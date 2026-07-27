Najlepsze warte obserwowania nadchodzące IPO
Pierwsze oferty publiczne mogą oferować wczesny dostęp do szybko rozwijających się spółek i nowe możliwości handlowe, ale wiążą się również z ryzykiem. Wraz z pojawieniem się nowych ofert na światowych rynkach w 2025 r., inwestorzy uważnie przyglądają się potencjalnym spółkom z branży fintech, energetycznej, e-commerce i nie tylko.
Oto nasze zestawienie najważniejszych nadchodzących IPO w podziale na regiony, podkreślamy kluczowe trendy, które należy znać, i wyjaśniamy, jak handlować nowo notowanymi akcjami poprzez kontrakty CFD.
Najlepsze nadchodzące IPO w Wielkiej Brytanii
Brytyjski rynek IPO w 2025 r. wykazuje nową dynamikę, a kilka znanych marek trafia na pierwsze strony gazet z planami wejścia na giełdę London Stock Exchange lub za granicą. Oto niektóre z najważniejszych IPO, które warto obserwować: Wszystkie informacje są aktualne na dzień 2 kwietnia 2025 r. i mogą ulec zmianie w zależności od zmian regulacyjnych lub rynkowych.
|
Spółki
|
Branża
|
Szacunkowa wycena (roczna)
|
Oczekiwana
|
Revolut
|
Bankowość cyfrowa
|
60 mld USD (2025 r.)
|
2025
|
Shein
|
Handel elektroniczny
|
30-66 mld USD (2024-2025)
|
2025
|
Monzo
|
Bankowość cyfrowa
|
5,9 mld USD (2024 r.)
|
2025
|
Waterstones
|
Księgarnia
|
nd.
|
Do ustalenia
|
BrewDog
|
Dobra konsumpcyjne
|
2 mld USD (2018)
|
Do ustalenia
Revolut
Revolut stał się jednym z największych banków cyfrowych w Europie, wycenianym na 60 mld USD w lutym 2025 r. Notowanie na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych jest podobno w przygotowaniu, z zastrzeżeniem pełnego zatwierdzenia brytyjskiej licencji bankowej.
Shein
Shein złożył poufny wniosek o IPO i choć ma siedzibę w Singapurze, podobno planuje wejść na londyńską giełdę w 2025 roku. Wyceniany na 50 mld USD w lutym 2025 r., publiczny debiut giganta e-commerce przyciągnął globalne zainteresowanie zarówno analityków rynku detalicznego, jak i technologicznego.
Dowiedz się więcej o potencjalnym debiucie giełdowym Shein w naszym Przewodniku IPO Shein.
Monzo
Monzo zamierza osiągnąć gotowość do IPO do końca 2025 r., a decyzja o wejściu na giełdę w Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych nie została jeszcze podjęta. Wyceniany na 5,9 mld USD w październiku 2024 r. brytyjski neobank nadal buduje swoją skalowalność i poprawia rentowność przed oficjalnym ogłoszeniem.
Waterstones
Waterstones podobno rozważa potencjalne IPO w Londynie lub Nowym Jorku, co zbiega się z planami ekspansji na rynkach Wielkiej Brytanii i USA. Chociaż nie potwierdzono harmonogramu, każda decyzja będzie zależeć od strategii właściciela prywatnego kapitału kultowej brytyjskiej sieci księgarni, Elliott Management.
BrewDog
Historia BrewDog Pierwsza oferta publiczna została opóźniona po wcześniejszych planach wejścia na Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych. Jego ostatnia znana wycena wynosiła 1,8 mld funtów (ok. 2 mld USD) już w 2018 roku. Chociaż nowa data nie została potwierdzona, firma nadal wykazuje zainteresowanie przyszłym wejściem na giełdę.
Dowiedz się więcej o planowanym IPO BrewDog w naszym Przewodniku handlowym IPO BrewDog.
