清楚這四種「結束方式」的差異，比單純比較槓桿倍數更有實質意義。

期貨交易如何運作？

制度說完了，下一步是實際操作：怎樣建倉、怎樣平倉、長線持倉要怎樣處理，以及最關鍵的——槓桿到底是怎樣算出來的。這一部分是入門教學的核心，建議反覆閱讀並用紙筆親自計算一次。

多頭（Long）vs 空頭（Short）

期貨最具吸引力的特點之一，是可以輕易做空。這與現貨股票市場中受到證券借貨、孖展審批與監管限制約束的沽空機制不同。對恒指期貨而言，買入一張合約建立的是多頭倉位，賣出一張合約建立的就是空頭倉位，二者保證金要求大致相同，盈虧方向相反。

具體例子：恒指20,000點時買入一張多頭，市場上升至21,000點，賺取1,000點 × 50港元 = 50,000元；若指數跌至19,000點，虧損同樣是50,000元。空頭則完全反過來：20,000點沽空，跌至19,000點賺50,000，升至21,000點虧50,000。盈虧結構對稱、方向相反，這正是期貨可以同時服務做多與做空、也可以做對沖工具的根本原因。

但要清楚一件事：這種線性槓桿意味著理論上虧損沒有上限。實際上保證金與強制平倉機制會在虧損達到一定程度時把倉位了結，但在極端市況下價格跳空大幅變動時，仍然可能出現保證金不足以覆蓋損失的情況——這就是後文要詳談的「穿倉」。

開倉、平倉、轉倉（Roll-over）

建立新的多頭或空頭倉位稱為開倉，透過進行相反方向的交易了結既有倉位稱為平倉。大部分期貨交易都在到期前透過平倉了結，而不會持至到期交割。

對於需要長期持有指數曝險的投資者（例如基金經理對沖股票組合），由於每個月份合約都有到期日，便需要定期轉倉（Roll-over）。一般做法是在合約接近到期前一至兩星期，先平掉臨近到期的合約，再以相同方向買入或賣出下一個月份合約。

轉倉並不是「免費」的動作。若遠月合約價格高於近月（Contango），多頭轉倉時需要以較高價格買入新合約，等於要付出一筆升水成本；反之在 Backwardation（貼水）情況下，遠月價格低於近月，多頭轉倉成本反而較低、甚至有利。股指期貨的曲線形態，與無風險利率、股息預期及市場風險偏好密切相關。長線持有期貨的人，必須把轉倉成本當成持倉成本的一部分。

槓桿與保證金計算範例

講概念不如算數字。假設恒指目前在20,000點水平，每點50港元，則一張合約名義價值 = 20,000 × 50 = 100萬港元。假定初始保證金為12萬港元、維持保證金約10萬港元。

用12萬保證金開一張恒指期貨多頭，名義槓桿 = 100萬 ÷ 12萬 ≈ 8.3倍。意思是恒指若升1%（即200點），名義合約價值增加1萬港元，等於原始保證金的8.3%；反之亦然。如果市場在短時間內出現5%甚至10%急跌，按相同原理，虧損可能達到本金的大部分，甚至超過保證金水平，Margin Call 隨即出現。想深入了解槓桿的運作原理，可參閱我們的槓桿是什麼專題。

同樣的資金，可以選擇不同的槓桿水平。若你帳戶內有24萬港元而只開一張，實際槓桿降到約4.2倍；如果你只有12萬卻硬要開一張，名義槓桿就是8.3倍——但這時你完全沒有緩衝資金應對任何不利波動。槓桿不單單是產品給你的，更是你自己選的。把保留現金緩衝寫入交易紀律，是新手能否在期貨市場存活下去的分水嶺。

期貨交易的優點與風險

把期貨的優缺點放在同一節討論，目的是避免讀者只看到資本效率，卻忽略結構性風險。先說優點：雙向交易、槓桿效率、對沖功能、定價透明；風險則包括 Margin Call、強制平倉、穿倉、合約到期與心理層面的紀律挑戰。

優點層面已在前文討論過——能輕易沽空、用有限保證金管理大組合風險、價格在交易所透明撮合，這些都是現代金融體系中期貨被廣泛採用的原因。但所有這些優點，都有一條看不見的條件：你必須能承受並執行嚴格的風險管理。

Margin Call 與強制平倉機制

當市場走勢與持倉方向相反，每日結算制度會把虧損即時體現在保證金中。當帳戶淨值跌破維持保證金水平，Margin Call 就會觸發。香港經紀普遍只給予幾小時甚至更短的補倉時間，尤其在波動劇烈時段或夜期市況急變時，風控系統可能直接自動強制平倉，以避免風險繼續惡化。

