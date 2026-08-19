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Su Unipol Gruppo SpA

Unipol Gruppo S.p.A., precedentemente Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., è società di assicurazione, con sede in Italia. Le attività della Società sono suddivise in quattro settori: Assicurazioni, Banche, Immobili e Altre attività. La divisione Assicurazioni fornisce politiche di assicurazione e riassicurazione relative ai rischi vita e danni, principalmente attraverso la rete di agenzie di UnipolSai Assicurazioni SpA. Offre inoltre assicurazioni automobilistiche, vendita online di soluzioni di assicurazione sulla vita, assicurazioni sanitarie e prodotti di bancassicurazione. La divisione bancaria fornisce attività bancarie tradizionali, gestione del portafoglio e altri servizi di investimento. La divisione Immobiliare si concentra sulla gestione dei beni immobiliari. La divisione Altre attività comprende attività all'interno dell'ospitalità, della sanità e dell'agricoltura.

Il prezzo attuale dell'azione Unipol Gruppo SpA è di 28.825 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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