Najlepsze nadchodzące pierwsze oferty publiczne w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Sytuacja na rynku IPO w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nabiera tempa, napędzana przez inicjatywy wspierane przez państwo i rozwój sektora prywatnego. Ponieważ Abu Zabi i Dubaj naciskają na dywersyfikację rynku kapitałowego, eksperci rynkowi uważnie przyglądają się nowym notowaniom zarówno flagowych marek, jak i prekursorów.
|
Spółki
|
Branża
|
Szacunkowa wycena (roczna)
|
Oczekiwana
|
Etihad Airways
|
Lotnictwo
|
5 mld USD (2025 r.)
|
2025
|
Noon.com
|
Handel elektroniczny
|
nd.
|
Do ustalenia
|
Masdar
|
Energetyka
|
nd.
|
Do ustalenia
|
FIVE Holdings
|
Luksusowe usługi hotelarskie
|
2,5-3 mld USD (2023 r.)
|
2025
Etihad Airways
Etihad Airways przygotowuje się do przełomowego debiutu giełdowego z wyceną na poziomie 5 mld USD, co może uczynić ją pierwszą linią lotniczą z Zatoki Perskiej, która wejdzie na giełdę. Oczekuje się, że IPO, wspierane przez państwowy fundusz majątkowy Abu Dhabi ADQ, obejmie 20% udziałów w postaci 2,7 miliarda akcji.
Noon.com
Noon.com pozostaje silnym kandydatem do IPO, choć nie ogłoszono żadnych formalnych planów wejścia na giełdę. Jako wiodąca platforma e-commerce na Bliskim Wschodzie, firma potwierdziła zainteresowanie debiutem giełdowym, ale zaprzeczyła możliwości jego przeprowadzenia w najbliższym czasie.
Masdar
Masdar podobno rozważa przyszłe IPO w celu pozyskania funduszy na projekty związane z energią odnawialną, przy czym spekuluje się o podwójnym debiucie giełdowym, który mógłby obejmować Nowy Jork. Oficjalnie firma oświadczyła, że „nie ma obecnie planów” wejścia na giełdę.
FIVE Holdings
FIVE Holdings zarządza luksusowymi hotelami w Dubaju, Zurychu i na Ibizie. Firma z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich planuje przeprowadzić IPO o wartości 2 mld USD w 2025 r., przy czym 10% akcji ma zostać przeznaczone na opcje pracownicze w ramach strategii wejścia na giełdę.
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Najlepsze nadchodzące IPO w Australii
Perspektywy IPO w Australii w 2025 r. będą zależeć od rozwoju w zakresie energii odnawialnej i innowacji biotechnologicznych, a także możliwego powrotu branży lotniczej. Chociaż lokalny rynek nadal wykazuje ostrożność, niektóre spółki wydają się wykazywać ponowne zainteresowanie ASX.
|
Spółki
|
Branża
|
Szacunkowa wycena (roczna)
|
Oczekiwana
|
United H2
|
Energetyka
|
75 mln USD (2024)
|
2025
|
HaemaLogiX
|
Biotechnologia
|
nd.
|
2025
|
Virgin Australia
|
Lotnictwo
|
2,5 mld USD (2020)
|
Do ustalenia
United H2
United H2 aktywnie przygotowuje się do wejścia na giełdę, planując podwójne IPO w Australii i Ameryce Północnej. Jej najnowsza wewnętrzna wycena osiągnęła 75 mln USD w 2024 r., co stanowi wzrost o 275% w porównaniu z poprzednią wyceną na poziomie 20 mln USD.
HaemaLogiX
HaemaLogiX, spółka biotechnologiczna opracowująca terapie na szpiczaka mnogiego, ma zadebiutować na ASX w 2025 roku. Firma nie ujawniła oficjalnej wyceny na kwiecień 2025 r., ale zainteresowanie inwestorów pozostaje duże.
Virgin Australia
Virgin Australia dąży do powrotu na rynki publiczne, z potencjalnym IPO w ramach własności Bain Capital. Po wyjściu z administracji w 2020 r. poprzez przejęcie za 2,5 mld USD linia lotnicza ożywiła plany ponownego wejścia na giełdę, choć nie potwierdzono formalnej daty.
