在传统市场开盘前与收盘后（即 时段外交易 / 非正常交易时段），仍可进行指数 CFD 的交易，交易条件透明。
（内部服务器，2025年8月）
在热门指数上开放延长交易时段（即 24小时指数交易 / 全天候指数交易 / 夜盘 / 黑盘交易），让你及时掌握行情。
以下为支持延长交易的主要指数：
你可以针对 夜盘 / 黑盘 / 非正常交易时段 的新闻与重大事件作出交易决策。
我们不额外收取佣金，所有费用在下单前清晰可见。点差在 流动性低时段（夜间 / 黑盘） 可能会扩大。
所有下单类型、平台工具、技术指标、止损止盈等在夜盘 / 黑盘 / 非正常时段仍可正常使用。
从周日晚至周五晚（UTC 时间），你可在 非正常交易时段 / 时段外交易 下单操作，多个指数可 24小时交易。
在标的交易所休市时，我们会根据期货市场（例如 E-mini 合约）与相关市场的价格波动，生成实时报价，确保行情不间断。但执行价格可能与正式指数开盘价略有差异。
* 请注意：在 夜盘 / 黑盘 / 非正常交易时段，流动性可能较低、波动性可能升高。
展示我们的 4 星和 5 星好评。为遵守 GDPR 要求并保护用户隐私，用户的具体信息已被匿名处理
你可以交易以下指数 CFD：EU Stocks 50、Germany 40、Hong Kong 50（含恒指夜盘 / 恒指黑盘）、Japan 225、UK 100、US 500、US Russell 2000、US Tech 100、US Wall Street 30。
24小时交易 / 全天候交易 时段为每周日晚至周五晚上（UTC 时区），期间只会有短暂维护暂停。
我们的 24小时指数 CFD 价格取自期货市场（如 E-mini 合约）。当标的交易所休市时，我们会通过其他市场价格与波动性来生成 实时报价，维持价格连续性，避免常见的跳空缺口。
不会。我们提供 0% 佣金与透明定价，仅依标准费用收取。惟在流动性低的夜间 / 黑盘时段，点差可能会扩大。
不会。所有下单类型、保证金设定与执行速度均维持一致。
可以。所有技术指标、止损／止盈与平台工具在 夜盘 / 黑盘 / 非正常交易时段 均可正常运作，持续追踪 实时报价，犹如在核心时段操作。