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Su Boston Properties, Inc.

Boston Properties, Inc. è un fondo d'investimento immobiliare interamente integrato, a conduzione diretta e a gestione autonoma che possiede e sviluppa immobili per uso ufficio negli Stati Uniti; tali immobili sono concentrati in quattro mercati principali: Boston, Washington D.C., centro di Manhattan e San Francisco. Al 31 dicembre 2003 la società possedeva al 100% o in parte 140 proprietà immobiliari, per una superficie netta affittabile totale di 4 milioni di metri quadrati. Le proprietà immobiliari della Società erano costituite essenzialmente da 131 edifici di uffici, che comprendevano 103 immobili per uffici di classe A (tre in costruzione) e 32 immobili ad uso tecnico e ufficio, quattro immobili industriali, tre hotel e due immobili di negozi. Boston Properties possiede o controlla 43 lotti di terreno per un totale di 2.200 km quadrati e parcheggi strutturati per 31.098 veicoli, per un'estensione di circa 800.000 metri quadrati.

Il prezzo attuale dell'azione BXP Inc è di 52.91 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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