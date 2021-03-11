首页交易24/5 指数差价合约交易

交易全球主要指数差价合约，24小时指数交易 / 全天候交易（含夜盘 / 黑盘 / 时段外交易）

在传统市场开盘前与收盘后（即 时段外交易 / 非正常交易时段），仍可进行指数 CFD 的交易，交易条件透明。

24/5 指数差价合约交易

简易开户流程

超过 4,500 个差价合约市场

执行速度 0.082 秒

（内部服务器，2025年8月）

热门指数 CFD，交易时间更长

在热门指数上开放延长交易时段（即 24小时指数交易 / 全天候指数交易 / 夜盘 / 黑盘交易），让你及时掌握行情。

以下为支持延长交易的主要指数：

香港 50 指数

香港 50 指数

由多元产业的香港上市龙头企业组成，支持 恒指夜盘 / 恒指黑盘 / 全天候交易。
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日本 225 指数

日本 225 指数

追踪东京上市顶尖企业的主要日本股市指数。
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美国科技 100 指数

美国科技 100 指数

由纳斯达克交易所上市的美国科技领导企业组成，支持 实时报价 与 全天候交易。
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欧洲 50 指数

欧洲 50 指数

欧元区市值最高的 50 家龙头企业。
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英国 100 指数

英国 100 指数

由伦敦证交所上市的最大型英国企业组成。
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美国 500 指数

美国 500 指数

涵盖 500 家美国主要上市公司的基准指数，支持 24小时指数交易。
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美国罗素 2000 指数

美国罗素 2000 指数

涵盖美国中小型市值企业。
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德国 40 指数

德国 40 指数

涵盖多个经济领域的德国领先企业。
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学习如何交易指数差价合约

获取教育指南，了解全球主要基准指数的差价合约交易运作方式。

如何交易HK50

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了解香港50指数的组成，以及影响价格波动的主要因素。
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如何交易日本225

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介绍日本225指数，包括其结构及主要影响表现的驱动因素。
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如何交易US 100

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教育指南，概述美国100指数的主要成分及市场特征。
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为什么选择在 Capital.com 进行 24小时交易 / 全天候交易 指数 CFD？

即时反应市场动态

你可以针对 夜盘 / 黑盘 / 非正常交易时段 的新闻与重大事件作出交易决策。

费用透明

我们不额外收取佣金，所有费用在下单前清晰可见。点差在 流动性低时段（夜间 / 黑盘） 可能会扩大。

与核心时段一样的执行与操作体验

所有下单类型、平台工具、技术指标、止损止盈等在夜盘 / 黑盘 / 非正常时段仍可正常使用。

什么是 24/5 指数 CFD 交易 / 全天候指数交易？

从周日晚至周五晚（UTC 时间），你可在 非正常交易时段 / 时段外交易 下单操作，多个指数可 24小时交易。

在标的交易所休市时，我们会根据期货市场（例如 E-mini 合约）与相关市场的价格波动，生成实时报价，确保行情不间断。但执行价格可能与正式指数开盘价略有差异。

* 请注意：在 夜盘 / 黑盘 / 非正常交易时段，流动性可能较低、波动性可能升高。

随时随地，都能进行交易

laptop

网页平台

使用网页平台进行交易 – 无需下载

smartphone

下载应用

使用移动端 App（iOS / Android）进行 全天候交易 / 24小时交易

夜间与延长时段交易需留意事项

流动性较低 → 点差可能扩大

价格可能在夜盘 / 黑盘快速波动

在极端或流动性不足状况下，风控工具可能表现异常

用户反馈与评分

阅读我们的客户反馈，无论他们的经验水平如何。
2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

展示我们的 4 星和 5 星好评。为遵守 GDPR 要求并保护用户隐私，用户的具体信息已被匿名处理

4.6
评分与评论
4.7
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常见问题

哪些指数 CFD 可进行 24小时指数交易 / 全天候交易？

你可以交易以下指数 CFD：EU Stocks 50、Germany 40、Hong Kong 50（含恒指夜盘 / 恒指黑盘）、Japan 225、UK 100、US 500、US Russell 2000、US Tech 100、US Wall Street 30。

何时可交易这些指数？

24小时交易 / 全天候交易 时段为每周日晚至周五晚上（UTC 时区），期间只会有短暂维护暂停。

24小时指数 CFD 的报价是如何计算？

我们的 24小时指数 CFD 价格取自期货市场（如 E-mini 合约）。当标的交易所休市时，我们会通过其他市场价格与波动性来生成 实时报价，维持价格连续性，避免常见的跳空缺口。

在夜盘 / 黑盘 / 非正常交易时段是否会额外收费？

不会。我们提供 0% 佣金与透明定价，仅依标准费用收取。惟在流动性低的夜间 / 黑盘时段，点差可能会扩大。

在延长交易时段会有什么不同吗？

不会。所有下单类型、保证金设定与执行速度均维持一致。

在延长或夜盘时段也能使用相同工具与图表吗？

可以。所有技术指标、止损／止盈与平台工具在 夜盘 / 黑盘 / 非正常交易时段 均可正常运作，持续追踪 实时报价，犹如在核心时段操作。