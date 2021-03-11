股票交易基础知识 想进一步了解股票与 ETF 市场？以下是关于这些金融工具买卖的一些重要信息。

什么是股票与 ETF 交易？

股票与 ETF 交易，是指买卖个别公司的股票或一篮子资产（如 ETF），以期从价格波动中获利的过程。

您可以直接在证券交易所买卖股票或 ETF，也可以交易基于其价格的场外 (OTC) 衍生品，例如差价合约 (CFD)。

交易者通常希望把握短期市场波动带来的机会。他们可能会买入预期会上涨的股票或 ETF，短期持有，并在市场上涨后卖出。这与传统投资不同，传统投资通常是买入后长期持有资产。与所有交易和投资产品一样，既有获利的可能，也存在亏损的风险。

为什么交易股票 / ETF？

股票和 ETF 是最受欢迎的交易市场之一。股票让您基于单一公司的价格表现进行交易，而 ETF 则通过一个产品追踪更广泛的一篮子资产——涵盖行业、指数、大宗商品和债券等。

通过差价合约交易股票和 ETF，您既可以做空，也可以做多，而无需实际买入标的资产。

您还可以使用杠杆来放大交易规模。这既可能放大收益，也可能加剧亏损，因为两者都是按整个仓位的全部价值计算的。

为什么通过 Capital.com 交易股票 / ETF？

我们提供超过 4,250 只全球股票和 ETF 的差价合约交易，让您无需直接买入这些资产，也能参与其价格波动。

我们还为主要美股提供延长交易时段，因此您可以围绕通常在收盘后发布的财报公告前后，把握相关价格波动带来的交易机会。

使用我们智能、直观的图表工具，识别潜在的入场点和离场点，并设置价格提醒，及时掌握重要市场动态。借助我们的一系列风险管理工具，帮助您应对不利价格波动，其中包括追踪止损，可在限制亏损的同时锁定收益。*

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*止损单并不保证一定执行。保证止损单如被触发，将收取费用。