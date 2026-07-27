英國即將上市的熱門 IPO

2025 年英國 IPO 市場重拾動能，多家知名企業宣佈計劃在倫敦證券交易所或海外市場上市，成為市場關注焦點。以下為部分值得留意的 IPO（資訊截至 2025 年 4 月 2 日，後續可能因監管或市場因素有所變動）。

公司 行業 估值（年份） 預計上市時間 Revolut 數字銀行 600 億美元（2025 年） 2025 年 Shein 電子商務 300–660 億美元（2024–2025 年） 2025 年 Monzo 數字銀行 59 億美元（2024 年） 2025 年 Waterstones 連鎖書店 N/A 待定 BrewDog 消費品 20 億美元（2018 年） 待定

Revolut

Revolut 作為歐洲最大的數字銀行之一，截至 2025 年 2 月估值達 600 億美元。預計該公司將在獲得完整英國銀行牌照後，於倫敦證券交易所掛牌上市。

Shein

Shein 這家總部位於新加坡的電商巨頭已秘密提交 IPO 文件，計劃於 2025 年在倫敦證券交易所上市。截至 2025 年 2 月，其估值為 500 億美元，引發全球零售和科技分析師的高度關注。

歡迎閱讀我們的 Shein IPO 交易指南，深入了解 Shein 的潛在 IPO 計劃。

Monzo

Monzo 目標是在 2025 年底前完成上市準備，目前仍在評估是選擇在英國還是美國證券交易所上市。據悉，該英國數字銀行在 2024 年 10 月的估值為 59 億美元，當前正持續擴張規模並提升盈利能力，以為正式公布上市的相關資訊而做好準備。

Waterstones

Waterstones 這家英國知名的連鎖書店正在評估在倫敦或紐約證券交易所上市的可能性，具體時間尚未確定。最終是否上市，將取決於其私募股權所有者 Elliott Management 的戰略方向。目前公司也在積極拓展英國和美國市場業務。

BrewDog

自 1896 年創立以來，BrewDog 原計劃在倫敦證券交易所上市，但之後推遲了 IPO。公司最近一次公開估值為 18 億英鎊（約合 20 億美元，2018 年）。儘管尚未公布新時間表，BrewDog 仍持續表達未來上市的意向。

歡迎閱讀我們的 BrewDog IPO 交易指南，深入了解 BrewDog 的潛在 IPO 計劃。