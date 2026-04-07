差價合約交易與股票交易有何差異？接下來，我們將探討這些重要交易術語之間必須了解的核心相似點與差異，包括杠杆機制、資產類別資訊等內容。

差價合約與股票：有何異同？

人们经常将差价合约 (CFD) 和股票交易进行比较，但它们的概念却截然不同。差價合約作為一種交易品種，提供了進入一系列不同市場的機會，其中包括外匯、商品和指數，而股票則僅透過股票交易專注上市公司的表現。

當您透過我們交易股票差價合約時，您可以投資全球股票以及其他資產類別，同時享受差價合約提供的靈活性和槓桿。然而，需要注意的是，槓桿在放大獲利的同時也放大了虧損。

為便於理解差價合約與股票交易的區別，下面我們將分別對這兩個術語進行說明。

什麼是差價合約？

差價合約 (CFD) 作為一種衍生工具，可讓您在不實際擁有資產的情況下，基於一系列不同資產（如股票、商品或外匯）的價格變動進行交易。它具有靈活性，沒有固定到期日，您可以根據需要自行決定持倉時間。差價合約常用於短期至中期交易，並支持槓桿操作（也稱為保證金交易）。這意味著，您可以用較少的資金控制更大的頭寸，但這同樣會增加潛在的虧損與盈利。

透過差價合約，您可以選擇建立長倉（預測價格上漲），或短倉（預測價格下跌）。請注意，以下圖示僅顯示了可能的獲利情況——如果價格走勢與圖示情況相反，您可能會遭受虧損。

了解更多關於差價合約交易及其運作方式的資訊。

什麼是股票？

股票代表對一家公司的所有權，它被分成稱為「股份」的個別單位。當一家公司上市時，它通常會透過向投資者發行股票來籌集資金，然後這些股票可以在證券交易所（例如紐約證券交易所或倫敦證券交易所）買賣。

公司首先透過首次公開招股 (IPO) 在一級市場發行股票，投資者可以直接購買。上市後，股票就會在二級市場上交易，其價格根據供需情況波動。您可以透過兩種方式建倉股票：

投資股票 是指直接購買股票，期望從價格上漲中獲利，有時還可以獲得股息。

是指直接購買股票，期望從價格上漲中獲利，有時還可以獲得股息。 交易股票衍生品，例如您可以透過我們平台交易的差價合約。您在下方可以看到我們市場搜尋中提供的一系列股票差價合約。

了解有關股票交易及其運作方式的更多資訊。

為什麼交易者會選擇差價合約？

以下是您選擇交易差價合約的主要原因。

市場覆蓋廣泛：您可以在一個平台上交易股票、商品、外匯以及更多。

槓桿（也稱為保證金交易）：以較少的初始投資控制更大的頭寸，從而提升盈利潛力，但同時也會增加風險。

持倉時間靈活：無固定到期日，交易者可根據自身需求自主決定平倉時間。

投資組合多元化：透過一個帳戶即可輕鬆配置不同類型的資產。

側重短期與中期交易：適合日內交易，需要交易者即時應對市場變化。

為什麼交易者會選擇股票？

以下是您選擇交易股票的主要原因。

高流動性：股票市場交易量大，使得進出倉位更加容易且高效。

市場時間與交易所一致：交易發生在股票交易時間內，一些市場提供延長或盤後交易。

杠杆：透過差價合約，交易者能夠以較少的初始投資控制更大的頭寸，從而放大潛在盈利和風險。

投資個別公司：根據公司業績、財報和行業趨勢進行交易。

多元化機會：為交易者提供從科技到醫療保健等廣泛領域的投資機會，讓交易者可以利用不同的市場條件。

以下是股票和差價合約的比較概況。