新手在面對浮虧與 Margin Call 時，最容易犯的錯誤是抱著「總會反彈」的僥倖心理，不願主動止損，直到經紀替你平掉倉位才驚覺已損失大部分資金。更糟的是，若市場之後真的反彈，懊悔情緒會進一步瓦解往後的交易紀律。強制平倉並非為了保護你，而是經紀為了保障自己與結算所而設的最後防線。把這句話記入腦中，就會明白為什麼主動止損與保留現金緩衝，是期貨交易中最重要的兩個習慣。

穿倉風險（Negative Balance）

在極端市況下，即使有保證金與強制平倉機制，仍然可能出現「穿倉」——客戶損失超過保證金餘額、出現負結餘，須向經紀補還差額。2020年4月20日 WTI 原油期貨 5 月合約結算價跌至 −37.63 美元，是教科書級的穿倉案例。

當時新冠疫情導致全球原油需求暴跌，美國原油庫存與儲油設施幾近飽和。隨著 WTI 5 月合約接近到期，大量不具備實物提貨能力的持倉者急於平倉或轉倉，但市場買盤稀少、流動性枯竭，恐慌情緒疊加之下，價格在短時間內由接近零美元跳水至負37美元附近。多頭不但未能等到油價反彈，反而要「倒貼」給願意接貨的對手。

在這場黑天鵝事件中，部分以高槓桿持有多頭的散戶與小型交易者，保證金在極短時間內被吞噬，甚至出現負結餘。某些使用 CFD 平台參與原油期貨的投資者，因平台風控與定價機制不透明而引發大額負債與爭議。對香港讀者而言，這件事至少帶出三個教訓：第一，歷史價格區間不等於風險上限；第二，CFD 平台的穿倉風險可能比正規期貨交易所更高；第三，「價格不可能跌到某水平」這種假設，在尾部風險來臨時毫無意義。

香港人如何交易期貨？

講完制度與風險，回到實務層面：在香港怎樣才能真正開立期貨戶口、有哪些主要產品可選、夜期應該怎樣看待。這一段以本地監管與市場實況為主。

開立期貨戶口的條件

在香港，提供期貨合約交易服務的經紀，必須持有證監會第2類（期貨合約交易）受規管活動牌照；若同時提供證券服務則通常兼具第1類牌照。投資者開立期貨戶口前，必須簽署一系列文件，包括《風險披露聲明書》，詳述期貨可能引致的高槓桿、價格波動、追加保證金與穿倉風險。

多數券商還會要求完成「期貨知識問卷」或「投資風險承受能力問卷」，部分機構甚至要求提供收入及資產證明，以確保客戶具備一定財務緩衝。對完全沒有投資經驗的人，基於適合性考慮，券商未必會立即開通高槓桿產品。客戶資金方面，SFC 要求券商將客戶保證金獨立於公司自有資金保管。揀選經紀時，資本實力、風控制度、客戶支援應優於「低佣高槓桿」這類賣點。資料來源：SFC 持牌人手冊

HKEX 主要期貨產品一覽

港交所衍生產品市場為香港散戶提供的主要期貨產品列表如下：

產品名稱 標的 每點價值 典型交割月份 交易時段（香港時間） 結算 恒生指數期貨（HSI） 恒生指數 50港元 當月、下月、季月 日市 09:15–12:00、13:00–16:30；夜市 17:15–次日 03:00 現金 小型恒生指數期貨（Mini-HSI） 恒生指數 10港元 同上 同上 現金 國企指數期貨（HSCEI） 恒生中國企業指數 50港元 同上 同上 現金 恒生科技指數期貨（HSTECH） 恒生科技指數 50港元 同上 同上 現金 美元兌離岸人民幣期貨 USD/CNH 匯率 合約規格而定 多個連續月份 日市及夜市 現金 黃金期貨 黃金價格 視乎產品 多個月份 視乎產品 現金為主

實際的最小變動價位、價格上下限、停板及交割細節，建議直接參考港交所最新文件，不要依賴二手資料。

T+1 夜期交易（After-Hours Trading）

夜期是香港期貨市場一大特色，亦是坊間教學最常忽略的部分。夜市時段大約由下午17:15開始，一直延伸至翌日凌晨03:00，覆蓋歐洲交易時段後半段、以及美國股市開市及收市前後的關鍵時刻。換言之，恒指期貨可以即時反映美股指數及美國宏觀數據公佈帶來的情緒衝擊。

