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Chime IPO – 如何交易 Chime 股票

了解 Chime 及其潛在 IPO、可能影響其股價的主要因素，以及在上市後如何透過差價合約交易 Chime 股票。

 

Chime 的 IPO 日期是什麼時候？

Chime 於 2025 年 6 月 11 日正式上市，首次公開募股 (IPO) 發行價為每股 27 美元，合共籌集 8.64 億美元。 在納斯達克全球精選市場 (Nasdaq Global Select Market) 掛牌後，Chime 的完全攤薄估值約為 116 億美元——僅為其上一輪主要融資所得 250 億美元估值的一半。

IPO 對 Chime 和交易市場意味著什麼？

由於 2025 年初的政治不確定性，Chime 的 IPO 曾一度被推遲，但最終在科技板塊上市活動回暖的情況下順利推進。 這是近年來美國規模最大的金融科技 IPO 之一。

Chime 的主要收入來源為交換費 (interchange fees)——即用戶每次使用 Chime 品牌借記卡或信用建立卡消費時，由商戶支付的小額交易費用之一。 根據其 IPO 招股書，截至 2025 年 3 月 31 日，Chime 擁有 860 萬名活躍會員，而 2025 年第一季的平均每用戶收入 (ARPU) 為 251 美元。

儘管 IPO 募資規模可觀，但估值明顯回落，反映疫情後投資者預期整體降溫。 市場情緒改善、上市環境回穩，以及 Chime 在 2024 年第一季於 EBITDA 口徑錄得盈利，均促成此次上市。

什麼是 Chime？

Chime 是一家位於美國的數碼銀行 (neobank)，提供全數碼化銀行服務，沒有實體分行。 公司於 2012 年由 Chris Britt 和 Ryan King 創立，定位為比傳統銀行更具消費者友善特色的替代方案，提供免手續費帳戶、提前薪金存入及自動儲蓄工具等。

Chime 的重要發展里程碑

  • 2012 – 在三藩市成立，以「令銀行服務更透明、更易獲得」為使命。

  • 2014 – 正式推出流動銀行 App，提供提前薪金存入、免手續費帳戶等功能。

  • 2018 – 用戶突破 100 萬，伴隨數碼銀行普及進入高速增長階段。

  • 2020 – 在疫情帶動網上銀行需求急升下，成為美國下載量最高的數碼銀行 App。

  • 2021 – 在 G 輪融資中籌集 7.5 億美元，由紅杉資本和軟銀領投，估值 reportedly 達 250 億美元。

  • 2023 – Chime 公布收入達 13 億美元，展現強勁增長與可擴展性。

  • 2025 – 完成 IPO，以每股 27 美元募資 8.64 億美元。

Chime 的主要功能特色

  • 免手續費銀行服務 – 無月費、無透支費（在指定限額內），並可使用超過 60,000 部 ATM。

  • 提前薪金存入 – 用戶可提前最多兩天收到薪金。

  • 自動儲蓄 – 自動將購買金額四捨五入或部分收入轉入儲蓄帳戶。

  • 信用建立卡 (Credit Builder Card) – 無年費、無信用審查，可協助提升信用評分。

  • 用戶友善 App – 提供即時通知、預算工具及即時交易提示。

Chime 透過與受監管銀行合作 (如 The Bancorp Bank 和 Stride Bank) 運作，這些銀行負責持有客戶存款和發行借記卡及信用卡。 此模式讓 Chime 不用持有完整銀行牌照亦能迅速擴張。

Infographic showing Chime’s founding, features, and growth milestones

Chime 如何賺取收益？

Chime 的商業模式以免手續費服務為基礎，並透過後端金融基建、合作銀行分成及其他合作關係創造收入。

收入來源

說明

交換費 (Interchange Fees)

