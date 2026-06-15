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大宗商品漲幅榜

掌握當前市場中漲幅最大的熱門大宗商品，全面了解這一重要資產類別的最新動態。

大宗商品：领涨市场

緊跟市場熱點，關注表現最強的大宗商品，為您的投資和交易決策提供有力參考。
概覽頁面最常交易波幅最大漲幅最高跌幅最高
賣出買入點差1日變動，1日圖表
賣方買方
NickelNickel
GCQ2026Gold Future
GoldGold Spot
LRCU2026Coffee UK Future
LRCCoffee UK
LRCN2026Coffee UK Future
LCCCocoa UK
PlatinumPlatinum Spot
PLV2026Platinum Future
PLN2026Platinum Future
所示股價僅供參考，可能與實時市價存在差異。

热门上涨大宗商品导览

什麼是商品？

大宗商品通常是指可在商品交易所進行大規模買賣的原材料或主要農產品。 它們的價格主要由供需關係決定。投資者既可以透過金融衍生品（如差價合約 (CFD)）進行交易，也可以直接持有實物資產進行投資。 大宗商品通常分為四大類：軟商品、硬商品、畜牧產品和能源商品。

大宗商品有哪些類型？

大宗商品可歸為以下四類：軟商品、硬商品、畜牧產品和能源商品。

我是否能投資大宗商品？

是的，您可以透過多種方式投資大宗商品。 您可以透過期貨和期權合約進行投資，也可以選擇其他方式，例如大宗商品共同基金，甚至直接購買如黃金等實物資產，以期其升值。 投資大宗商品不同於交易大宗商品，後者更側重於透過如差價合約 (CFD) 等工具對價格進行投機。 這意味著您無需實際擁有該資產，也可以根據價格的漲跌進行買賣操作。 差價合約通常以按金交易，這意味着交易者只需投入少量按金即可開立較大的頭寸。 這種方式可放大潛在收益，同時也伴隨著更高的虧損風險。

全球三大主要大宗商品交易市場有哪些？

全球三大主要的大宗商品交易市場包括：CME 集團（由芝加哥商業交易所 (CME) 與芝加哥期貨交易所 (CBOT) 合併而成），洲際交易所 (Intercontinental Exchange, ICE) 以及倫敦金屬交易所 (London Metal Exchange, LME)。