Negozia Bank of Nova Scotia - BNS CFD

Su Bank of Nova Scotia

La Bank of Nova Scotia è una banca internazionale e un fornitore di servizi finanziari in America Latina, Caraibi, America Centrale e Asia. La Banca offre una serie di consulenze, prodotti e servizi, tra cui servizi bancari personali e commerciali, gestione patrimoniale e private banking, servizi bancari aziendali e di investimento e mercati dei capitali. I suoi segmenti comprendono Canadian Banking, che fornisce una serie di consulenze finanziarie e soluzioni bancarie a clienti retail, piccole imprese, commerciali e di gestione patrimoniale; International Banking, che fornisce una serie di prodotti finanziari, soluzioni e consulenze a clienti retail e commerciali in regioni selezionate al di fuori del Canada; Global Wealth Management, che si concentra sulla fornitura di consulenze e soluzioni di gestione patrimoniale, e Global Banking and Markets (GBM), che fornisce servizi di prestito e di transazione, consulenze di investment banking e accesso ai mercati dei capitali.

Il prezzo attuale dell'azione Bank of Nova Scotia è di 72.9 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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