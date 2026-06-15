Dlaczego godziny handlu na światowych giełdach papierów wartościowych są istotne

Godziny handlu na światowych giełdach są ważne dla traderów indeksów i akcji. Godziny otwarcia poszczególnych giełd określają ramy czasowe realizowania transakcji, reagowania na zmiany na rynkach i zarządzania portfelem inwestycji w ciągu dnia. Dlatego silne planowanie i podejmowanie decyzji zależy od świadomości godzin handlu na światowych giełdach.

Niektóre giełdy wstrzymują tymczasowo obrót w porze obiadowej, aby przeprowadzić konserwację systemów, wykonać zadania administracyjne i ograniczyć ryzyko nadmiernej zmienności cen. W trakcie przerwy inwestorzy mogą też przeanalizować swoje pozycje i przygotować się do drugiej połowy dnia handlu. Inne giełdy działają nieprzerwanie przez cały dzień, co narzuca konieczność monitorowania potencjalnych zmian na rynku przez całą sesję.

Wszystkie godziny podane w artykule są w strefie czasowej UTC.

O której otwiera się giełda w Wielkiej Brytanii?

Rynek akcji w Wielkiej Brytanii (London Stock Exchange) otwiera się o 7:00 UTC i zamyka o 15:30 bez przerwy obiadowej, co ma wpływ na indeks UK 100.

O której godzinie otwiera się amerykański rynek papierów wartościowych?

Amerykańska giełda (New York Stock Exchange) otwiera się o 13:30 UTC i zamyka o 20:00, bez przerwy obiadowej, wpływając na Dow Jones, (US Wall Street 30) S&P 500 (US 500).

O której godzinie otwierają się rynki azjatyckie?

Rynki azjatyckie otwierają i zamykają się o różnych porach w zależności od giełdy. Japan Exchange Group, z której pochodzi Nikkei 225 (Japan 225), otwiera się o 12:00 UTC i zamyka o 6:00, podczas gdy Shanghai Stock Exchange, obejmująca SSE Composite (China A50) otwiera się o 1:30 UTC i zamyka o 7:00. Tymczasem giełda w Hongkongu, z której pochodzi indeks Hang Seng (Hong Kong 50), również otwiera się o 1:30 UTC i zamyka o 8:00 rano. Wszystkie te giełdy mają przerwy obiadowe (patrz poniższa tabela).

O której godzinie otwierają się rynki europejskie?

Rynki europejskie w większości otwierają i zamykają się w podobnych godzinach. Paryska giełda Euronext, z której pochodzą indeksy CAC 40 (France 40) i AEX (Netherlands 25), jest otwierana o 7:00 rano czasu UTC i zamykana o 15:30. Giełda Papierów Wartościowych we Frankfurcie, z której pochodzi DAX 40 (Germany 40), Bolsa de Madrid dla Ibex 35 (Spain 35) i Borsa Italiana (włoska giełda papierów wartościowych) dla Italy 40, mają te same godziny otwarcia.

O której godzinie otwierają się rynki australazjatyckie?

Australijska Giełda Papierów Wartościowych (ASX), z której sporządzany jest ASX 200 (Australia 200), otwiera się o 23:00 UTC i zamyka o 5:00 rano. Nowozelandzka Giełda Papierów Wartościowych, dla New Zealand 50, jest otwarta od 21:00 UTC do 3:45.

Jakie są godziny otwarcia i zamknięcia sesji na głównych giełdach?

Poniżej znajduje się pełna lista godzin otwarcia i zamknięcia głównych giełd, pokazująca giełdę oraz powiązane indeksy, które oferujemy, z konkretnym rynkiem Capital.com, którego należy szukać w nawiasach.

Giełda Godziny otwarcia (UTC) Godziny zamknięcia (UTC) Przerwa obiadowa (UTC) Powiązane indeksy akcji Londyńska Giełda Papierów Wartościowych 7:00 15:30 ND FTSE 100 (UK 100) FTSE 250 (UK 250) Giełda w Nowym Jorku 13:30 20:00 ND Dow Jones, (US Wall Street 30) S&P 500 (US 500) Giełda papierów wartościowych Nasdaq * 13:30 20:00 ND US Tech 100 Euronext 7:00 15:30 ND CAC 40 (France 40)

AEX (Netherlands 25) Giełda w Szanghaju 1:30 7:00 3:30-5:00 SSE Composite (China A50) Japan Exchange Group 12:00 6:00 2:30-3:30 Nikkei 225 (Japan 225) Giełda w Hongkongu 1:30 8:00 4:00-5:00 Hang Seng (Hong Kong 50)

*Nasdaq® jest znakiem towarowym Nasdaq Inc. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym.

Na czym polega obrót pozasesyjny?

Obrót pozasesyjny, nazywany również handlem w wydłużonych godzinach, odnosi się do okresu, w którym możliwy jest obrót akcjami i indeksami poza standardowymi godzinami pracy giełdy, z którą są powiązane. Handel pozasesyjny umożliwia reagowanie na doniesienia i wydarzenia następujące poza godzinami sesji. Planując transakcje poza sesyjne, należy jednak uwzględnić potencjalnie znaczące różnice wolumenu w porównaniu do standardowych godzin sesji, co może przekładać się na spadek płynności, oraz większą zmienność. Dowiedz się więcej o rynkach udostępnianych przez nas w obrocie pozasesyjnym.

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