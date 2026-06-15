為什麼了解全球股市交易時間很重要

對於指數和股票交易者來說，了解全球股市交易時間非常重要。各個交易所的營業時間是您在一天內執行交易、響應市場變化和管理投資組合的時間窗口。因此，您對全球股市交易時間的了解程度將決定交易計劃和決策的周密性。

一些交易所會在午休期間暫停交易，以便進行系統維護和行政工作，同時避免市場過度波動。午休可以讓交易者對頭寸進行反思，並為下半個交易日做好準備。 相反，其他交易所則是不間斷連續營業，這意味着在整個交易時段都要注意潛在的市場變化。

文中顯示的所有時間均為 UTC 時區。

英國股市幾點開市？

英國股市（倫敦證券交易所）於 UTC 時間早上 7:00 開盤，下午 3:30 收盤，無午休，它影響着 UK 100 指數。

美國股市幾點開市？

美國股市（紐約證券交易所）於 UTC 時間下午 1:30 開盤，晚上 8:00 收盤，無午休，它影響着道瓊斯指數（US Wall Street 30）和標普 500 指數（US 500）。

亞洲股市幾點開市？

亞洲市場開盤和收盤時間因交易所而異。編制日經 225 指數 (Japan 225) 的日本交易所集團於 UTC 時間凌晨 12:00 開盤，上午 6:00 收盤，而編制上證 50 指數 (China A50) 的上海證券交易所於 UTC 時間凌晨 1:30 開盤，上午 7:00 收盤。同時，編制恒生指數 (Hong Kong 50) 的香港證券交易所也於 UTC 時間凌晨 1:30 開盤，上午 8:00 收盤。所有這些交易所均有午休時間（參見下表）。

歐洲股市幾點開市？

歐洲市場大多在同一時間開市和收市。 巴黎泛歐交易所編制了 CAC 40 (France 40) 和 AEX (Netherlands 25) 指數，該交易所於 UTC 時間上午 7 點開盤，下午 3 點 30 分收盤。 編制 DAX 40 指數 (Germany 40) 的法蘭克福證券交易所、編制 Ibex 35 指數 (Spain 35) 的馬德里證券交易所和編制 Italy 40 指數的意大利證券交易所 (Borsa Italiana) 的交易時間相同，均為 UTC 時間 7:00 至 15:30。

大洋洲股市幾點開市？

澳大利亞證券交易所 (ASX) 編制了 ASX 200 指數 (Australia 200)，它的開盤時間是 UTC 晚上 11:00 ，凌晨 5:00 收盤。編制 New Zealand 50 指數的紐西蘭證券交易所營業時間為 UTC 晚上 9:00 至凌晨 3:45。

主要交易所開市和收市時間是幾點？

以下是值得關注的主要證券交易所開市和收市時間完整清單，其中包括交易所以及我們提供的相關指數，括號內為 Capital.com 特定代號供您搜索。

股票交易所 開盤時間 (UTC) 收盤時間 (UTC) 午休 (UTC) 相關股指 倫敦證券交易所 上午7:00 下午3:30 NA 富時100 (UK 100) 富時250 (UK 250) 紐約證券交易所 下午1:30 晚上8:00 NA 道瓊斯 (US Wall Street 30)，標普500 (US 500) 納斯達克證券交易所* 下午1:30 晚上8:00 NA US Tech 100 泛歐證券交易所 上午7:00 下午3:30 NA CAC 40 (France 40)

AEX (Netherlands 25) 上海證券交易所 凌晨1:30 上午7:00 凌晨3:30-5:00 上證綜合指數 (China A50) 日本交易所集團 凌晨12:00 上午6:00 凌晨2:30-3:30 日經225 (Japan 225) 香港證券交易所 凌晨1:30 上午8:00 凌晨4:00-5:00 恆指 (Hong Kong 50)

*Nasdaq® 是納斯達克公司 (Nasdaq Inc.) 的註冊商標。此處提供的資訊僅供參考。

什麼是盤後交易？

盤後交易，又稱延長交易時段，是指可以在相關交易所的正常交易時間之外交易股票和指數的時間段。 因此，盤後交易可以讓您及時響應正常交易時段之外發生的新聞和事件。然而，如果您計劃在盤後時段交易，那麼您的交易計劃必須考慮到：與正常時段相比，總交易量可能會有很大變化，這可能意味着流動性更低，波動性更大。進一步了解可以透過我們進行盤後交易的市場。

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