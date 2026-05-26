什么是交易心理？

交易心理是指影响交易者在金融市场中决策过程的情绪和认知因素。

无论您处于交易旅程的哪个阶段，学习如何在市场中做出更好的决策都远远比分析图表和了解市场走势更加重要。 它还涉及如何管理您的情绪。

所有这些都是关于学习如何掌控交易心理。广义上讲，交易心理涵盖了影响交易者决策过程的情绪和心理因素，包括恐惧、贪婪、不耐烦和过度自信等。

了解交易心理以及它如何影响您的交易方式，需要培养情绪韧性、自律和战略思维。