當用戶使用 Chime 借記卡或信用建立卡進行消費時，商戶所支付的交易費用中會有一部分分成至 Chime。 這些費用構成了 Chime 的主要收入來源。

銀行即服務 (Banking-as-a-service) 合作夥伴關係

透過將核心銀行功能外判給合作銀行，Chime 可以以更低的營運成本提供金融服務，同時從收入分成協議中獲益。

利息收入

與傳統銀行類似，Chime 從合作銀行持有的客戶存款中獲取利息收益。

推薦合作收入

Chime 與其他金融科技或服務平台（如報稅、投資應用等）合作，透過成功註冊獲得推薦費。

信用建立與儲蓄工具相關收入

這些核心功能雖然免費，但可顯著提高用戶活躍度與交易量，進而增強交換費收入。

哪些因素可能影響 Chime 的即時股價？

Chime 的即時股價可能受到公司內部營運表現、整體市場情緒、宏觀經濟趨勢以及競爭狀況的綜合影響。 以下將更詳細地解析在短期和長期內可能影響 Chime 即時股價的主要驅動因素。

宏觀經濟趨勢與金融科技行業情緒

Chime 的商業模式與消費者金融行為密切相關，因此宏觀經濟環境至關重要。 利率、通貨膨脹、消費者信用狀況與就業水平都會影響用戶對支票帳戶、儲蓄工具與信用建立卡等產品的使用方式。

例如，在低利率環境下，Chime 來自存款利息與交換費的收入可能受壓。 相反，當經濟活動回暖、消費增強時，存款餘額與刷卡金額可能提升，從而改善 Chime 的盈利能力。

投資者對金融科技與數碼銀行的整體情緒同樣關鍵。 在 2021–2023 年期間，由於商業模式可持續性的質疑及監管趨嚴，數碼銀行估值面臨壓力。 如果金融科技公司 IPO 再度回暖或機構投資者重新關注數碼銀行，Chime 股價在早期交易中可能獲得更強支撐。

公司基本面：收入、用戶規模與盈利能力

上市後，交易者和分析師將重點關注 Chime 的最新財務表現。 截至 2023 年，Chime 已在 EBITDA 口徑實現盈利，這在數碼銀行領域相對領先。 不過，在其上市後，投資者仍將重點關注：

  • 持續的淨利潤增長情況

  • 平均每用戶收入 (ARPU) 提升狀況

  • 營運利潤率是否改善

  • 客戶獲客成本 (CAC) 是否受控

若出現增長放緩或盈利依賴過度削減成本等跡象，可能導致股價波動。 反之，若季度表現優於 SoFi、Nubank 等競爭對手，則可能推動 Chime 的股價上升。

Chime 的用戶規模估計已超過 860 萬，這一數字同樣是市場高度關注的重點指標。 已驗證活躍用戶數量的增長、總刷卡金額的提升以及存款餘額的增加，將作為衡量客戶參與度與收入潛力的重要參考指標。

監管環境與合規要求

儘管 Chime 並未持有傳統銀行牌照，但其透過與 The Bancorp Bank 和 Stride Bank 的合作，在既定監管框架下營運。 這一模式因其出色的可擴展性而受到好評，同時也因潛在的風險暴露而受到部分批評。 美國監管機構對銀行即服務 (BaaS) 模式態度的任何變化，都可能影響投資者信心。

例如，如果美國貨幣監理署 (OCC) 或聯邦存款保險公司 (FDIC) 加強對合作銀行模式的監管，Chime 在新用戶開戶或提供透支保護等服務方面的能力可能受到影響。 相反，如果 Chime 推動獲取全國性銀行牌照，則可能因監管環境更明晰、機構信任度提高而使股價受益。

競爭威脅與創新能力

Chime 所處的市場競爭十分激烈。 美國數碼銀行如 Varo、Current 和 Dave 正在爭奪同類用戶群，而成熟的金融科技企業如 PayPal 和 Block 則不斷擴大其銀行業務功能。 傳統銀行也紛紛推出純數碼品牌，試圖從 Chime 等創新型顛覆者手中收回市場份額。

Chime 若能透過創新保持領先，例如推出新的信用產品、拓展投資工具、提供基於 AI 的預算管理，將對塑造其未來增長路徑至關重要。 與薪資平台、大型零售連鎖或流動錢包服務商建立策略性合作關係，也可能開闢新的收入來源，從而推動股價上升。

