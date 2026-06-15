最常交易的大宗商品指南

世界上最常交易的大宗商品是什麼？

世界上最常交易的大宗商品是原油，它在全球能源市場中發揮著至關重要的作用。 原油的高交易量主要來源於其在工業、交通和發電中的核心地位， 這也使得原油價格對地緣政治事件、供應鏈中斷以及能源政策變化非常敏感。 交易者和分析師密切關注著原油價格波動，因為它們可能對全球經濟的各個領域產生深遠影響。

透過 Capital.com 提供的差價合約 (CFD) 服務，您可以交易 美國原油（又稱為「西德克薩斯中質原油」）和布蘭特原油（產自於北海）。 差價合約作為一種衍生產品，允許您對原油價格的漲跌進行投機，而無需實際購買或賣出原油。

這使得差價合約成為將原油納入投資組合的一個有力工具。 此外，差價合約還提供杠杆交易，這意味著您只需投入少量初始保證金，即可建立更大的頭寸。 雖然杠杆交易可能帶來更高的收益，但也伴隨更大的快速損失風險。 因此，在交易之前，充分理解這些高風險工具至關重要。 若您是新手，可以透過我們的 差價合約交易指南開始了解如何操作。

最具價值的大宗商品是什麼？

儘管大宗商品的價格會不斷波動，但最具價值的通常是原油、黃金和天然氣， 它們在全球經濟中佔據著重要地位。

原油是能源和交通行業的核心要素， 其價格不僅影響汽車和科技行業，還波及其他多個行業。

黃金被視為「避風港」資產， 尤其在經濟形式充滿不確定性的時期，黃金通常表現較好。然而，它的價格也可能受到市場拋售潮的拖累。

天然氣在全球電力生產和供暖中的作用日益增加， 隨著全球需求的上升，天然氣的價格變得愈加重要。 這些大宗商品在金融市場中備受關注，其價格波動對全球經濟走勢和交易策略具有重要影響。

哪些大宗商品最適合交易？

選擇最適合交易的大宗商品取決於多種因素。

如果您看重的是整體交易者的偏好，可以查看我們列出的最常交易的熱門大宗商品。

如果您在乎波動性，可以參考我們推薦的 最具波動性的大宗商品， 或者是漲幅最大和跌幅最大的大宗商品。

然而，總的來說，選擇最適合交易的大宗商品時， 您需要考慮影響市場價格的多種因素以及當前的全球市場動態。

例如，原油價格波動較大， 通常會受到地緣政治緊張局勢的影響，從而導致供需失衡。

相對而言，黃金常被視為經濟不穩定時期的「避風港」， 其價格往往與原油價格走勢相反。

因此，在決定交易哪種大宗商品時，您應根據個人的投資目標和策略進行選擇，並確保進行充分的市場調研。