Najlepsze nadchodzące IPO w Ameryce Łacińskiej
Rynek IPO w Ameryce Łacińskiej nabiera tempa, a kilka głośnych spółek przygotowuje się do wejścia na giełdę. Wspomniane IPO podkreślają rosnące znaczenie regionu w usługach finansowych, kryptowalutach i rozwiązaniach płatniczych. Oto szczegółowy przegląd najbardziej oczekiwanych IPO w regionie Ameryki Łacińskiej na podstawie informacji aktualnych na dzień 5 kwietnia 2025 r.
|
Spółki
|
Branża
|
Szacunkowa wycena (roczna)
|
Oczekiwana
|
Ualá
|
Usługi finansowe
|
2,75 mld USD (2024 r.)
|
2026
|
Grupo Aeroméxico
|
Lotnictwo
|
nd.
|
2025
|
Citibanamex
|
Bankowość
|
nd.
|
2026
Ualá
Ualá szybko stała się jednym z największych argentyńskich startupów z ponad 8 milionami użytkowników w Ameryce Łacińskiej. Zróżnicowany ekosystem finansowy Ualá obejmuje wydawanie kart i usługi opłacania rachunków, w następstwie rundy inwestycyjnej serii E o wartości 366 milionów dolarów, zakończonej przez Allianz X i TelevisaUnivision w marcu 2025 roku. Ualá planuje debiut giełdowy w 2026 r. lub później, choć oficjalne potwierdzenie nie zostało jeszcze potwierdzone.
Grupo Aeroméxico
Grupo Aeroméxico, Flagowa meksykańska linia lotnicza zasygnalizowała zamiar wejścia na nowojorską giełdę papierów wartościowych (NYSE) w celu pozyskania około 300 milionów dolarów. Po wyjściu z upadłości w 2022 r. linia lotnicza planuje wykorzystać swój potencjał odbudowy i wzrostu. Oferta będzie obejmować amerykańskie akcje depozytowe (ADS), a inicjatywą będzie kierować Apollo Global Management i inni akcjonariusze.
Citibanamex
Citigroup bada możliwość wprowadzenia na giełdę swojego meksykańskiego oddziału bankowości detalicznej, Citibanamex, w ramach szerszej strategii wycofywania się z operacji bankowości konsumenckiej w Meksyku. Początkowo IPO miało odbyć się w 2025 r., ale przeszkody regulacyjne i warunki rynkowe mogą przesunąć debiut na 2026 r. Citibanamex może być oferowany w transzach przez okres dwóch lat, aż Citigroup całkowicie opuści jednostkę.
Najlepsze nadchodzące IPO w Europie
Europejski krajobraz IPO obejmuje kilka dużych debiutów w różnych branżach, w tym technologii finansowych, przetwarzania w chmurze, bankowość i bezpieczeństwo, odzwierciedlając zróżnicowaną strukturę gospodarczą kontynentu.
|
Spółki
|
Branża
|
Szacunkowa wycena (roczna)
|
Oczekiwana
|
Verisure
|
Systemy bezpieczeństwa
|
20-30 mld euro (2025 r.)
|
2025-2026
|
Northern Data (Ardent, Taiga)
|
Rozwiązania HPC, chmurowe i AI
|
10-16 mld USD (2025 r.)
|
2025
|
Novobanco
|
Bankowość
|
5,5-7 mld euro (2025)
|
2025
|
Bitpanda
|
Giełda kryptowalut
|
4,1 mld USD (2021)
|
2025
|
Klarna
|
Usługi „BNPL"
|
15 mld USD (2025 r.)
|
Do ustalenia
Verisure
Verisure, wspierana przez giganta prywatnego rynku kapitałowego Hellman & Friedman, dostarcza monitorowane domowe systemy bezpieczeństwa w Europie i Ameryce Łacińskiej. Przy potencjalnej wycenie sięgającej 30 mld euro, IPO to może być jednym z największych w Europie w ostatnich latach.
