Handel Sysco - SYY CFD
O firmie Sysco
Sysco Corporation (Sysco) jest dystrybutorem żywności i produktów pochodnych, głównie dla branży gastronomicznej. Zajmuje się sprzedażą, marketingiem i dystrybucją produktów żywnościowych do restauracji, placówek służby zdrowia i placówek edukacyjnych, obiektów noclegowych i innych klientów, którzy przygotowują posiłki poza domem. Produkty firmy obejmują również sprzęt i materiały eksploatacyjne dla branży gastronomicznej i hotelarskiej. Do segmentów działalności firmy należą: U.S. Foodservice, International Foodservice, SYGMA i Inne. Segment U.S. Foodservice zajmuje się dystrybucją szeregu produktów spożywczych, w tym mięsa krojonego na zamówienie, owoców morza, produktów specjalnych, produktów importowanych, FreshPoint oraz różnych produktów nieżywnościowych. Segment International Foodservice obejmuje działalność w obu Amerykach i Europie, w ramach której dystrybuowane są produkty żywnościowe i różne produkty nieżywnościowe. SYGMA jest spółką zależną Spółki w Stanach Zjednoczonych zajmującą się dystrybucją dostosowaną do potrzeb klientów. Segment Pozostałe obejmuje działalność w zakresie zaopatrzenia hoteli.
Obecna cena akcji Sysco wynosi 73.95 USD.
