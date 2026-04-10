Handel Societe BIC - BICP CFD
O firmie Societe BIC
Societe BIC SA jest spółką z siedzibą we Francji, specjalizującą się w produkcji artykułów piśmienniczych, zapalniczek i golarek. Do portfela marek handlowych Spółki należą: BIC, BIC Kids, Wite-out, Pimaco i Tipp-ex, między innymi. Kanały dystrybucji obejmują sklepy papiernicze, sklepy z artykułami biurowymi, sklepy masowe, sklepy ogólnospożywcze, hurtownie oraz punkty sprzedaży cash and carry. Spółka prowadzi działalność na całym świecie poprzez liczne spółki zależne w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Azji i Oceanii. Ponadto, za pośrednictwem BIC Graphic i Norwood PP, Spółka dostarcza firmom na całym świecie produkty reklamowe i promocyjne do celów marketingowych, a także asortyment desek windsurfingowych, kajaków i innych, pod marką BIC Sport. We wrześniu 2013 r. sfinalizowała transakcję nabycia 40% udziałów w ostatnim (siódmym) podmiocie z branży papierniczej Grupy Cello.
Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
