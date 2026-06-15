大宗商品通常是指可在商品交易所進行大規模買賣的原材料或主要農產品。 它們的價格主要由供需關係決定。投資者既可以透過金融衍生品（如差價合約 (CFD)）進行交易，也可以直接持有實物資產進行投資。 大宗商品通常分為四大類：軟商品、硬商品、畜牧產品和能源商品。
大宗商品可歸為以下四類：軟商品、硬商品、畜牧產品和能源商品。
是的，您可以透過多種方式投資大宗商品。 您可以透過期貨和期權合約進行投資，也可以選擇其他方式，例如大宗商品共同基金，甚至直接購買如黃金等實物資產，以期其升值。 投資大宗商品不同於交易大宗商品，後者更側重於透過如差價合約 (CFD) 等工具對價格進行投機。 這意味著您無需實際擁有該資產，也可以根據價格的漲跌進行買賣操作。 差價合約通常以按金交易，這意味着交易者只需投入少量按金即可開立較大的頭寸。 這種方式可放大潛在收益，同時也伴隨著更高的虧損風險。
全球三大主要的大宗商品交易市場包括：CME 集團（由芝加哥商業交易所 (CME) 與芝加哥期貨交易所 (CBOT) 合併而成），洲際交易所 (Intercontinental Exchange, ICE) 以及倫敦金屬交易所 (London Metal Exchange, LME)。