Northern Data (Ardent and Taiga)
Northern Data, niemiecka firma technologiczna specjalizująca się w obliczeniach o wysokiej wydajności, rozwiązaniach chmurowych i sztucznej inteligencji, planuje podwójne notowanie w Europie i Stanach Zjednoczonych. aby wykorzystać globalny popyt na inwestycje technologiczne. Firma rozważa upublicznienie swojej jednostki centrum danych, Ardent, i działu chmury, Taiga, na Rynku Akcji NASDAQ.
Novobanco
Novobanco, Czwarty co do wielkości bank w Portugalii z powodzeniem podniósł się po upadku swojego poprzednika, Banco Espírito Santo. Dyrektor generalny Mark Bourke poinformował pracowników, że IPO może mieć miejsce „pod koniec drugiego kwartału lub pod koniec trzeciego kwartału tego roku”, w zależności od warunków rynkowych.
Bitpanda
Bitpanda, austriacka giełda kryptowalut i broker, rozważa IPO w ramach swojej szerszej strategii wzrostu, potencjalnie wyceniając firmę na około 4 miliardy dolarów. Bitpanda zamierza wzmocnić swoją obecność w Europie, jednocześnie planując globalną ekspansję.
Klarna
Szwedzki gigant „kup teraz, zapłać później” (BNPL) Klarna wstrzymał ostatnio swoje plany IPO z powodu globalnej zmienności rynkowej wywołanej przez Stany Zjednoczone. ogromne taryfy celne na import nałożone przez prezydenta Trumpa. Firma planowała wejść na nowojorską giełdę w kwietniu 2025 r. z wyceną 15 miliardów dolarów, ale zdecydowała się opóźnić ze względu na niekorzystne warunki gospodarcze.
Dowiedz się więcej o potencjalnym IPO Klarny w naszym przewodniku handlowym IPO Klarny.
Akcje po IPO, którymi można handlować już teraz
Chociaż traderzy nie mogą kupować akcji IPO bezpośrednio za pośrednictwem kontraktów CFD, mogą spekulować na nowo notowanych akcjach po ich wejściu do publicznego obrotu.
Wiele z największych na świecie spółek notowanych w obrocie publicznym rozpoczęło swoją giełdową podróż od IPO, takich jak „Magnificent 7” - w skład której wchodzą Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, i Tesla –z których większość weszła na giełdę poprzez IPO. Łącznie akcje Magnificent 7 stanowią ponad 30% całkowitej kapitalizacji rynkowej wUS 500, i prawie 60% w US Tech 100.
Dowiedz się więcej o akcjach Magnificent 7 w naszym przewodniku handlowym Magnificent 7.
Oto kilka innych akcji o dużej kapitalizacji po IPO:
-
Alibaba: Chiński gigant e-commerce zadebiutował na NYSE w 2014 r., przeprowadzając największą w tamtym czasie. pierwszą ofertę publiczną w Stanach Zjednoczonych. Obecnie, kapitalizacja rynkowa Alibaby przekracza 2,4 biliona HKD.
-
Meta PlatformyWcześniej znana jako Facebook, gigant mediów społecznościowych wszedł na giełdę w 2012 roku. Od tego czasu Meta rozszerzyła swoją działalność na sztuczną inteligencję, VR i reklamę cyfrową, z kapitalizacją rynkową przekraczającą 1,5 biliona dolarów.
-
Visa: Ten globalny gigant płatniczy zadebiutował na NYSE w 2008 roku. Z kapitalizacją rynkową przekraczającą 650 mld USD, Visa pozostaje liderem globalnych transakcji.
-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company: spółka TSMC weszła na giełdę w 1994 roku. Największa na świecie odlewnia półprzewodników zaopatruje firmy takie jak Nvidia i Apple, z kapitalizacją rynkową przekraczającą 25 bilionów dolarów TWD.
-
Snowflake: firma zajmująca się hurtowniami danych w chmurze, która zadebiutowała w 2020 roku. Z kapitalizacją rynkową przekraczającą 50 mld USD, Snowflakezyskał na popularności po IPO, ze względu na rosnący popyt na rozwiązania przetwarzania w chmurze.
