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股票与 ETF 交易：今日实时价格

通过差价合约 (CFD) 交易数千只全球股票以及 ETF，包括 Tesla、Amazon、Apple、Meta 和 SPDR 标普 500 ETF (SPY)。

股票与 ETF 市场

概览页面最常交易波幅最大涨幅最高跌幅最高
卖出买入点差1日变动，1日图表
卖方买方
TSLATesla Inc
MUMicron Technology Inc
PLTRPalantir Technologies Inc
NVDANVIDIA Corp
MSFTMicrosoft Corp
SNDKSanDisk Corp
MSTRStrategy Inc
AMDAdvanced Micro Devices Inc
ORCLOracle
AMZNAmazon.com Inc
所示股价仅供参考，可能与实时市价存在差异。

股票交易基础知识

想进一步了解股票与 ETF 市场？以下是关于这些金融工具买卖的一些重要信息。

什么是股票与 ETF 交易？

股票与 ETF 交易，是指买卖个别公司的股票或一篮子资产（如 ETF），以期从价格波动中获利的过程。

您可以直接在证券交易所买卖股票或 ETF，也可以交易基于其价格的场外 (OTC) 衍生品，例如差价合约 (CFD)。

交易者通常希望把握短期市场波动带来的机会。他们可能会买入预期会上涨的股票或 ETF，短期持有，并在市场上涨后卖出。这与传统投资不同，传统投资通常是买入后长期持有资产。与所有交易和投资产品一样，既有获利的可能，也存在亏损的风险。

为什么交易股票 / ETF？

股票和 ETF 是最受欢迎的交易市场之一。股票让您基于单一公司的价格表现进行交易，而 ETF 则通过一个产品追踪更广泛的一篮子资产——涵盖行业、指数、大宗商品和债券等。

通过差价合约交易股票和 ETF，您既可以做空，也可以做多，而无需实际买入标的资产。

您还可以使用杠杆来放大交易规模。这既可能放大收益，也可能加剧亏损，因为两者都是按整个仓位的全部价值计算的。

为什么通过 Capital.com 交易股票 / ETF？

我们提供超过 4,250 只全球股票和 ETF 的差价合约交易，让您无需直接买入这些资产，也能参与其价格波动。

我们还为主要美股提供延长交易时段，因此您可以围绕通常在收盘后发布的财报公告前后，把握相关价格波动带来的交易机会。

使用我们智能、直观的图表工具，识别潜在的入场点和离场点，并设置价格提醒，及时掌握重要市场动态。借助我们的一系列风险管理工具，帮助您应对不利价格波动，其中包括追踪止损，可在限制亏损的同时锁定收益。*

进一步了解股票交易，以及股票交易与差价合约交易之间的区别。

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了解什么是 IPO，以及 IPO 交易如何运作。

*止损单并不保证一定执行。保证止损单如被触发，将收取费用。

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股票市场交易时间

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2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
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客服很好，解决了问题。简单好用

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