Kraken IPO——如何交易 Kraken 股票
Kraken 何時進行 IPO？
截至 2025 年 4 月，Kraken 尚未正式確認其首次公開募股 (IPO) 的具體日期，但有報導指出，該公司有望最早於 2025 年底或 2026 年完成上市。自 Coinbase 於 2021 年成功上市以來，Kraken 一直被視為加密行業中最具潛力的 IPO 候選公司之一。
可能影響 IPO 時間的因素包括：
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市場環境：加密貨幣領域的 IPO 熱度高度依賴於比特幣的價格走勢、監管態勢，以及股市的追逐風險/規避風險週期。
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監管明確性：Kraken 的上市決定可能取決於美國和歐洲幾起備受關注的監管案件結果。
- 業務表現：若交易量顯著增長，或產品組合實現多元化，可能有助於 Kraken 在上市前爭取更有利的估值。
什麼是 Kraken？
Kraken 是一家總部位於美國的加密貨幣交易所，由 Jesse Powell 於 2011 年創立。該平台支持用戶買入、賣出及質押多種數碼資產，包括比特幣、以太坊和山寨幣。Kraken 以其安全性和深度流動性著稱，是業內營運歷史最悠久的交易所之一。
截至 2025 年，Kraken 在全球 190 多個國家擁有超過 900 萬客戶，其日均交易量根據市場情況在 5 億至 10 億美元之間波動。在全球範圍內，公司員工約 2,300 人，平台支持超過 200 種加密貨幣及代幣的交易，服務對象包括散戶和機構交易者，產品涵蓋現貨交易、槓桿交易、期貨、質押及託管服務。
重要里程碑
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2011 年– Kraken 于三藩市成立
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2013 年– 成為全球首批通過密碼學可驗證審計的交易所之一
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2020 年– 作為特殊用途存托機構 (Special Purpose Depository Institution，簡稱 SPDI)，獲得美國懷俄明州銀行牌照
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2022 年– 推出 Kraken NFT 市場，並擴展質押服務
- 2024 年 – 隨著機構用戶採用率上升，全球用戶數突破 1,000 萬
Kraken 的收入來源有哪些？
Kraken 透過向散戶與機構客戶提供豐富的加密貨幣交易及金融服務獲得收益。儘管其主要的收入來源為交易手續費，但隨著加密貨幣市場的成熟，Kraken 已逐步擴展至質押、期貨和託管等服務，進一步拓寬了收入基礎。公司的收益高度依賴於交易量和加密資產價格，這意味著市場週期會顯著影響其盈利能力。
以下為 Kraken 的主要收入來源。
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收入來源
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描述
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交易費用
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向散戶與機構客戶就加密貨幣的買入/賣出訂單收取的交易佣金
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質押與獎勵
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從用戶透過 Kraken 質押代幣所獲得的獎勵中提取一定比例作為收入
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保證金交易與期貨
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支持的加密貨幣交易對的槓桿產品與永續合約所收取的費用
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託管與場外交易 (OTC) 服務
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透過安全資產存儲和大宗場外交易獲取收益
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機構工具
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來自 Kraken Pro 及為對沖基金、家族辦公室和企業客戶提供的定制服務的收入
Kraken 實施分級收費結構，交易量越大，費用越低。平台採用 Maker-Taker 模式，對做市商收取更低費用以激勵流動性，這一策略受到機構客戶的高度認可，有助於維持平台的深度訂單簿。
此外，Kraken 是首家依據懷俄明州 SPDI 監管框架獲得美國銀行牌照的加密公司，這一地位使其能像傳統銀行一樣提供託管和結算服務，但不實行部分準備金制度。若 Kraken Bank 順利推出，則有望在加密貨幣與傳統金融之間架起橋樑，提供原生加密貨幣帳戶、支付功能，甚至可能推出借記卡或信用產品。
可能影響 Kraken 即時股價的因素有哪些？
一旦 Kraken 成功上市，其股價將受到加密市場波動性與公司市場地位的雙重影響。作為全球最老牌且最具影響力的加密交易所之一，Kraken 的估值將受用戶增長、交易活躍度、監管變化及產品創新等多重因素驅動。
但由於其對加密市場週期及政策不確定性的高度敏感，其股價在上市初期可能出現劇烈波動。
加密貨幣市場動能
Kraken 的業績與整體加密貨幣的市場情緒緊密相關。若比特幣和以太坊進入上漲週期，Kraken 有望實現交易量增長、收入提升，進而增強投資者對其股價的信心。山寨幣熱度上升，或出現新的加密敘事（如 AI 代幣或第二層網路部署），也可能帶動平台用戶活躍度提升。