Kapitalizacje rynkowe w tym artykule są prawidłowe według najnowszych szacunków i mogą ulec zmianie w zależności od zmieniających się warunków i wyników poszczególnych spółek.
Jak znaleźć „najlepsze” IPO na rynku
Znalezienie „najlepszych” IPO wiąże się z oceną szeregu wskaźników wykraczających poza przewidywany szum lub główne wyceny, takich jak wskaźniki finansowe, pozycja rynkowa i szerszy kontekst ekonomiczny.
Połącz analizę fundamentalną ze świadomością bieżących warunków makroekonomicznych, takich jak polityka banku centralnego lub dane o inflacji, które mogą mieć wpływ na szerszą działalność IPO.
Wycena i przychody przed IPO
Rozpoznanie IPO o wysokim potencjale wiąże się z oceną kilku kryteriów. Zamiast skupiać się wyłącznie na wycenie spółki lub popularności sektora, inwestorzy często oceniają kombinację wskaźników finansowych, warunków rynkowych i informacji publicznych w celu określenia potencjalnego ryzyka i możliwości związanych z IPO. Oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę:
Wskaźniki rentowności
Niektóre IPO dotyczą spółek, które nie przynoszą jeszcze zysków. IW takich przypadkach inwestorzy często patrzą na marże brutto, stopę spalania gotówki i prognozy EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją), aby ocenić trwałość. Jasno określona ścieżka do osiągnięcia rentowności, poparta stałym wzrostem przychodów, jest często uważana za korzystniejszą.
Trendy w sektorze i harmonogram
Moment przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej w odniesieniu do szerszych nastrojów rynkowych może mieć wpływ na wyniki. Na przykład, notowania w sektorze technologicznym lub technologii finansowej mogą zyskać większą popularność w okresach ekspansji sektora, podczas gdy sektory defensywne mogą być faworyzowane w okresach spowolnienia gospodarczego. Traderzy mogą obserwować indeksy sektorowe lub wyniki ETF jako wskaźniki kontekstowe.
Okresy blokady i działalność osób mających dostęp do informacji poufnych
Okresy lock-up po IPO ograniczają możliwość sprzedaży akcji przez osoby mające dostęp do informacji poufnych przez określony czas, zwykle od 90 do 180 dni, choć może się to różnić w zależności od giełdy lub jurysdykcji. Zbliżające się wygaśnięcia mogą wprowadzić presję na sprzedaż. Inwestorzy mogą obserwować dokumenty regulacyjne lub prospekty emisyjne spółek, w zależności od jurysdykcji notowań, aby poznać struktury lock-up spółki i poziomy własności insiderów.
Wsparcie inwestorów i gwarantów emisji
Obecność inwestorów instytucjonalnych lub renomowanych poręczycieli (takich jak Goldman Sachs lub Morgan Stanley) może dodać wiarygodności. Traderzy czasami używają tego jako wskaźnika zastępczego dla wewnętrznej analizy należytej staranności i oczekiwań dotyczących popytu.
Kontekst regulacyjny i prawny
W przypadku firm z sektorów takich jak finanse, opieka zdrowotna lub sztuczna inteligencja (AI), zgodność z przepisami może mieć wpływ na gotowość do IPO i ryzyko po wejściu na giełdę. Wybrana giełda notowań (np. NASDAQ Stock Market, NYSE lub LSE) mogą również wpływać na płynność, godziny handlu i dostępność dla inwestorów z siedzibą w Wielkiej Brytanii i zasięg instytucjonalny.
Dowiedz się więcej o handlu IPO w naszym kompleksowym przewodniku po handlu IPO.
Jak kupować i sprzedawać IPO poprzez kontrakty CFD
Oto kroki, które należy wykonać, aby handlować akcjami IPO po ich upublicznieniu.
- Poczekaj na debiut giełdowyUdział w pierwszej ofercie publicznej jest zwykle ograniczony do wybranych inwestorów, traderzy detaliczni mogą handlować za pośrednictwem kontraktów CFD po upublicznieniu akcji.
