Negozia Airtel Africa Plc - AAF CFD

Su Airtel Africa Plc

Airtel Africa plc è un fornitore di servizi di telecomunicazione e di moneta mobile con sede nel Regno Unito. I segmenti dell'azienda comprendono la Nigeria, l'Africa orientale e l'Africa francofona. L'azienda offre ai suoi abbonati una serie integrata di soluzioni di telecomunicazione, tra cui servizi di telefonia mobile e di dati, nonché servizi di moneta mobile a livello nazionale e internazionale. Offre servizi vocali wireless prepagati e postpagati, roaming internazionale e servizi di telefonia fissa. Offre una serie di servizi di comunicazione dati, tra cui quelli di seconda generazione (2G), terza generazione (3G) e quarta generazione (4G). Fornisce servizi 4G in circa tutti i suoi 14 mercati. Offre servizi di mobile money, tra cui servizi di pagamento, microprestiti, risparmi e trasferimenti internazionali di denaro.

Il prezzo attuale dell'azione Airtel Africa Plc è di 3.8701 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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