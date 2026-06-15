漲幅最大的指數指南

指數是如何計算的？

股票市場指數的計算方法多種多樣，每種方法都能從不同角度反映市場表現。 讓我們來看看三種主要類型。

價格加權指數（如道瓊工業平均指數 (DJIA)）是根據所包含股票的平均價格來計算的。 價格較高的股票對指數的影響更大。 指數點位透過將成分股的股價相加，並除以一個因公司行為調整過的除數來得出。

在市值加權指數中（例如標普 500 指數 (S&P 500)），市值較大的公司在指數中的權重更高。 指數的計算方法是將所有成分公司的總市值相加，再除以一個除數。

而在等權重指數中，無論股票價格或公司市值如何，每只股票對指數價格的影響都是相同的。 指數點位由所有股票的平均收益決定。

指數與其他市場有何不同？

股票指數與其他金融市場在多個方面有所不同，具體主要體現在用途、構成以及交易方式上。

指數作為市場基準，利用特定方法（如價格加權、市值加權等）透過精選的一系列股票來反映市場某一部分的整體表現。 例如，美國的標普500指數可以反映整個經濟的健康狀況，而其中某一成分股僅能反映該公司自身的情況。

另外，股票和貨幣等金融資產可以直接買賣，而指數本身則不是一個可以直接交易的市場。 不過，交易者可以透過如交易所買賣基金 (ETF) 或差價合約 (CFD) 等衍生品對指數價格進行交易。

我該如何進行指數交易？

作為散戶交易者，若您希望依據某個指數的價格變動進行建倉，可選擇多種交易方式。

交易所交易基金（或稱 ETF）是一種在交易所上市的「資產籃子」，其交易方式類似於股票，旨在複製某一特定指數的整體表現。 指數期貨是指在未來某一特定日期按約定價格買入或賣出某個指數的合約。 期權則賦予您在到期日前，以預定價格買入（看漲期權）或賣出（看跌期權）某個指數的權利。

在 Capital.com，您可以透過差價合約 (CFD) 參與指數交易。 它們允許交易者對指數價格的漲跌進行投機，且無論市場走勢如何，均可嘗試獲利；但同時也伴隨著特定風險，尤其在使用杠杆時，收益和虧損都可能成倍放大。

在交易這類可能放大收益與虧損的杠杆產品（例如差價合約）之前，請務必充分了解其運作機制及相關風險。 您可以透過閱讀我們的差價合約 (CFD) 指南開始學習相關知識。 此外，您還需持續關注影響市場的經濟和政治事件，使用模擬帳戶進行實操練習，並選擇一家受監管的經紀商開啟交易。