Shein IPO —— 如何交易 Shein 股票
Shein 何時進行 IPO？
截至 2025 年 2 月 27 日，Shein 尚未正式公布其首次公開募股 (IPO) 的具體日期。
起初，Shein 計劃於 2025 年第一季度在倫敦證券交易所 (LSE) 上市。然而，2025 年 2 月 14 日的報導指出，Shein 可能將 IPO 延期至 2025 年下半年。
如果您關注快時尚和電商行業，可以留意已上市的相關公司，例如 ASOS、Boohoo 和 Zalando。這些企業在與 Shein 類似的市場中營運，或可為您提供其他投資機會。
需要注意的是，隨著監管環境和市場狀況的變化，Shein 的 IPO 計劃可能會進一步調整。
Shein 為什麼推遲了 IPO？
截至 2025 年 2 月 27 日，Shein 尚未正式宣布其 IPO 或推遲的消息。不過，RBC Capital 的分析師指出，美國近期的貿易政策變化可能促使 Shein 推遲上市。
2025 年 2 月 1 日，美國總統特朗普宣布終止此前的「低值免稅 (de minimis)」 規則。此前，該政策允許單筆價值低於 800 美元的進口商品免征關稅進入美國。同時，美國對中國商品加征了 10% 的關稅，這對 Shein 在其最大市場——美國的定價策略和盈利能力造成了重大打擊。
與此同時，據《金融時報 (Financial Times)》（2025 年 2 月 23 日）報導，儘管 Shein 2024 年的銷售額增長了 19%，達到 380 億美元，但淨利潤卻下降了 40%，僅為約 10 億美元。隨著來自 Temu 的競爭加劇，以及營運成本上升，Shein 的利潤率受到了進一步擠壓，導致投資者要求調整 IPO 估值。Shein 的估值可能降至 300 億美元，遠低於此前預期的 660 億美元。
什麼是 Shein？
Shein 是一家全球快時尚電商巨頭，由 Chris Xu（中文名：許仰天）於 2008 年在中國南京創立。如今，公司總部設於新加坡，採用直達消費者 (DTC) 模式，在全球 150 多個國家銷售服裝、配飾及家居用品。Shein 不設常設實體門店，而是透過快閃店的方式與消費者互動。
Shein 的成功離不開其實時趨勢追蹤能力和按需庫存管理體系。這一模式使其能夠小批量生產新款設計，並根據市場需求快速擴大規模，從而實現超快的生產週期和極具競爭力的價格，顯著優於傳統零售商的回應速度。
公司透過社群媒體推廣、網紅行銷以及流動應用程式 (App) 推動銷售，主要競爭對手包括 ASOS、Boohoo、Alibaba、Temu 和 JD.com。然而，Shein 同時也因勞工實踐、永續發展和智能財產權問題，持續受到外界質疑和監管關注。
Shein 發展歷程中的重要里程碑
- 2008由 Chris Xu 創立，最初專注於婚紗和女裝零售。
- 2012品牌重塑為 Shein，業務重心轉向全球快時尚服飾銷售。
- 2015 年引入以數據驅動的按需生產模式，大幅提升了潮流回應速度與供應鏈靈活性。
- 2018 年大規模擴展至美國和歐洲市場，國際業務版圖顯著擴大。
- 2020 年在流動 App 下載量上超越 Zara 和 H&M，成為全球最大的純線上時尚零售平台。
- 2022 年公司估值達到 1000 億美元，短暫成為全球估值最高的私人時尚零售商。
- 2024-2025在籌備首次公開募股 (IPO) 期間，Shein 面臨日益嚴格的監管審查與道德質疑。
Shein 的估值變化歷程
Shein 的估值經歷了顯著變化，這不僅體現了其在快時尚領域的迅猛崛起，也反映了其在多變市場環境中持續增長所面臨的挑戰。從早期突破十億美元估值，到一度登頂全球私人時尚零售行業之首，Shein 的市值變化受到了投資者情緒、監管壓力及宏觀經濟環境變化的綜合影響。以下是近年來 Shein 估值變化的時間線。
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年份
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估值
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備註
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2020 年
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150 億美元
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借助新冠疫情期間線上消費激增，實現顯著增長。
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2021 年
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300 億美元
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估值較前一年翻倍增長。
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2022 年 4 月
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1000 億美元
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完成新一輪融資後，估值超越 H&M 和 Zara 的總和。
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2023 年
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660 億美元
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受市場環境惡化及監管壓力影響，估值有所回落。
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2025 年 2 月
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約 500 億美元
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準備在倫敦上市時的預期估值，反映出最新的市場和監管動態。
Shein 如何盈利？
Shein 是一家全球快時尚電商平台，依託直達消費者 (DTC) 模式實現盈利，無需依賴實體門店。與傳統時尚零售商相比，Shein 採用超快速生產週期，能夠在數週內完成新款設計的生產與上市，而非傳統的數月流程。
Shein 的收入主要來自以下幾個重要渠道：
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收入來源
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描述
