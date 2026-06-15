Dlaczego godziny handlu na światowych giełdach papierów wartościowych są istotne
Godziny handlu na światowych giełdach są ważne dla traderów indeksów i akcji. Godziny otwarcia poszczególnych giełd określają ramy czasowe realizowania transakcji, reagowania na zmiany na rynkach i zarządzania portfelem inwestycji w ciągu dnia. Dlatego silne planowanie i podejmowanie decyzji zależy od świadomości godzin handlu na światowych giełdach.
Niektóre giełdy wstrzymują tymczasowo obrót w porze obiadowej, aby przeprowadzić konserwację systemów, wykonać zadania administracyjne i ograniczyć ryzyko nadmiernej zmienności cen. W trakcie przerwy inwestorzy mogą też przeanalizować swoje pozycje i przygotować się do drugiej połowy dnia handlu. Inne giełdy działają nieprzerwanie przez cały dzień, co narzuca konieczność monitorowania potencjalnych zmian na rynku przez całą sesję.
Wszystkie godziny podane w artykule są w strefie czasowej UTC.
O której otwiera się giełda w Wielkiej Brytanii?
Rynek akcji w Wielkiej Brytanii (London Stock Exchange) otwiera się o 7:00 UTC i zamyka o 15:30 bez przerwy obiadowej, co ma wpływ na indeks UK 100.
O której godzinie otwiera się amerykański rynek papierów wartościowych?
Amerykańska giełda (New York Stock Exchange) otwiera się o 13:30 UTC i zamyka o 20:00, bez przerwy obiadowej, wpływając na Dow Jones, (US Wall Street 30) S&P 500 (US 500).
O której godzinie otwierają się rynki azjatyckie?
Rynki azjatyckie otwierają i zamykają się o różnych porach w zależności od giełdy. Japan Exchange Group, z której pochodzi Nikkei 225 (Japan 225), otwiera się o 12:00 UTC i zamyka o 6:00, podczas gdy Shanghai Stock Exchange, obejmująca SSE Composite (China A50) otwiera się o 1:30 UTC i zamyka o 7:00. Tymczasem giełda w Hongkongu, z której pochodzi indeks Hang Seng (Hong Kong 50), również otwiera się o 1:30 UTC i zamyka o 8:00 rano. Wszystkie te giełdy mają przerwy obiadowe (patrz poniższa tabela).
O której godzinie otwierają się rynki europejskie?
Rynki europejskie w większości otwierają i zamykają się w podobnych godzinach. Paryska giełda Euronext, z której pochodzą indeksy CAC 40 (France 40) i AEX (Netherlands 25), jest otwierana o 7:00 rano czasu UTC i zamykana o 15:30. Giełda Papierów Wartościowych we Frankfurcie, z której pochodzi DAX 40 (Germany 40), Bolsa de Madrid dla Ibex 35 (Spain 35) i Borsa Italiana (włoska giełda papierów wartościowych) dla Italy 40, mają te same godziny otwarcia.
O której godzinie otwierają się rynki australazjatyckie?
Australijska Giełda Papierów Wartościowych (ASX), z której sporządzany jest ASX 200 (Australia 200), otwiera się o 23:00 UTC i zamyka o 5:00 rano. Nowozelandzka Giełda Papierów Wartościowych, dla New Zealand 50, jest otwarta od 21:00 UTC do 3:45.
Jakie są godziny otwarcia i zamknięcia sesji na głównych giełdach?
Poniżej znajduje się pełna lista godzin otwarcia i zamknięcia głównych giełd, pokazująca giełdę oraz powiązane indeksy, które oferujemy, z konkretnym rynkiem Capital.com, którego należy szukać w nawiasach.
|
Giełda
|
Godziny otwarcia (UTC)
|
Godziny zamknięcia (UTC)
|
Przerwa obiadowa
(UTC)
|
Powiązane indeksy akcji
|
Londyńska Giełda Papierów Wartościowych
|
7:00
|
15:30
|
ND
|
FTSE 100 (UK 100)
FTSE 250 (UK 250)
|
Giełda w Nowym Jorku
|
13:30
|
20:00
|
ND
|
Dow Jones, (US Wall Street 30) S&P 500 (US 500)
|
Giełda papierów wartościowych Nasdaq *
|
13:30
|
20:00
|
ND
|
US Tech 100
|
Euronext
|
7:00
|
15:30
|
ND
|
CAC 40 (France 40)
|
Giełda w Szanghaju
|
1:30
|
7:00
|
3:30-5:00
|
SSE Composite (China A50)
|
Japan Exchange Group
|
12:00
|
6:00
|
2:30-3:30
|
Nikkei 225 (Japan 225)
|
Giełda w Hongkongu
|
1:30
|
8:00
|
4:00-5:00
|
Hang Seng (Hong Kong 50)
*Nasdaq® jest znakiem towarowym Nasdaq Inc. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym.
Na czym polega obrót pozasesyjny?
Obrót pozasesyjny, nazywany również handlem w wydłużonych godzinach, odnosi się do okresu, w którym możliwy jest obrót akcjami i indeksami poza standardowymi godzinami pracy giełdy, z którą są powiązane. Handel pozasesyjny umożliwia reagowanie na doniesienia i wydarzenia następujące poza godzinami sesji. Planując transakcje poza sesyjne, należy jednak uwzględnić potencjalnie znaczące różnice wolumenu w porównaniu do standardowych godzin sesji, co może przekładać się na spadek płynności, oraz większą zmienność. Dowiedz się więcej o rynkach udostępnianych przez nas w obrocie pozasesyjnym.
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