Negozia ProShares Short QQQ - PSQ CFD
Su ProShares Short QQQ
Il fondo investe in strumenti finanziari che ProShare Advisors ritiene, in combinazione tra loro, possano produrre rendimenti giornalieri coerenti con l'obiettivo d'investimento del fondo. Questo ETF offre un'esposizione inversa a un indice composto dai 100 maggiori titoli non finanziari del NASDAQ, il che lo rende un'opzione potenzialmente interessante per gli investitori che vogliono scommettere contro questo settore dell'economia statunitense. Il PSQ non va assolutamente inserito in un portafoglio buy-and-hold a lungo termine, ma può essere uno strumento utile per gli investitori più attivi che desiderano coprire l'esposizione esistente o scommettere su un calo dei principali titoli non finanziari del NASDAQ. Gli investitori hanno anche la possibilità di vendere allo scoperto un fondo NASDAQ tradizionale, anche se questa strategia comporta in genere perdite potenziali maggiori rispetto all'utilizzo di un ETF inverso.
Il prezzo attuale dell'azione ProShares Short QQQ è di 29.34 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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