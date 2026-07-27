聚焦即將上市的熱門 IPO
IPO（首次公開募股）不僅為投資者帶來了搶先佈局高速成長企業的機會，也提供了全新的交易通道——但與此同時仍存在一定的不確定性與風險。隨著 2025 年新股陸續登陸全球市場，投資者正密切關注金融科技、能源、電商等多個具備高成長潛力的板塊。
本文將按地區梳理最值得關注的 IPO 名單，揭示重要市場趨勢，並介紹如何透過差價合約 (CFD) 交易這些即將上市的新股。
英國即將上市的熱門 IPO
2025 年英國 IPO 市場重拾動能，多家知名企業宣佈計劃在倫敦證券交易所或海外市場上市，成為市場關注焦點。以下為部分值得留意的 IPO（資訊截至 2025 年 4 月 2 日，後續可能因監管或市場因素有所變動）。
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公司
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行業
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估值（年份）
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預計上市時間
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Revolut
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數字銀行
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600 億美元（2025 年）
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2025 年
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Shein
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電子商務
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300–660 億美元（2024–2025 年）
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2025 年
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Monzo
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數字銀行
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59 億美元（2024 年）
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2025 年
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Waterstones
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連鎖書店
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N/A
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待定
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BrewDog
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消費品
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20 億美元（2018 年）
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待定
Revolut
Revolut 作為歐洲最大的數字銀行之一，截至 2025 年 2 月估值達 600 億美元。預計該公司將在獲得完整英國銀行牌照後，於倫敦證券交易所掛牌上市。
Shein
Shein 這家總部位於新加坡的電商巨頭已秘密提交 IPO 文件，計劃於 2025 年在倫敦證券交易所上市。截至 2025 年 2 月，其估值為 500 億美元，引發全球零售和科技分析師的高度關注。
歡迎閱讀我們的 Shein IPO 交易指南，深入了解 Shein 的潛在 IPO 計劃。
Monzo
Monzo 目標是在 2025 年底前完成上市準備，目前仍在評估是選擇在英國還是美國證券交易所上市。據悉，該英國數字銀行在 2024 年 10 月的估值為 59 億美元，當前正持續擴張規模並提升盈利能力，以為正式公布上市的相關資訊而做好準備。
Waterstones
Waterstones 這家英國知名的連鎖書店正在評估在倫敦或紐約證券交易所上市的可能性，具體時間尚未確定。最終是否上市，將取決於其私募股權所有者 Elliott Management 的戰略方向。目前公司也在積極拓展英國和美國市場業務。
BrewDog
自 1896 年創立以來，BrewDog 原計劃在倫敦證券交易所上市，但之後推遲了 IPO。公司最近一次公開估值為 18 億英鎊（約合 20 億美元，2018 年）。儘管尚未公布新時間表，BrewDog 仍持續表達未來上市的意向。
歡迎閱讀我們的 BrewDog IPO 交易指南，深入了解 BrewDog 的潛在 IPO 計劃。
阿聯酋即將上市的熱門 IPO
在政府推動的改革政策和私營企業快速發展的雙重驅動下，阿聯酋 IPO 市場持續升溫。隨著阿布達比和迪拜加快資本市場多元化，市場分析人士正密切關注本地旗艦品牌和創新企業的潛在上市動向。
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公司
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行業
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估值（年份）
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預計上市時間
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Etihad Airways（阿提哈德航空）
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航空
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50 億美元（2025 年）
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2025 年
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Noon.com
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電子商務
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N/A
