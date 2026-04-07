Quali sono le differenze tra trading di CFD e forex trading?

Sebbene i CFD e il forex prevedano entrambi di poter speculare sull’andamento dei prezzi senza dover rilevare gli asset sottostanti, differiscono per campo di applicazione e composizione. I CFD possono riguardare una vasta gamma di asset, tra cui azioni, indici, materie prime e coppie forex, per cui consentono di accedere a diversi mercati da una sola piattaforma. Come accennato in precedenza, è possibile operare sul forex sotto forma di CFD con Capital.com, ossia coniugando il trading valutario con la flessibilità tipica dei contratti per differenza, tra cui la durata flessibile delle posizioni.

Il focus primario del forex trading, invece, sono esclusivamente le coppie di valute, con l’obiettivo di trarre profitto dalle variazioni dei tassi di cambio tra le divise che compongono ciascuna coppia. A differenza dei CFD su altri asset, le operazioni sul forex riguardano esclusivamente le fluttuazioni valutarie, e il mercato è operativo praticamente 24/5, il che significa che vi si trovano continuamente opportunità di trading.

In sostanza, i CFD garantiscono un ampio accesso al mercato, mentre il forex è una piazza monotematica e incredibilmente liquida, dedicata esclusivamente alle coppie di valute, motivo per cui queste due tipologie comportano strategie e valutazioni differenti.

Di seguito sono riportate ulteriori informazioni sul raffronto tra forex e CFD.