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直接銷售
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透過流動 App 和官方網站，直接向消費者銷售服裝、配飾及家居用品。
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按需製造
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採用即時生產模式，最大限度減少庫存浪費，同時提升對潮流變化的回應速度。
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自有品牌
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與獨立設計師及製造商合作，推出旗下自有品牌系列產品。
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第三方市場
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最近推出的新平台，允許第三方商賣家在 Shein 平台上銷售商品。
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物流與履約服務
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透過供應鏈合作、運輸費用及高端配送服務獲取額外收入。
可能影響 Shein 即時股價的因素有哪些？
若 Shein 成功上市，其完成 IPO 後的股價表現將受到貿易政策、盈利狀況、競爭環境及整體市場情緒等多重因素的影響。
貿易關稅與監管風險
Shein 的利潤率高度依賴於中國的低成本製造，因此對全球貿易政策變化極為敏感。2025 年 2 月，美國計劃取消「低值免稅 (de minimis)」規則，這意味著 Shein 的商品將需繳納全額關稅，從而推高其營運成本。同時，美國對中國進口商品加征更高關稅的可能性仍在審議中，這可能迫使 Shein 上調售價或自行承擔成本壓力，進而對其股價構成不利影響——類似於 2018–2019 年間，Alibaba 的股價因中美關稅緊張局勢而大幅下跌。
收入與盈利能力
財務表現（包括財報）是推動股價波動的重要因素。亮眼的業績可以增強投資者信心，而盈利低於預期則可能引發股價下跌。2024 年，儘管 Shein 的銷售額增長了 19%，達到 380 億美元，但由於成本上升及與 Temu 的競爭加劇，淨利潤下降了 40%。若完成 IPO 後利潤率持續下滑，可能導致其估值下滑，情形類似於 ASOS 在 2022 年因退貨率上升和物流費用增加而導致股價承壓的情況。
市場對 IPO 的態度
投資者對電商板塊整體的投資熱情，將直接影響 Shein IPO 的表現。如果零售和科技行業近期的 IPO 表現強勁，可能提振市場對 Shein 的興趣；相反，若投資者對盈利能力或宏觀經濟形勢持謹慎態度，則可能抑制需求。JD.com 因消費者需求變化而經歷的股價波動，或可為 Shein 的未來走勢提供一定參考。
消費者需求與品牌形象
消費者偏好變化及 ESG（環境、社會及治理）議題，也可能成為影響 Shein 股價的重要因素。H&M 和 Zara 等快時尚品牌已因永續問題受到廣泛關注，並投資於二手交易平台以應對環保訴求。Shein 同樣因勞工實踐及環境影響問題面臨壓力，尤其在歐洲市場，監管機構正加大對快時尚行業的監管力度。若 Shein 未能有效回應這些挑戰，其銷售可能受到影響，特別是在注重社會責任的年輕消費者群體中。
如何透過差價合約交易 Shein 股票
一旦 Shein 正式上市，您可以按照以下步驟交易其股票：
- 選擇券商平台選擇一家受監管的券商，並確認其提供 Shein 股票或相關差價合約 (CFD) 的交易服務。
- 開設交易帳戶註冊並驗證您的身份。
- 入金：透過您偏好的支付方式向您的帳戶存入資金。
- 監控股票表現持續關注 Shein 的財務報告及行業相關新聞，及時掌握市場動態。
- 下單使用市價單或限價單買入或賣出股票。考慮設定止損單以管控風險。
借助我們內部分析師的專業見解，幫助您時刻緊跟市場動態。查看我們的新聞與分析專欄，掌握更多即時資訊與專業觀點。
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除了 Shein，還有哪些類似的股票可供交易？
目前，Shein 仍為私人持有公司，但有報導稱其計劃於 2025 年底在倫敦證券交易所 (LSE) 進行首次公開募股 (IPO)。在此之前，交易者可以透過投資以下已上市公司，布局快時尚與電商領域：
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ASOS – 英國本土的快時尚零售商，主要面向年輕消費群體。
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Boohoo (BOO) – 一個以數據驅動為特點的快時尚品牌，規模相較 Shein 較小。
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Zalando (ZAL) – 一家歐洲領先的線上時尚零售平台，結合自有庫存與第三方市場模式。
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Temu (PDD) – 一家透過激進折扣策略與 Shein 直接競爭的大型電商平台。
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Alibaba (BABA) – 旗下的 AliExpress 提供低價時尚產品，儘管其整體業務範圍不限於服裝領域。
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JD.com (JD) – 一家中國知名的電商巨頭，擁有強大的物流配送網絡。
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FAQ
Shein 是否正在籌備 IPO，原因是什麼？
截至目前，Shein 尚未正式確認 IPO 日期，但據報導，公司正在考慮將倫敦作為潛在的上市地點。Shein 計劃在 2025 年第一季度於倫敦證券交易所 (LSE) 上市。此次 IPO 預計將幫助公司籌集資金、加速業務擴張，同時為早期投資者提供退出渠道。
Shein IPO 的估值是多少？
關於 Shein IPO 的估值，目前市場上仍存在廣泛猜測。早期報導稱，Shein 的估值約為 660 億美元。但隨著監管審查趨嚴及宏觀經濟壓力加大，一些投資者建議將估值下調至 300 億美元左右。最終 IPO 定價將取決於上市時的市場環境和投資者需求。
Shein 可能在哪上市？
據報導，Shein 已將倫敦證券交易所 (LSE) 列為潛在上市地點。這一選擇與早前市場普遍預期的美國上市計劃有所不同。未來，Shein 的 IPO 計劃仍可能根據市場狀況及監管審批進程進一步調整。