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待定
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Masdar
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能源
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N/A
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待定
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FIVE Holdings
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高端酒店
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25–30 億美元（2023 年）
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2025 年
Etihad Airways（阿提哈德航空）
Etihad Airways（阿提哈德航空）公司正籌備一項具有里程碑意義的 IPO，目標估值為 50 億美元。它或將成為首家在資本市場上市的海灣地區航空公司。本次交易由阿布達比主權財富基金 ADQ 支持，預計將發行 27 億股，出售 20% 股權。
Noon.com
Noon.com 作為中東領先的電商平台，長期被視為潛力 IPO 標的。雖然該公司承認對 IPO 持開放態度，但目前尚未公布明確的時間表。
Masdar
Masdar（據市場傳聞）正考慮透過 IPO 籌資支持可再生能源項目，或將在阿布達比和紐約兩地同步掛牌上市。儘管外界猜測不斷，公司官方聲明目前「暫無上市計劃」。
FIVE Holdings
FIVE Holdings 這家總部位於阿聯酋的高端生活方式酒店營運商，業務遍及迪拜、蘇黎世和伊比薩島。公司計劃於 2025 年推進 20 億美元的 IPO，並擬將其中 10% 的股份作為員工股權激勵方案，納入其上市策略。
了解當前可交易的股票，搶先佈局全球領先企業，在這些潛在新股正式開啟 IPO 前把握先機。
澳大利亞即將上市的熱門 IPO
2025 年，澳大利亞 IPO 市場的前景正受到清潔能源發展、生物科技創新，以及航空公司可能重返資本市場等因素的影響。儘管市場整體態度趨於謹慎，但多家公司正積極準備在澳洲證券交易所 (ASX) 上市，有望引發新一輪投資關注。
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公司
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行業
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估值（年份）
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預計上市時間
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United H2
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能源
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7500 萬美元（2024 年）
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2025 年
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HaemaLogiX
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生物科技
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N/A
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2025 年
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Virgin Australia
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航空
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25 億美元（2020 年）
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待定
United H2
United H2 正積極籌備在澳大利亞和北美市場同步上市，其 2024 年最新內部估值已達 7500 萬美元，較上一輪（2000 萬美元）上漲 275%。
HaemaLogiX
HaemaLogiX 這家生物科技公司專注於多發性骨髓瘤治療方案的研發，預計將於 2025 年在澳大利亞證券交易所 (ASX) 上市。截至 2025 年 4 月，該公司尚未公開具體估值，但市場對其前景反應熱烈，投資者關注度持續升高。
Virgin Australia
Virgin Australia 於 2020 年被貝恩資本 (Bain Capital) 收購，並成功完成破產重整，目前正重新推進 IPO 計劃。具體而言，Virgin Australia 於 2020 年透過一筆 25 億美元的收購完成破產重整，當前已重啟上市計劃，但具體上市時間仍未公布。
拉丁美洲即將開啟的熱門 IPO 精選
拉丁美洲 IPO 市場持續升溫，多家備受矚目的知名企業正加快推進上市進程，吸引了全球投資者的廣泛關注。這些即將開啟的 IPO，彰顯了該地區在金融科技、支付解決方案及加密貨幣等重要領域不斷增強的市場影響力。以下為截至 2025 年 4 月 5 日，最值得關注的拉美地區 IPO 名單。
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公司
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行業
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估值（年份）
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預計上市時間
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Ualá
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金融服務
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27.5 億美元（2024 年）
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2026 年
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Grupo Aeroméxico
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航空
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N/A