Chime 缺乏國際業務布局也可能成為市場關注焦點。 若公司釋放出海外擴張計劃，這可能會增加投資者信心，並在市場上引發更強烈的看多情緒。

媒體報道、交易量與市場情緒

Chime 的股價也會受到短期市場動態的影響：

  • 媒體報道： 高曝光度的媒體報道，不論正面還是負面，都會影響市場情緒和交易量。 例如，關於 App 宕機、數據洩露或高管離職的新聞報道都可能造成拋售壓力。

  • 社交媒體情緒： 來自 Reddit、X (Twitter) 和 TikTok 等平台的散戶交易情緒可能引發劇烈波動，尤其是在上市初期。

  • 財報電話會議與公司指引： 作為一家新上市公司，Chime 的前幾次季度財報將對市場形成關鍵影響。 若業績指引強勁或財報超出預期，股價可能獲得上行動力；反之，若不及預期，則可能導致明顯回調。

  • 空頭倉位與期權活動： 高空頭倉位或異常的期權交易量可能引發技術性走勢，從而放大市場波動，甚至可能導致空頭擠壓。

如何透過差價合約交易 Chime 股票

透過差價合約 (CFD) 交易 Chime 股票，投資者無需持有基礎股票，即可基於其價格波動進行投機交易。

  • 1 選擇一個券商平台尋找提供 Chime 股票差價合約的券商。 Capital.com 提供數千種交易品類，包括股票、指數和大宗商品。
  • 2 開設交易帳戶在券商平台注册並完成身份驗證及帳戶設定。
  • 3 存入資金在券商平台注册並完成身份驗證及帳戶設定。
  • 4 關注股票動態上市後，需持續關注 Chime 的財務更新、監管變化及股價走勢。
  • 5 下單交易根據您的市場判斷，利用差價合約進行做多（買入）或做空（賣出）。 您可以設定止損與止盈單來管理風險。

如需了解更多關於差價合約的相關資訊，請參閱我們的差價合約 (CFD) 交易指南

我還能交易哪些金融科技股票？

以下為一些商業模式與 Chime 類似的上市金融科技公司：

  • SoFi  (SOFI) – 一家美國數碼銀行，提供貸款、投資及信用產品。

  • Block (SQ) – 提供數碼支付服務、Cash App，並透過 Afterpay 提供 BNPL。

  • Paypal (PYPL) – 早期金融科技巨頭之一，擁有 Venmo，並涉足加密貨幣及商戶服務。

  • Affirm (AFRM) – 專注於 BNPL 和數碼信貸業務，並與 Amazon 等大型企業建立關鍵合作關係。

  • Visa (V) & Mastercard (MA – 支付領域的基礎設施提供者，是金融科技生態系統得以運作的核心支撐。

如需了解更多關於股票與股市的相關知識，請參閱我們全面的股票交易指南

常見問題 (FAQ)

Chime 的主要股東是誰？

Chime 的主要持股方包括首席執行官 Chris Britt、聯合創始人 Ryan King，以及紅杉資本、DST Global、Tiger Global 和 SoftBank Vision Fund 等機構投資者。

Chime 的估值是多少？

Chime 在 2025 年 6 月 IPO 後的最新估值約為 116 億美元。其 IPO 後的估值可能會根據市場環境、財務表現與投資者情緒進行調整。

Chime 何時進行的 IPO？

Chime 於 2025 年 6 月 12 日完成首次公開募股 (IPO)。 在此之前，Chime 並未確認具體上市日期，但市場分析師普遍預計其將於 2025 或 2026 年上市。

如何在 IPO 前投資 Chime？

Chime 的非公開股票可能透過 Forge Global 或 EquityZen 等二級市場購得，但通常僅限合資格投資者。 大多數散戶投資者需等待上市後方可參與投資。

Chime 股票是否支持差價合約交易？

Chime 股票现在已可在 Capital.com 以差价合约 (CFD) 的形式进行交易。 您可以在無需持有相關股票的情況下，根據您對市場的判斷進行做多或做空操作。

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