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Su Spectrum Brands Holdings

Spectrum Brands Holdings, Inc. è un'azienda diversificata di prodotti di consumo di marca e articoli per la casa. L'azienda opera attraverso quattro segmenti: Hardware & Home Improvement (HHI), Home and Personal Care (HPC), Global Pet Care (GPC) e Home and Garden (H&G). Il segmento HHI comprende le attività di ferramenta, sicurezza e idraulica della Società. Il segmento HPC comprende le attività dell'azienda nel settore dei piccoli elettrodomestici da cucina e per la cura della persona. Il segmento GPC comprende le attività di cura degli animali domestici. Il segmento H&G comprende le attività dell'azienda nel settore della casa e del giardino e del controllo degli insetti. L'azienda produce, commercializza e distribuisce i propri prodotti in Nord America, Europa, Medio Oriente e Africa, America Latina e Asia-Pacifico attraverso una serie di canali commerciali, tra cui rivenditori, grossisti e distributori, produttori di apparecchiature originali (OEM) e imprese edili. I suoi marchi includono Kwikset, Weiser, Baldwin, Tell Manufacturing, EZSET, Farberware e Pfister.

Il prezzo attuale dell'azione Spectrum Brands Holdings è di 79.49 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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