Kontrakty CFD i akcje: jak wypadają w porównaniu?

Handel CFD (kontrakty na różnice kursowe) i akcjami (udziałami) jest częstym przedmiotem porównania, ale oba te instrumenty żądzą się zgoła innymi prawami.Kontrakty CFD to instrumenty, które oferują dostęp do różnych rynków, w tym walut, towarów i indeksów, podczas gdy rynek udziałów opiera się wyłącznie na wynikach spółek giełdowych poprzez handel akcjami.

Handlując kontraktami CFD na akcje na naszej platformie, możesz uzyskać dostęp do światowych akcji oraz z innych klas aktywów za sprawą elastyczności i dźwigni finansowej zapewnianej przez kontrakty CFD. Należy jednak pamiętać, że dźwignia finansowa zwiększa zarówno zyski, jak i straty.

Aby wyjaśnić różnice między kontraktami CFD a handlem akcjami, przedstawimy definicję każdego z tych terminów.

Czym są kontrakty CFD?

Kontrakty CFD to instrumenty pochodne, które pozwalają spekulować na zmianach cen różnych aktywów — takich jak akcje, towary lub waluty — bez nabywania ich na własność. Wyróżniają się one elastycznością i brakiem ustalonej daty zapadalności, co pozwala utrzymywać pozycję praktycznie bezterminowo. Kontrakty CFD są popularne w handlu krótko- lub średnioterminowym i umożliwiają wykorzystanie dźwigni finansowej (określanej również jako handel z depozytem). Zapewnia to możliwość kontrolowania większej pozycji przy mniejszym nakładzie kapitału, choć efektem jest zwiększenie zarówno potencjalnych zysków, jak i strat.

Kontrakty CFD umożliwiają zajęcie pozycji na aktywach, których cena rośnie (tzw. pozycja długa) lub spada (tzw. pozycja krótka). Należy pamiętać, że poniższe ilustracje przedstawiają jedynie potencjalny zysk — gdyby cena zwróciła się w przeciwnym kierunku w każdym ze scenariuszy, transakcja przyniosłaby stratę.

Czym są akcje?

Udziały reprezentują własność w spółce i są podzielone na jednostki zwane akcjami. Gdy spółka wchodzi na giełdę, często pozyskuje pieniądze poprzez emisję akcji dla inwestorów, które następnie mogą być kupowane i sprzedawane na giełdach takich jak New York Stock Exchange czy London Stock Exchange.

Spółki emitują najpierw akcje na rynku pierwotnym poprzez pierwszą ofertę publiczną (IPO), w ramach której inwestorzy mogą dokonać ich bezpośredniego zakupu. Po wejściu na giełdę akcje są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, gdzie ich ceny zmieniają się w zależności od podaży i popytu. Istnieją dwa sposoby zajęcia pozycji na akcje:

Inwestowanie w akcje oznacza bezpośredni zakup akcji w celu czerpania korzyści ze wzrostu ich ceny, a w niektórych przypadkach również z dywidend.

oznacza bezpośredni zakup akcji w celu czerpania korzyści ze wzrostu ich ceny, a w niektórych przypadkach również z dywidend. Handel akcjami w formie instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty CFD dostępne na naszej platformie. Poniżej znajduje się szereg kontraktów CFD na akcje w naszej ofercie.

Dlaczego inwestorzy wybierają kontrakty CFD?

Oto przegląd powodów, dla których warto zdecydować się na handel kontraktami CFD.

Szeroki dostęp do rynków: możliwość handlu akcjami, towarami,walutami i innymi aktywami w obrębie pojedynczej platformy.

Dźwignia (znany również jako handel z depozytem): możliwość kontrolowania większych pozycji przy mniejszym początkowym nakładzie, co zwiększa potencjalne zyski i ryzyko.

Elastyczny czas trwania: Brak ustalonej daty wygaśnięcia, co pozwala inwestorom na zamknięcie pozycji w dowolnym momencie.

Dywersyfikacja: łatwa dywersyfikacja na różne klasy aktywów w ramach pojedynczego konta.

Orientacja krótko- i średnioterminowa: potencjał do strategii handlu jednosesyjnego, który zakłada reagowanie na bezpośrednie warunki rynkowe.

Dlaczego inwestorzy wybierają akcje?

Oto przegląd powodów, dla których inwestorzy decydują się na handel akcjami.

Wysoka płynność: rynki akcji odnotowują znaczny wolumen obrotu, co ułatwia efektywne wchodzenie i wychodzenie z pozycji.

Godziny handlu dostosowane do giełd: handel odbywa się w godzinach otwarcia giełdy; niektóre rynki obsługują transakcje w wydłużonych godzinach lub po sesji giełdowej.

Dźwignia finansowa: dzięki kontraktom CFD inwestorzy mogą kontrolować większe pozycje przy mniejszym nakładzie kapitału, zwiększając tym samym zarówno potencjalne zyski, jak i ryzyko.

Ekspozycja na pojedyncze spółki: handel oparty na wynikach spółek, sprawozdaniach finansowych i trendach branżowych.

Zróżnicowane możliwości: dostęp do szerokiej gamy sektorów, od technologii po opiekę zdrowotną, który umożliwia inwestorom wykorzystywanie różnych warunków rynkowych.

Oto szczegółowe porównanie akcji i kontraktów CFD.



