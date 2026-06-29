Negozia Johnson Controls International plc - JCI

Su Johnson Controls International PLC

Johnson Controls International PLC è un'azienda di tecnologia diversificata globale ed una multinazionale. La Società è focalizzata sullo sviluppo di soluzioni energetiche, infrastrutture integrate e sistemi di trasporto. I suoi segmenti includono Soluzioni edifici Nord America, Soluzioni edifici EMEA / LA, Soluzioni edifici Asia Pacific e Prodotti globali. Progetta, produce e installa prodotti e sistemi per l'edilizia in tutto il mondo, tra cui impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC), controlli HVAC, sistemi di gestione dell'energia, sistemi di sicurezza, sistemi di rivelazione incendio e soluzioni antincendio. La Società fornisce anche soluzioni di efficienza energetica e servizi tecnici, tra cui ispezione, manutenzione programmata e sostituzione di sistemi meccanici e di controllo. Vende anche determinati prodotti HVAC e di refrigerazione e servizi in accordi combinati con molteplici obblighi di prestazione, come attrezzature, messa in servizio, manodopera di servizio e garanzie estese.

Il prezzo attuale dell'azione Johnson Controls International plc è di 138.44 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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