反之，若加密貨幣市場陷入長期低迷，交易活動減少，投資者對 Kraken 的增長前景可能產生疑慮，其股價也可能因此承壓。
監管明確性 vs 嚴格監管
監管變化可能成為 Kraken 發展的重大推動力或阻力。若美國或歐洲監管機構推出明確且頗具支持力度的監管框架，將有助於 Kraken 拓展質押、託管或代幣化證券等業務，強化其盈利能力。
然而，若監管趨嚴，尤其是在質押服務或資產歸類為證券方面加強限制，Kraken 的核心業務可能面臨中斷，其股價亦可能隨之下跌。
交易量與用戶增長
如果 Kraken 報告其活躍用戶數量及交易量在市場反彈或新產品推出期間大幅增長，其股價有望獲得市場青睞。進軍新興市場或與機構建立合作關係，通常也會被視為推動股價的正面因素。
相反，若用戶活躍度下滑、交易量停滯，或市占率被 Coinbase、Binance 等競爭對手超越，則可能引發投資者擔憂並影響股價表現。
多元化與創新
若 Kraken 成功拓展現貨交易以外的收入來源，將可能獲得投資者肯定。如推出期貨、期權、NFT 市場或加密借記卡等產品，將為其帶來新增收入並提振市場信心。此外，憑藉其在懷俄明州獲得的 SPDI 銀行業資格，Kraken 進軍銀行業務也可能受到看好。
然而，若這些新項目推進緩慢，或在實施中出現營運障礙，也可能對其股價構成負面影響。
公開上市表現與 IPO 市場熱度
與眾多科技類 IPO 類似，Kraken 上市初期的股價表現將高度依賴市場情緒以及 IPO 的定價流程與運作方式。若建簿階段投資需求強勁，首個交易日表現良好，可能觸發動能驅動的上漲趨勢。然而，若 IPO 定價過高，或早期投資者迅速獲利回吐，尤其是在市場整體偏好避險的環境下，Kraken 的股價可能經歷劇烈波動，甚至在（完成 IPO）上市後出現下跌。
如何透過差價合約交易 Kraken 股票
如果 Kraken 成功上市，您或將能夠透過差價合約 (CFD) 交易其股票。具體步驟如下：
- 選擇平台Capital.com 提供數千種全球股票（涵蓋新上市（已完成 IPO 的）公司及與加密貨幣相關的企業）的差價合約交易服務。
- 創建賬戶註冊帳戶，完成身份驗證，選擇您的交易偏好。
- 賬戶充值向帳戶存入資金。僅使用您能夠承擔風險的資金進行交易。
- 關注 IPO 動態密切關注 Kraken IPO 的相關新聞、監管更新及上市後的股價變動情況。
- 進行交易透過建立多頭或空頭倉位，基於股價進行投機交易。可設定止損單和止盈單以控制風險。
如需了解更多資訊，請參閱我們的差價合約交易指南。
我可以交易哪些加密貨幣和金融科技股票？
在 Kraken 仍處於私營階段的當前，市場上已有多家涉足加密貨幣交易所、金融科技平台和區塊鏈基礎設施的上市公司可供交易：
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Coinbase (COIN) – 美國最大的加密貨幣交易所，也是最接近 Kraken 的已上市對標公司
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Robinhood (HOOD) – 一款具有加密貨幣交易功能的投資 App，擁有龐大的散戶用戶群
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Block (SQ) – 前身為 Square，將比特幣整合至支付系統，並提供多項加密貨幣服務
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Riot Platforms (RIOT) – 一家比特幣挖礦公司，股價走勢通常與加密貨幣價格高度相關
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Marathon Digital (MARA) – 北美地區最大的比特幣挖礦公司之一
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MicroStrategy (MSTR) – 持有大量比特幣，並將其納入企業財務儲備的科技公司
請參閱我們的完整股票交易指南，發現更多投資機會。
常見問題
Kraken 的股東是誰？
Kraken 是一家私人持股公司，由 Jesse Powell 於 2011 年創立。儘管該公司目前由首席執行官 David Ripley 領導，Powell 仍是加密行業的重要股東和標誌性人物之一。多年來，Kraken 獲得了來自多家投資機構的資金支持，包括 Hummingbird Ventures、Blockchain Capital、Digital Currency Group 和 Tribe Capital。這些早期投資方可能在公司 IPO 時仍持有較大比例的股份，具體比例將取決於本次 IPO 的結構安排。
Kraken 的估值是多少？
在最新一輪已知融資中，Kraken 的估值約為 100 億美元。該估值在 IPO 時可能根據當時的加密貨幣市場環境和投資者需求出現上調或下調。估值通常會以 Kraken 的上市競爭對手 Coinbase 為參考，並根據二者在市場份額、產品多樣性以及地域覆蓋等方面的差異進行調整。
Kraken 何時進行 IPO？
目前尚未公布其正式的 IPO 日期，但業內普遍預測 Kraken 有望在 2025 或 2026 年完成上市。其上市時間可能受到多項因素共同影響，包括加密貨幣市場的整體行情、監管政策的進一步明確，以及其他已上市交易所的市場表現。Kraken 此前曾多次表示，在市場環境和時機成熟的前提下，公司有意成為上市實體。
我可以在 IPO 之前投資 Kraken 嗎？
在 IPO 之前，Kraken 的投資機會通常僅限於機構投資者或符合資格的合格投資人，且主要透過私募輪或二級市場交易實現。部分平台可能提供 IPO 前股份的投資渠道，但這類投資通常伴隨較高風險、流動性較差，並設有資格限制。大多數散戶投資者需要等到 Kraken 正式上市後，才能透過公開市場參與其股票投資。
Kraken 股票未來是否支持差價合約交易？
若 Kraken 成功在證券交易所上市，Capital.com 等券商可能會提供其股票的差價合約 (CFD) 交易服務。這類交易允許投資者在不實際持有 Kraken 股票的前提下，基於其股價波動進行投機操作，亦可使用槓桿進行做多或做空交易。能否提供該類產品將視市場需求及 Kraken 股票上市後的流動性情況而定。另外，請務必注意：槓桿交易可能同時放大您的收益與虧損。