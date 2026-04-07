Cómo calcular una media móvil

Cada tipo de media móvil tiene una fórmula diferente.

Fórmula de la media móvil simple (SMA)

La media móvil simple (SMA) es el tipo de media móvil más básico y utilizado. Se calcula tomando la media aritmética de un conjunto determinado de precios o puntos de datos a lo largo de un período específico.

La fórmula de la SMA es:

SMA = (P1 + P2 + … + Pn) / n En donde P1, P2, … , Pn = precios de los puntos de datos n = número de períodos

La SMA da la misma importancia a cada punto de precios y suaviza las fluctuaciones de estos para revelar la tendencia subyacente. Sin embargo, una de las limitaciones de la SMA es que puede tardar en reaccionar a las variaciones recientes de los precios, por lo que es menos sensible a los movimientos bruscos del mercado.

Fórmula de la media móvil exponencial (EMA)

La media móvil exponencial (EMA) es un tipo más avanzado del indicador de media móvil que da más peso a los datos de precios recientes, por lo que es más sensible a la nueva información del mercado.

La fórmula de la EMA es:

EMA = (Cierre - EMA anterior) * (2 / (n + 1)) + EMA anterior En donde Cierre = precio de cierre actual EMA anterior = valor de la EMA del período anterior n = número de períodos

La EMA reacciona más rápidamente a los cambios recientes de precios, lo cual proporciona a los traders una señal más rápida de posibles reversiones o continuaciones de tendencia. Sin embargo, la mayor sensibilidad también puede dar lugar a un mayor número de señales falsas en comparación con la SMA.

Fórmula de la media móvil ponderada (WMA)

La media móvil ponderada (WMA) asigna distintos pesos a cada punto de precios. Al igual que la EMA, suele dar más importancia a los datos recientes, aunque difieren en la forma de calcular la media y asignar ponderaciones a los puntos de datos.

La fórmula de la WMA es:

WMA = (P1 * n + P2 * (n - 1) + … + Pn * 1) / (n * (n + 1) / 2) En donde P1, P2, … , Pn = precios de los puntos de datos n = número de períodos.

A diferencia de la SMA, que asigna la misma ponderación a todos los puntos de datos, y de la EMA, que utiliza una fórmula de suavización exponencial, la WMA calcula la media multiplicando cada punto de precio por un factor de ponderación que disminuye de valor a medida que los datos se hacen más antiguos.

De este modo, la WMA responde más rápidamente a los cambios de precios que la SMA y dispone de un sistema de ponderación más personalizable que la EMA. Sin embargo, al igual que ocurre con la EMA, la mayor sensibilidad de la WMA puede dar lugar a un mayor número de señales falsas.