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2025 年
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Citibanamex
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銀行
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N/A
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2026 年
Ualá
Ualá 已迅速成長為阿根廷最大的初創企業之一，在整個拉丁美洲擁有超過 800 萬用戶，Ualá 的綜合金融生態系統涵蓋發卡和帳單支付服務，其發展獲得了強勁的資本支持——公司於 2025 年 3 月完成由 Allianz X 和 TelevisaUnivision 領投的 3.66 億美元 E 輪融資。 Ualá 預計最早將於 2026 年啟動 IPO，具體時間尚未最終敲定。
Grupo Aeroméxico
Grupo Aeroméxico 作為墨西哥的旗艦級航空公司，該公司計劃在紐約證券交易所 (NYSE) 上市，預計籌資約 3 億美元。自 2022 年成功脫離破產保護以來，公司正借助 IPO 加速復蘇與擴張。此次 IPO 將以美國存託股份 (ADS) 形式進行，由 Apollo Global Management 等主要股東主導。
Citibanamex
花旗集團 (Citigroup) 計劃將其墨西哥零售銀行業務實體 Citibanamex 拆分，並透過公開上市的方式獨立運作，Citibanamex作為其逐步退出墨西哥消費銀行市場戰略的一部分。雖然原定於 2025 年進行 IPO，但受到監管審批與市場條件影響，該計劃可能推遲至 2026 年。Citibanamex 的股份可能將在未來兩年內分階段對外出售，直至花旗集團不再持有該實體的任何股份。
歐洲即將上市的熱門 IPO
歐洲的 IPO 市場佈局廣泛，涵蓋金融科技、雲計算、銀行和安防等多個行業，充分展現了該地區多元化的經濟結構。目前已有多家公司籌備上市，預計將成為全球投資者關注的重點。
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公司
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行業
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估值（年份）
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預計上市時間
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Verisure
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安防系統
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200–300 億歐元（2025 年）
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2025–2026 年
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Northern Data (Ardent, Taiga)
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高性能計算 (HPC)、雲端與 AI 解決方案
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100–160 億美元（2025 年）
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2025 年
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Novobanco
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銀行
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55–70 億歐元（2025 年）
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2025 年
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Bitpanda
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加密貨幣交易平台
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41 億美元（2021 年）
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2025 年
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Klarna
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「先買後付 (BNPL)」 服務
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150 億美元（2025 年）
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待定
Verisure
Verisure 在歐洲和拉丁美洲提供家庭監控安防系統，背後股東為私募股權巨頭 Hellman & Friedman。該公司的估值最高可達 300 億歐元，有望成為近年來歐洲規模最大的 IPO 之一。
Northern Data（Ardent 和 Taiga）
Northern Data 是一家總部位於德國的科技公司，專注於高性能計算、雲服務與人工智能解決方案。為了抓住全球科技投資熱潮，公司正計劃在歐洲與美國兩地同步上市。Northern Data 旗下的數據中心子公司 Ardent 和雲服務子公司 Taiga 有望在納斯達克證券交易所 (NASDAQ) 公開上市。
Novobanco
Novobanco 是葡萄牙第四大銀行，自其前身 Banco Espírito Santo 倒閉後，公司經營已逐步恢復。該公司的 CEO Mark Bourke 向員工透露，若市場條件允許，IPO 可能在「今年第二季度末或第三季度末」進行。
Bitpanda
Bitpanda 這家總部位於奧地利的加密貨幣交易所及券商平台，正將 IPO 作為公司整體增長戰略的一部分，估值可能接近 40 億美元。Bitpanda 希望借此進一步鞏固其在歐洲的地位，並加速全球業務版圖的擴張步伐。
Klarna
這家瑞典 「先買後付 (BNPL)」 巨頭級服務提供者Klarna近期已暫停原定的 IPO 計劃，原因是美國總統特朗普實施的大規模進口關稅引發了全球市場波動。Klarna 原計劃於 2025 年 4 月在紐約證券交易所上市，估值預計為 150 億美元，但因經濟環境不利而選擇延後。
歡迎閱讀我們的 ]Klarna IPO 交易指南，深入了解 Klarna 的潛在 IPO 計劃。
您可以立即交易的已上市股票
雖然投資者無法透過差價合約 (CFD) 直接購買 IPO 新股，但在公司完成上市並公開交易後，仍可透過差價合約基於其股價進行投機交易。
