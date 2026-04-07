支撐與阻力交易策略 (S&R)

支撐與阻力交易策略是一種以價格水平作為市場障礙概念的技術分析方法。 請參閱我們的教學指南，深入了解其運作方式。

什麼是支撐與阻力？

支撐與阻力 (S&R) 區域是技術分析中極為重要的參考指標。 作為金融市場的核心組成部分，支撐位與阻力位反映了市場的供需關係——即訂單流動——而這種力量分佈可能隨時轉變。

支撐位與阻力位的價格水平代表市場價格預期將停滯或反轉的關鍵位置。 這種廣泛應用的技術分析方法有助於快速分析價格圖表，並確定以下三個關鍵交易要點：

市場的走勢方向 合適的進場時機 理想的離場點位

重點摘要

支撐與阻力是圖表上特定的價格點，預期會吸引最大量的買入或賣出。

支撐位是指市場需求強勁，能夠阻止價格進一步下跌的價格水平。

阻力位則與支撐位相反，在該價格水平上，市場供應充足，能夠阻止價格進一步上升。

理解支撐位與阻力位

支撐位是市場價格在下跌過程中通常會獲得支撐的價格水平。 在這個點位，市場需求足以阻止價格進一步下跌。 這意味著當價格到達該水平後，更有可能反彈，而非突破並持續下跌。

然而，價格仍有可能跌穿支撐位，並繼續向下移動，直到遇到另一個支撐水平。

阻力位與支撐位相反。在該價格水平上，市場供應足以阻止價格進一步上升。 它界定了價格在上漲過程中可能遇到壓力的位置。 與支撐位相似，價格在阻力位更有可能出現回落，而不是直接突破。 若價格成功突破阻力位，則可能持續上漲，直到遇上下一個阻力位。

支撐與阻力的概念包括支撐位（即價格的「地板」）及阻力位（即價格的「天花板」）。 在這種情況下，交易工具就像在房間內彈跳的橡皮球，撞擊地板（支撐位）後反彈，直至觸及天花板（阻力位）。 價格會於支撐與阻力區域之間整固震盪。

斐波那契支撐與阻力

斐波那契數列由十三世紀義大利數學家列昂納多・斐波那契 (Leonardo Fibonacci) 提出，一直是建立不同技術指標（包括支撐與阻力指標）的重要基礎。

斐波那契數列 (0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144) 通常用來計算入場點， 廣泛應用於 加密貨幣、 股票、 大宗商品、 外匯 (Forex) 及 指數 交易的趨勢市場中。

斐波那契回調線 有助於標示趨勢市場中的入場點與目標價格水平——這些水平標誌了趨勢回調階段可能出現反轉的位置。 若市場處於上升趨勢，應由低位至高位應用； 若處於下跌趨勢，則應由高位至低位應用。

支撐與阻力區域

支撐與阻力區域可透過分析過去價格走勢、圖表形態或 技術指標 （例如 移動平均線 (MA)）來識別。

支撐區域通常出現在前期低位附近，而阻力區域通常出現在前期高位附近。 識別這些價格水平有助於確定交易的進場與離場時機。

常見的支撐與阻力區域範例包括：

移動平均線 。於圖表中繪製連接一定期間證券平均收市價的線。

趨勢線 。連接一段時間內證券的高位與低位。

成交量激增區 。成交量突然上升，可能預示價格即將出現變動。

整數關口 。價格在某些關鍵整數價位附近難以突破。

斐波那契回調線。價格在斐波那契水平附近出現支撐或阻力。

在交易中使用支撐位與阻力位

在交易中如何使用支撐與阻力位？以下為四種常見策略：

區間交易

區間交易發生於價格在支撐與阻力線之間波動的階段。 交易者通常於支撐位買入、阻力位賣出。 需注意這些水平未必為完美直線，市場可能存在雜訊，因此須辨識價格「區域」。

*過往表現並非未來結果的可靠指標

交易者會在支撐反彈時尋找多頭機會，在逼近阻力時尋找空頭機會。 亦需設置止損：做多時將止損設於支撐下方，做空時設於阻力上方。

突破交易

價格在盤整後往往會突破，並展開新趨勢。 交易者會於跌破支撐或突破阻力時進場，以捕捉趨勢延續的動能。

*過往表現並非未來結果的可靠指標

趨勢線交易策略

此策略使用趨勢線作為支撐或阻力。 交易者繪製連接多個高點（下跌）或低點（上升）的趨勢線。 若趨勢強勁，價格可能於趨勢線反彈，並繼續依趨勢方向運動。

*過往表現並非未來結果的可靠指標

移動平均線交易策略

移動平均線可作為動態支撐或阻力。 常用週期為 20 與 50，亦可使用 21 與 55（斐波那契數列）。

*過往表現並非未來結果的可靠指標

55 週期 MA 初期位於市場價格上方形成阻力，反轉後則成為動態支撐。 此類 MA 有助觀察趨勢延續或接近突破。

*止損單可能無法保證執行。

為什麼支撐位與阻力位對交易者很實用？

支撐與阻力作為技術分析核心，可協助預測可能支撐價格的區域。

同樣地，預測阻力位也可帶來優勢，因為這些區域可能成為壓制價格的關鍵點位。

儘管識別方式眾多，但其解讀一致：支撐與阻力用於預測價格走勢並協助判斷買賣點位。

結語

支撐與阻力是圖表上特定的價格點，預期會吸引大量買賣。 支撐位代表價格不太可能進一步下跌的水平；阻力位則代表不太可能進一步上升的水平。

與所有策略一樣，它並非萬無一失，需審慎評估風險，不可承擔超過可承受範圍的風險。

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