實務上，許多本地短線交易者會以道指期貨、標普500期貨、納指期貨的走勢，作為恒指夜期方向的參考指標。美聯儲議息、非農就業、CPI 通脹這些數據公佈時段，恒指夜期常常出現較大震幅。但要留意兩件事：第一，夜期的成交量雖然逐年上升，但仍較日市為低，買賣差價較闊，瞬間波動較大，對風控與下單紀律要求更高；第二，美股在香港時間凌晨四時後仍在交易，而恒指夜期 03:00 收市，兩者並不完全重疊。把美股升跌簡單套用為翌日日市方向，往往會踩中陷阱。

對保守的投資者來說，若日市建立的倉位準備持隔夜，必須先想清楚：你願不願意在睡覺時讓倉位曝險於一個自己無法即時監察的時段？這個問題沒有標準答案，但必須事先想清楚。

期貨交易策略入門

新手最常問的問題是：「咁我應該用咩策略入門？」與其堆砌複雜的量化模型，不如從三種典型策略談起：趨勢追蹤、對沖避險、價差套利。它們分別代表技術分析、風險管理、相對價值交易三種思路。

趨勢追蹤（Trend Following）

趨勢追蹤的核心思想就是「順勢而為」——當價格顯示出明確趨勢時，跟隨方向建倉，並透過移動止損鎖定部分利潤。技術指標方面，移動平均線、MACD、RSI 與布林通道都是常用工具。其中「短期均線向上突破長期均線」稱為黃金交叉，往往被視為中期上升趨勢啟動的訊號；反之為死亡交叉。

應用在恒指期貨上，一個簡單做法是觀察 20 日與 50 日均線。當期貨價格站穩於兩條均線之上、短期均線向上時考慮做多，止損設定在近期關鍵支撐位以下；價格跌穿均線、短期均線向下時考慮做空或平掉多頭。MACD 則可用於判斷動能強弱與背馳情況，輔助選擇入場時機。

必須強調的是，趨勢追蹤本身並不保證獲利。它的關鍵不在指標本身，而在嚴格執行止損與倉位管理。技術指標只是輔助工具，紀律與風控才是成敗關鍵。新手建議先在模擬帳戶或小倉位上實踐至少幾個月，再考慮增加實際投入。

對沖避險（Hedging）

對沖是期貨最初被創造的主要用途之一，對持有較大股票組合的人特別實用。基本邏輯是：當你持有大量與恒指高度相關的港股多頭時，透過沽空相應數量的恒指期貨，把組合對市場波動的敏感度降低。

具體例子：某投資者持有一個以大型藍籌為主的港股組合，市值約500萬港元，組合對恒指的貝塔值約為1，即組合升跌大致與恒指相當。現時恒指20,000點，一張恒指期貨名義價值100萬港元。要對沖整體市場風險，可考慮沽空約5張恒指期貨（5 × 100萬 = 500萬名義價值），令期貨空頭市值大致抵銷股票多頭。

當市場整體下跌，股票組合虧損，但期貨空頭獲利，可抵銷部分甚至全部損失；反之亦然。實務上要根據組合的實際貝塔值調整對沖比例：若貝塔值為0.8，則沽空數量約為 500萬 × 0.8 ÷ 100萬 ≈ 4張。

提醒一句：對沖並非免費午餐。期貨持倉涉及轉倉成本與基差風險，市場若非線性單一方向走勢時，對沖效果也不會完美。對沖的目的，是控制波動與保護資本，而不是追求最大回報，比較適合風險厭惡程度較高、投資期較長的投資者。

價差套利（Spread Trading）

價差套利利用期貨合約之間的相對價格錯配，尋求方向中性的低風險收益。典型策略包括跨月份價差（Calendar Spread）、跨品種價差（Inter-Commodity Spread）、跨市場價差（Inter-Market Spread）。

跨月份價差是在同一標的上，同時做多一個月份合約並做空另一個月份合約。例如認為恒指9月合約相對6月合約被高估，便沽空9月、買入6月，等價差回落時平倉。跨品種價差常見於同一類資產中價格關聯度高的品種，例如 Brent 與 WTI 原油期貨之間，或恒指與國指之間的相對表現。跨市場價差則涉及不同交易所掛牌但追蹤類似標的的合約。

這類策略的技術門檻與交易成本考量更高，並不適合作為入門首選。但理解這一概念，能讓你看到期貨並不只是單邊買賣，它還可以透過相對價值思維設計更精細的策略。

期貨交易常見問題 FAQ