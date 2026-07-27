Najlepsze nadchodzące IPO w Wielkiej Brytanii

Brytyjski rynek IPO w 2025 r. wykazuje nową dynamikę, a kilka znanych marek trafia na pierwsze strony gazet z planami wejścia na giełdę London Stock Exchange lub za granicą. Oto niektóre z najważniejszych IPO, które warto obserwować: Wszystkie informacje są aktualne na dzień 2 kwietnia 2025 r. i mogą ulec zmianie w zależności od zmian regulacyjnych lub rynkowych.

Spółki Branża Szacunkowa wycena (roczna) Oczekiwana Revolut Bankowość cyfrowa 60 mld USD (2025 r.) 2025 Shein Handel elektroniczny 30-66 mld USD (2024-2025) 2025 Monzo Bankowość cyfrowa 5,9 mld USD (2024 r.) 2025 Waterstones Księgarnia nd. Do ustalenia BrewDog Dobra konsumpcyjne 2 mld USD (2018) Do ustalenia

Revolut

Revolut stał się jednym z największych banków cyfrowych w Europie, wycenianym na 60 mld USD w lutym 2025 r. Notowanie na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych jest podobno w przygotowaniu, z zastrzeżeniem pełnego zatwierdzenia brytyjskiej licencji bankowej.

Shein

Shein złożył poufny wniosek o IPO i choć ma siedzibę w Singapurze, podobno planuje wejść na londyńską giełdę w 2025 roku. Wyceniany na 50 mld USD w lutym 2025 r., publiczny debiut giganta e-commerce przyciągnął globalne zainteresowanie zarówno analityków rynku detalicznego, jak i technologicznego.

Dowiedz się więcej o potencjalnym debiucie giełdowym Shein w naszym Przewodniku IPO Shein.

Monzo

Monzo zamierza osiągnąć gotowość do IPO do końca 2025 r., a decyzja o wejściu na giełdę w Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych nie została jeszcze podjęta. Wyceniany na 5,9 mld USD w październiku 2024 r. brytyjski neobank nadal buduje swoją skalowalność i poprawia rentowność przed oficjalnym ogłoszeniem.

Waterstones

Waterstones podobno rozważa potencjalne IPO w Londynie lub Nowym Jorku, co zbiega się z planami ekspansji na rynkach Wielkiej Brytanii i USA. Chociaż nie potwierdzono harmonogramu, każda decyzja będzie zależeć od strategii właściciela prywatnego kapitału kultowej brytyjskiej sieci księgarni, Elliott Management.

BrewDog

Historia BrewDog Pierwsza oferta publiczna została opóźniona po wcześniejszych planach wejścia na Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych. Jego ostatnia znana wycena wynosiła 1,8 mld funtów (ok. 2 mld USD) już w 2018 roku. Chociaż nowa data nie została potwierdzona, firma nadal wykazuje zainteresowanie przyszłym wejściem na giełdę.

Dowiedz się więcej o planowanym IPO BrewDog w naszym Przewodniku handlowym IPO BrewDog.