許多全球市值最高的上市公司最初都是透過 IPO 登陸市場，例如被稱為「七巨頭」 (Magnificent 7) 的 Alphabet、Amazon、Apple、Meta、Microsoft、Nvidia 和 Tesla，這些企業多數透過 IPO 成功進入資本市場。目前，「七巨頭」的總市值已占 US 500 指數的 30% 以上，在 US Tech 100 中的占比更是接近 60%。
閱讀我們的七巨頭 (Magnificent 7) 交易指南，深入了解這些全球頂尖的巨頭企業。
以下是一些可立即交易的已上市大型股票：
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阿里巴巴 (Alibaba)：這家中國電商巨頭於 2014 年在紐約證券交易所上市，創下當時美國最大規模 IPO 紀錄。目前， Alibaba 的市值已超過 24 萬億港元。
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Meta Platforms：前身為 Facebook，這家社群媒體巨頭於 2012 年完成 IPO。自那以來，Meta 持續擴展至人工智能、虛擬實境與數碼廣告領域，目前市值已超過 1.5 萬億美元。
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Visa：這家全球支付服務提供者於 2008 年在紐約證券交易所 (NYSE) 上市。Visa 目前市值超過 6,500 億美元，依然在全球交易處理領域保持領先地位。
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台積電 (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)：TSMC 於 1994 年完成上市，是全球最大的半導體代工廠，客戶包括 Nvidia 和 Apple。其市值已超過 25 萬億新台幣。
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Snowflake：這家雲端數據倉儲公司於 2020 年上市。隨著市場對雲計算解決方案的需求快速增長，Snowflake 的市值已超過 500 億美元，並在完成 IPO 正式上市後持續獲得投資者關注。
本文所列市值為截至最近公開數據的估算值，未來可能因市場波動和公司業績而有所調整。
如何在市場中尋找「優質」 IPO
尋找「優質」 IPO 不應只依賴市場熱度或估值高低，還需要綜合考量多個關鍵因素，包括財務數據、市場定位以及更廣泛的宏觀經濟環境。
建議將基本面分析與當前宏觀經濟形勢結合使用，例如央行政策、通脹水平等，這些因素可能對整體 IPO 活動產生重要影響。
IPO 前估值與營收
識別高潛力 IPO 通常需要綜合評估多個維度。交易者不會僅依賴公司估值或所屬行業熱度，而是結合財務指標、市場環境與公開信息，全面判斷該 IPO 的潛在機會與風險。以下是一些需要重點關注的因素：
盈利能力指標
部分 IPO 公司在上市時尚未實現盈利。在此類情況下，交易者通常會關注毛利率、現金消耗率以及 EBITDA（息税折舊及攤銷前利潤）預測，以評估企業的持續經營能力。若公司具備明確的盈利路徑，並持續實現營收增長，通常會被認為更具投資吸引力。
行業趨勢與發行時機
IPO 的市場表現往往與其上市時點及整體市場情緒密切相關。例如，在科技或金融科技行業處於業務擴張階段時，此類公司的上市通常更易獲得關注；而在經濟下行期，防禦型行業可能更受青睞。交易者可透過行業指數或 ETF 表現等數據，了解相關行業趨勢。
限售期與內部持股變動
IPO 完成後，通常會設有一段時間的限售期，限制公司內部人員出售股票，這一時長通常為 90 至 180 天，具體視交易所或上市地監管要求而定。限售期臨近結束時，可能因內部人士減持帶來拋壓。交易者可查閱監管披露文件或公司招股說明書，了解限售安排及內部持股比例。
投資者背景與承銷商實力
若 IPO 得到知名機構投資者支持，或由 Goldman Sachs、Morgan Stanley 等大型承銷商主導，通常會提升其市場信心。交易者可將此類背景視為企業內部盡職調查充分、市場需求較強的間接指標。
監管環境與上市地區
對於金融、醫療保健或人工智能 (AI) 等受監管程度較高的行業，合規性要求將直接影響 IPO 準備情況及上市後的合規風險。此外，企業選擇在哪個交易所（如 納斯達克 (NASDAQ)、紐約證券交易所 (NYSE)、倫敦證券交易所 (LSE)）上市，也會影響其股票的流動性、交易時段、英國投資者的交易便利性及機構分析覆蓋程度。
如欲深入了解 IPO 交易，請參閱我們全面的 IPO 交易指南。
如何透過差價合約 (CFD) 交易 IPO 股票
以下是公司上市後交易 IPO 股票的具體流程。
- 等待 IPO 股票上市IPO 初期通常僅向特定投資者開放——散戶交易者可在股票正式上市後，透過差價合約 (CFD) 進行交易。
- 選擇目標股票在我們的平台上瀏覽數千支股票，並透過差價合約 (CFD) 決定做多（買入）或做空（賣出）。
- 運用技術分析工具利用先進的圖表工具和技術指標識別交易機會。
- 設定價格提醒設定自定義價格提醒，以便即時掌握市場的最新動向。
- 風險管理使用風險管理工具，例如止損單和止盈單，以保護頭寸並鎖定潛在收益。
- 在正常交易時段（包括延長交易時間）內進行交易善用美股等重點市場的延長交易時間，提升操作靈活性。了解全球股票市場交易時間的更多詳情。
- 保持資訊更新透過我們屢獲殊榮的交易平台，即時獲取最新資訊、市場數據與專家見解。
- 持續學習，提升技巧深入了解股票交易知識，股票與差價合約 (CFD) 交易的區別，以及如何高效交易 IPO。
了解更多有關股票交易的知識，以及股票交易與差價合約 (CFD) 交易的區別。
即時掌握最新的股票市場新聞、專家見解與深度分析。
學習如何交易 IPO，立即開啟新股交易之旅。
*止蝕可能無法保證執行。
FAQ
如何購買即將上市的 IPO 股票
在公司正式上市前，散戶投資者通常難以直接參與其 IPO 發行，因為相關配售額度多優先分配給機構投資者，或特定券商及投資平台的客戶。一旦公司完成上市，其股票將可在二級市場公開交易。屆時，交易者可以透過差價合約 (CFD) 基於該股票的價格波動進行投機操作。有關 IPO 的參與方式與詳細資訊，通常會在公司的招股說明書中披露。
哪些即將開啟的 IPO 最值得關注？
事實上，並沒有統一的標準可以判斷哪些 IPO 最值得關注（或者說最具投資價值），因為具體的市場表現通常受行業屬性、上市時機以及投資者情緒等多重因素影響。不過，諸如 Stripe、Revolut、CoreWeave 和 Shein 等高知名度企業，因其企業規模、增長潛力與市場認可度和行業關聯度，已吸引大量分析師的關注與研究。在做出交易決策前，建議交易者結合財務指標、行業趨勢與宏觀經濟環境，全面評估每一項 IPO 上市機會。
如何交易即將上市的 IPO 股票？
在公司正式掛牌上市前，其 IPO 股票尚無法進行交易。一旦公司完成上市，交易者即可透過差價合約 (CFD) 基於其價格進行投機操作（包括做多或做空），且無需實際持有標的股票。差價合約交易不僅能幫助投資者把握新上市企業的投資機會，也具有更強的策略靈活性和操作便捷性。需要注意的是，企業上市初期往往伴隨較高的波動性和流動性風險，因此交易者應密切關注最新的市場動態。
我什麼時候可以交易 IPO 股票？
差價合約 (CFD) 交易者通常可在新股於交易所掛牌當天開始交易該股票。實際的可交易時間取決於交易平台對該股票的上線安排。大多數情況下，交易者可在正常的市場交易時段內交易 IPO 股票，但具體時間可能因券商或地區而異。