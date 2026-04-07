差價合約 vs 股票：交易者應了解哪些要點？
差價合約交易與股票交易有何差異？接下來，我們將探討這些重要交易術語之間必須了解的核心相似點與差異，包括杠杆機制、資產類別資訊等內容。
差價合約與股票：有何異同？
人们经常将差价合约 (CFD) 和股票交易进行比较，但它们的概念却截然不同。差價合約作為一種交易品種，提供了進入一系列不同市場的機會，其中包括外匯、商品和指數，而股票則僅透過股票交易專注上市公司的表現。
當您透過我們交易股票差價合約時，您可以投資全球股票以及其他資產類別，同時享受差價合約提供的靈活性和槓桿。然而，需要注意的是，槓桿在放大獲利的同時也放大了虧損。
為便於理解差價合約與股票交易的區別，下面我們將分別對這兩個術語進行說明。
什麼是差價合約？
差價合約 (CFD) 作為一種衍生工具，可讓您在不實際擁有資產的情況下，基於一系列不同資產（如股票、商品或外匯）的價格變動進行交易。它具有靈活性，沒有固定到期日，您可以根據需要自行決定持倉時間。差價合約常用於短期至中期交易，並支持槓桿操作（也稱為保證金交易）。這意味著，您可以用較少的資金控制更大的頭寸，但這同樣會增加潛在的虧損與盈利。
透過差價合約，您可以選擇建立長倉（預測價格上漲），或短倉（預測價格下跌）。請注意，以下圖示僅顯示了可能的獲利情況——如果價格走勢與圖示情況相反，您可能會遭受虧損。
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什麼是股票？
股票代表對一家公司的所有權，它被分成稱為「股份」的個別單位。當一家公司上市時，它通常會透過向投資者發行股票來籌集資金，然後這些股票可以在證券交易所（例如紐約證券交易所或倫敦證券交易所）買賣。
公司首先透過首次公開招股 (IPO) 在一級市場發行股票，投資者可以直接購買。上市後，股票就會在二級市場上交易，其價格根據供需情況波動。您可以透過兩種方式建倉股票：
- 投資股票是指直接購買股票，期望從價格上漲中獲利，有時還可以獲得股息。
- 交易股票衍生品，例如您可以透過我們平台交易的差價合約。您在下方可以看到我們市場搜尋中提供的一系列股票差價合約。
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為什麼交易者會選擇差價合約？
以下是您選擇交易差價合約的主要原因。
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市場覆蓋廣泛：您可以在一個平台上交易股票、商品、外匯以及更多。
槓桿（也稱為保證金交易）：以較少的初始投資控制更大的頭寸，從而提升盈利潛力，但同時也會增加風險。
持倉時間靈活：無固定到期日，交易者可根據自身需求自主決定平倉時間。
投資組合多元化：透過一個帳戶即可輕鬆配置不同類型的資產。
側重短期與中期交易：適合日內交易，需要交易者即時應對市場變化。
為什麼交易者會選擇股票？
以下是您選擇交易股票的主要原因。
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高流動性：股票市場交易量大，使得進出倉位更加容易且高效。
市場時間與交易所一致：交易發生在股票交易時間內，一些市場提供延長或盤後交易。
杠杆：透過差價合約，交易者能夠以較少的初始投資控制更大的頭寸，從而放大潛在盈利和風險。
投資個別公司：根據公司業績、財報和行業趨勢進行交易。
多元化機會：為交易者提供從科技到醫療保健等廣泛領域的投資機會，讓交易者可以利用不同的市場條件。
以下是股票和差價合約的比較概況。
如何透過差價合約交易股票？
透過差價合約交易股票時，交易者無需擁有基礎股票，就可以對股票價格走勢進行投機。股票差價合約反映了交易所上市股票的價格變化，允許交易者透過做多或做空來從價格上漲或下跌中獲利。
在股票差價合約交易中，交易者可以使用槓桿，這意味著只需要支付全部交易價值的一部分資金。這種方式不僅能提升交易規模，也會相應放大潛在收益與虧損。此外，股票差價合約也提供了做多（預期股票升值）或做空（預期股票貶值）的靈活性。
與某些傳統股票衍生品不同，股票差價合約在倉位規模方面具有彈性，並且沒有固定的合約到期日。交易者還可以受益於諸如部分股票延長交易時間以及對市場事件及時做出反應的能力，而不受實際股票所有權的限制。
差價合約 vs 股票，哪個更好？
對於衍生品交易者而言，選擇差價合約還是股票，取決於個人的交易目標和市場偏好。差價合約提供廣泛的市場機會，涵蓋包括商品、指數和股票在內的一系列資產，使交易者能夠在一個帳戶中實現多元化配置。這種靈活性有助於交易者在多個市場中尋找投機機會，因為每個市場都有其獨特的走勢驅動因素與潛在機會。
另一方面，股票交易則只注重對公司股票的持股。傳統的股票投資涉及所有權，並帶來公司行動（例如股息和投票權）相關等附加權益。雖然股票交易通常僅限於股票交易時間，但部分市場提供延長交易時段。
值得注意的是，股票也可以透過差價合約的方式進行交易，也就是讓交易者在無需實際持有股票的情況下，基於股價波動進行投機交易。這類交易通常使用與其他市場相同的基本面與技術面分析方法。
簡而言之，差價合約適合重視市場多樣性與靈活性的交易者；而股票則更適合專注於股票走勢的交易者。兩者各有優勢，具體選擇取決於交易者的策略和喜好資產。
透過我們交易差價合約和股票
在我們平台交易差價合約與股票時，您可以根據多個市場的價格走勢選擇做多或做空。在開始交易之前，建議您先掌握相關的交易基礎知識，並結合我們專業分析師提供的最新市場資訊與分析來輔助決策。同時，請完善您的風險管理策略，以應對潛在的市場波動，並提升交易心理素質，從而增強您在市場中的信心。
FAQ
股票交易是差價合約交易嗎？
不完全是。股票交易和差價合約交易都屬於衍生品交易，但兩者並不相同。雖然您可以透過差價合約的方式交易股票，但股票交易僅專注於交易股票本身，而一般差價合約交易允許對更廣泛的資產進行投機交易，包括外匯對、貨幣和指數。
什麼是股票差價合約交易？
股票差價合約交易允許您無需擁有基礎股票即可交易股票。它是交易者與券商之間達成的一種合約，根據股票在開倉與平倉期間的價格變動計算差額並進行結算。透過這種方式，您可以對股票進行做多或做空，並使用杠杆。
可以不透過差價合約交易股票嗎？
是的，您可以直接交易股票，而無需使用差價合約或衍生品，一般稱為投資股票。這通常涉及透過股票券商或投資平台購買股票，以期從價格上漲中獲利。許多券商提供專門用於此類交易的股票交易帳戶，其交易成本和功能可能與差價合約交易不同。