Shein 何時進行 IPO？

截至 2025 年 2 月 27 日，Shein 尚未正式公布其首次公開募股 (IPO) 的具體日期。

起初，Shein 計劃於 2025 年第一季度在倫敦證券交易所 (LSE) 上市。然而，2025 年 2 月 14 日的報導指出，Shein 可能將 IPO 延期至 2025 年下半年。

如果您關注快時尚和電商行業，可以留意已上市的相關公司，例如 ASOS、Boohoo 和 Zalando。這些企業在與 Shein 類似的市場中營運，或可為您提供其他投資機會。

需要注意的是，隨著監管環境和市場狀況的變化，Shein 的 IPO 計劃可能會進一步調整。

Shein 為什麼推遲了 IPO？

截至 2025 年 2 月 27 日，Shein 尚未正式宣布其 IPO 或推遲的消息。不過，RBC Capital 的分析師指出，美國近期的貿易政策變化可能促使 Shein 推遲上市。

2025 年 2 月 1 日，美國總統特朗普宣布終止此前的「低值免稅 (de minimis)」 規則。此前，該政策允許單筆價值低於 800 美元的進口商品免征關稅進入美國。同時，美國對中國商品加征了 10% 的關稅，這對 Shein 在其最大市場——美國的定價策略和盈利能力造成了重大打擊。

與此同時，據《金融時報 (Financial Times)》（2025 年 2 月 23 日）報導，儘管 Shein 2024 年的銷售額增長了 19%，達到 380 億美元，但淨利潤卻下降了 40%，僅為約 10 億美元。隨著來自 Temu 的競爭加劇，以及營運成本上升，Shein 的利潤率受到了進一步擠壓，導致投資者要求調整 IPO 估值。Shein 的估值可能降至 300 億美元，遠低於此前預期的 660 億美元。