- Wybierz swoje akcjeUzyskaj dostęp do tysięcy akcji na naszej platformie i zdecyduj, czy chcesz zająć pozycję długą (kupno), czy krótką (sprzedaż) poprzez kontrakty CFD.
- Użyj analizy technicznejRozpoznaj okazje handlowe dzięki naszym zaawansowanym narzędziom do tworzenia wykresów i wskaźnikom technicznym.
- Ustaw alerty cenoweBądź na bieżąco z kluczowymi ruchami na rynku, ustawiając niestandardowe alerty cenowe.
- Zarządzaj swoim ryzykiemWdrażaj narzędzia zarządzania ryzykiem, takie jak zlecenia stop-loss* i take-profit, aby chronić swoją pozycję i zabezpieczyć potencjalne zyski.
- Handluj w wydłużonym czasieSkorzystaj z rozszerzonego handlu na kluczowych akcjach amerykańskich.Dowiedz się więcej o godzinach handlu akcjami na świecie.
- Bądź na bieżącoUzyskaj dostęp do wiadomości, spostrzeżeń i danych rynkowych w czasie rzeczywistym bezpośrednio na naszej wielokrotnie nagradzanej platformie handlowej.
- Kontynuuj naukęZapoznaj się z zasobami na temat handlu akcjami, różnic między handlem akcjami i handlem kontraktami CFD oraz jak skutecznie handlować IPO.
Dowiedz się więcej o handlu akcjami i różnicach między handlem akcjami a handlem cfd.
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*Zlecenia stop loss mogą nie być gwarantowane.
Częste pytania
Jak kupować nadchodzące IPO
Dostęp detaliczny do akcji IPO przed wejściem spółki na giełdę jest zazwyczaj ograniczony do inwestorów instytucjonalnych lub tych, którzy mają dostęp za pośrednictwem określonych brokerów lub platform inwestycyjnych. Jednakże, gdy spółka wchodzi na giełdę, jej akcje stają się dostępne do obrotu na rynku wtórnym. W tym momencie inwestorzy mogą spekulować na ruchach cen za pomocą kontraktów różnic kursowych (CFD). Szczegóły dotyczące uczestnictwa w IPO są zazwyczaj ujawniane w prospekcie emisyjnym spółki.
Jakie są najlepsze nadchodzące IPO?
Nie ma jednej miary określającej „najlepsze” IPO, ponieważ odpowiedzi mogą się różnić w zależności od sektora, dynamiki rynku i nastrojów inwestorów. Jednak głośne IPO, takie jak Stripe, Revolut, CoreWeave i Shein, wywołały znaczące zainteresowanie analityków ze względu na ich skalę, perspektywy wzrostu i znaczenie rynkowe. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji handlowych inwestorzy powinni ocenić każde notowanie, korzystając z kombinacji wskaźników finansowych, trendów sektorowych i kontekstu makroekonomicznego.
Jak handlować nadchodzącymi IPO?
Nadchodzące IPO nie mogą być przedmiotem obrotu przed datą notowania. Po wejściu na giełdę traderzy mogą spekulować ich ceną za pomocą kontraktów CFD, które umożliwiają zajmowanie długich lub krótkich pozycji bez konieczności posiadania akcji bazowych. Handel kontraktami CFD umożliwia ekspozycję na nowo notowane spółki, zapewniając jednocześnie elastyczność w zakresie strategii i realizacji. Ważne jest, aby dokładnie śledzić płynność i zmienność, szczególnie w pierwszych dniach handlu.
Jak szybko mogę kupić i sprzedać akcje IPO?
Inwestorzy CFD mogą zazwyczaj uzyskać dostęp do akcji IPO pierwszego dnia, w którym rozpoczynają one handel na giełdzie publicznej. Dokładny czas zależy od tego, kiedy akcje zostaną udostępnione na Twojej platformie handlowej. W większości przypadków akcje IPO stają się zbywalne w standardowych godzinach rynkowych, choć może się to różnić w zależności od brokera i regionu.