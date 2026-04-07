En esta guía, exploraremos qué son las velas Heikin-Ashi y cómo se pueden incorporar a una estrategia de trading.

¿Qué son las velas Heikin-Ashi?

Las velas japonesas son uno de los indicadores técnicos más antiguos que los traders pueden utilizar en su análisis de los precios de los activos. Un gráfico de velas es un tipo de gráfico que se utiliza para visualizar los movimientos de los precios e identificar patrones, en el cual cada vela representa una única sesión de trading.

Una forma específica de gráfico de velas es Heikin-Ashi, que significa promedio («heikin» o «heiken») y barra («ashi») en japonés. Las velas de estos gráficos difieren de los gráficos de velas japonesas tradicionales, ya que incorporan algunos datos de la sesión anterior para mostrar cómo cambian los valores medios a lo largo del tiempo.

*Los desempeños pasados no son un indicador fiable de resultados futuros

La fórmula Heikin-Ashi utiliza una combinación de cuatro promedios de precios (valores de apertura, máximo, mínimo y cierre) de las sesiones de trading actuales y anteriores. Esto difiere de los gráficos de velas tradicionales, los cuales utilizan los precios de apertura y cierre para formar el cuerpo de la vela y los precios máximos y mínimos como sombras o mechas. Como resultado, cada vela Heikin-Ashi se alinea con el centro de la barra anterior, no con el nivel de cierre de la vela anterior.

*Los desempeños pasados no son un indicador fiable de resultados futuros

El precio de apertura utilizado en una vela Heikin-Ashi se basa en la media de la apertura y el cierre de la vela anterior. El cierre es un promedio de la apertura, la máxima, la mínima y el cierre del período actual, en lugar de solo el precio de cierre. El máximo de la mecha de la vela es el número más alto entre la apertura de la sesión, el máximo intradía o el cierre. Del mismo modo, el mínimo de la mecha es el número más bajo de la sesión, ya sea el mínimo, la apertura o el cierre.

De esta manera, el cálculo Heikin-Ashi crea un gráfico de velas de aspecto más suave que facilita la identificación y el seguimiento de las tendencias de los precios.

*Los desempeños pasados no son un indicador fiable de resultados futuros

Un gráfico más suave es especialmente útil para analizar precios de activos volátiles o con fluctuaciones bruscas.