Negozia 10x Genomics, Inc. - TXG CFD

Su 10x Genomics, Inc.

10x Genomics, Inc. è una società di tecnologie per le scienze della vita. Le soluzioni integrate dell'azienda comprendono strumenti, materiali di consumo e software per l'analisi dei sistemi biologici. I suoi prodotti comprendono Chromium Single Cell Gene Expression, Single Cell Immune Profiling, Single Cell assay for transposase accessible chromatin (ATAC) + Gene Expression, Single Cell ATAC, Spatial Gene Expression, Spatial Gene Expression, Spatial Multiomics e Targeted Gene Expression. I suoi strumenti comprendono Chromium X Series, Chromium Connect e Chromium Controller. La sua tecnologia Next GEM, che comprende chip e reagenti compatibili, è offerta per il portafoglio di prodotti a singola cellula. Il suo portafoglio di materiali di consumo comprende chip microfluidici, vetrini, reagenti e altri materiali di consumo per le soluzioni Visium e Chromium. Le applicazioni dell'azienda comprendono lo screening delle ripetizioni palindromiche brevi regolarmente intercalate (CRISPR), la citometria multiomica e la mappatura dei recettori immunitari.

Il prezzo attuale dell'azione 10x Genomics, Inc. è di 25.19 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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