Negozia Finsbury Growth & Income Trust PLC - FGT CFD

Su Finsbury Growth & Income Trust PLC

FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC è un fondo d‘investimento. Obiettivo di investimento della società è raggiungere la crescita di capitale e reddito e fornire agli azionisti un rendimento superiore a quello dell‘indice Financial Times Stock Exchange (FTSE) All Share. La politica di investimento è quella di investire principalmente in titoli delle società quotate nel Regno Unito, mentre fino ad un massimo del 20% del portafoglio della società, al momento dell'acquisizione, può essere investito in società quotate in altre borse nel mondo. Il portafoglio della società è costituito da circa 30 investimenti. Investe in una gamma di settori, quali beni di consumo, servizi ai consumatori, tecnologia, telecomunicazioni, produttori alimentari, media, bevande, assistenza sanitaria, materiali di base, utility, industria, software e servizi informatici, servizi finanziari, beni personali e viaggi e tempo libero. Lindsell Train Limited è il gestore degli investimenti della società.

Il prezzo attuale dell'azione Finsbury Growth & Income Trust PLC è di 7.4225 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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