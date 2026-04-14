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Su AerCap Holdings N.V.

AerCap Holdings N.V. è una società indipendente di leasing di aeromobili. La società si concentra sull'acquisizione di aeromobili richiesti, sul loro finanziamento, sulla copertura del rischio di tasso d'interesse e sull'utilizzo della propria piattaforma per l'impiego di tali beni. L'azienda opera su base globale, noleggiando aeromobili a clienti in varie regioni geografiche. La Società si occupa di leasing, finanziamento, vendita e gestione di aeromobili commerciali e motori. Possiede circa 1.334 aeromobili. Gli aeromobili di proprietà e gestiti sono stati noleggiati a circa 200 clienti in circa 80 Paesi. L'azienda suddivide i propri servizi aeronautici in servizi di gestione delle attività aeronautiche, servizi amministrativi e servizi di gestione della liquidità. L'azienda fornisce servizi di gestione delle attività aeronautiche e servizi aziendali a veicoli di cartolarizzazione, joint venture e altre terze parti.

Il prezzo attuale dell'azione AerCap Holdings N.V. è di 148.96 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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