差价合约 (CFD) 交易的点差成本示例
本部分将重点介绍我们五大主要资产类别的（使用差价合约时的）点差成本计算示例。点差是您下单时市场买入价与卖出价之间的差额。它用于覆盖交易撮合及相关运营成本，是我们及其他衍生品券商的主要收入来源。
在部分股票市场，可能可在正常交易所交易时间之外进行交易。请注意，在这些时段，点差可能扩大且流动性下降，这可能会影响成交质量并增加交易成本。
您可以在我们的市场页面的“所有市场”部分点击您选择的资产，查看常规点差报价。
外汇
- 您持有 100,000 单位的EUR/USD，买入/卖出报价为 1.05000/1.05006。
- 该市场的点差为 0.6 个点 (pip) (0.00006)。
- 开仓：您进场时支付一半点差（0.3 个点，即 0.00003）。
- 平仓：离场时支付另一半点差（0.3 个点，即 0.00003）。
- 点差成本按报价货币计算。
- 总点差成本 = 100,000 单位 × 0.00006 = 6 美元（或等值的账户货币）。
商品
- 您持有 10 份合约的黄金（共 10 金衡盎司），买入/卖出报价为 2500.00/2500.30。
- 该市场的点差为 0.30 点 (2500.30-2500.00)。
- 开仓：您进场时支付一半点差（0.15 点）。
- 平仓：离场时支付另一半点差（0.15 点）。
- 总点差成本 = 10 份合约 × 0.30 点 = 3 美元（或等值货币）。
指数
- 您持有 1 份UK 100指数合约，买入/卖出报价为 9000/9001。
- 该市场的点差为 1 点 (9001-9000)。
- 开仓：您进场时支付一半点差（0.5 点）。
- 平仓：离场时支付另一半点差（0.5 点）。
- 总点差成本 = 1 份合约 × 1 点 =1 英镑（或等值货币）。
股票
- 您持有 10 股 Apple公司股票，买入/卖出报价为 240.00/240.13。
- 该市场的点差为 0.13 点 (240.13-240.00)。
- 开仓：您进场时支付一半点差（0.065 点）。
- 平仓：离场时支付另一半点差（0.065 点）。
- 总点差成本 = 10 股 × 0.13 点 =1.30 美元（或等值货币）。
加密货币
- 您持有 0.1 份比特币加密货币合约，买入/卖出报价为 90,000/90,050。
- 该市场的点差为 50 点 (90,050-90,000)。
- 开仓：您进场时支付一半点差（25 点）。
- 平仓：离场时支付另一半点差（25 点）。
- 总点差成本 = 0.1 份合约 × 50 点 =$5（或等值货币）。
隔夜融资（掉期）成本示例
当您持有差价合约仓位过夜时，可能会产生或获得一笔称为“掉期”的调整费用，以反映维持该仓位的成本或收益。这适用于杠杆交易，但在某些交易品种中，即使未使用杠杆，也可能收取掉期费。
掉期费用按仓位的名义价值（即全部市场敞口）计算，而不是开仓所需的保证金。这意味着隔夜成本或收益取决于您的总市场敞口，与您投入的自有资金多少无关。
以下示例展示了我们在不同资产类别中计算隔夜调整费用的方式，所用数据为简化示例，仅供说明。
外汇
- 您持有 10,000 单位 USD/JPY 的隔夜仓位，名义敞口为 10,000 美元。
- 为了本次计算说明，假设 USD/JPY 的隔夜掉期（或 TomNext）利率为 -0.0182。按现行现货价格 132.80 计算，相当于每日 -0.0137%。
- 我们的每日费用为 0.00411%。
- 为了持有多头仓位过夜，您将获得相当于您名义敞口 0.00959% 的金额（即 USD/JPY 负掉期利率减去我们的费用），该金额从日元换算后为 0.96 美元（或等值货币）。
- 为了持有空头仓位过夜，您将支付相当于您名义敞口 0.01781% 的金额（即正掉期利率加上我们的费用），该金额折算为 1.78 美元（或转换后的等值货币）。
商品
- 您持有 4,000 热量单位 (therms) 的天然气，当前价格为 2.54 美元。 您的持仓总价值为 10,160 美元。
- 假设现货天然气的隔夜基差调整目前为 0.0031。按现行现货价格 2.54 计算，相当于每日 0.12205%。
- 我们的每日管理费为 0.01096%。
- 对于多头仓位，您需支付 0.13301%（我们的费用 + 基差调整费）= 13.51 美元。
- 对于空头仓位，您可获得 0.11109%（我们的费用 – 基差调整）= 11.29 美元。
指数（以美元计价）
- 您持有 0.6 份 US Tech 100 指数合约，价格为 20140。您的持仓总价值为 12,084 美元。
- 由于该指数以美元计价，其适用的基准利率为 SOFR。假设 SOFR 年化利率为 5.01448%，折合为每日 0.01393%。
- 我们的每日费率为 0.01111%。
- 对于多头仓位，您需支付 0.02504%（我们的费用 + SOFR）= 3.03 美元。
- 对于空头仓位，您可获得 0.00282%（我们的费用 – SOFR）= 0.34 美元。
指数（以英镑计价）
- 假设您持有 1 手的 UK 100 差价合约，其价格为 8175。您的持仓总价值为 8,175 英镑。
- 由于 UK 100 指数以英镑 (GBP) 计价，其适用的基准利率为 SONIA。假设年化利率为 4.98260%，折合为每日 0.01365%。
- 我们的每日管理费为 0.01096%。
- 对于多头仓位，您需支付 0.02461%（我们的费用 + SONIA）= 2.01 英镑。
- 对于空头仓位，您可获得 0.00269%（我们的费用 – SONIA）= 0.22 英镑。
股票（以美元计价）
- 您持有一笔相当于 50 股特斯拉 (Tesla) 的仓位，当前每股价格为 $252。您的持仓总价值为 12,600 美元。
- 由于特斯拉 (Tesla) 以美元 (USD) 计价，其适用的基准利率为 SOFR。假设年化利率为 5.01448%，折合为每日 0.01393%。
- 我们的每日费率为 0.01111%。
- 对于多头仓位，您需支付 0.02504%（我们的费用 + SOFR）= 3.16 美元。
- 对于空头仓位，您可获得 0.00282%（我们的费用 – SOFR）= 0.36 美元。
股票（以英镑计价）
- 您当前持有一笔相当于 4000 股巴克莱 (Barclays) 的仓位，当前每股价格为 £2.41。您的持仓总价值为 9,640 英镑。
- 由于巴克莱银行 (Barclays) 以英镑 (GBP) 计价，其适用的基准利率为 SONIA。假设年化利率为 4.98260%，折合为每日 0.01365%。
- 我们的每日管理费为 0.01096%。
- 对于多头仓位，您需支付 0.02461%（我们的费用 + SONIA）= 2.37 英镑。
- 对于空头仓位，您可获得 0.00269%（我们的费用 – SONIA）= 0.26 英镑。
加密货币差价合约
- 对于多头仓位，您每日需支付名义仓位价值的 0.06164%（或年化 22.5%）。
- 对于空头仓位，您每日可获得名义仓位价值的 0.0137%（或年化 5%）。
示例
- 您持有名义价值为 $100,000 的比特币 (BTC) 仓位，并隔夜持有。
- 对于多头仓位，您需支付 $61.64（或等值货币）(0.06164% of 100,000)。
- 对于空头仓位，您可获得 $13.70（或等值货币）(0.0137% of 100,000)。
债券/利率
差价合约示例
- 您持有一笔美国 10 年期国债的差价合约仓位，当前价格为每 100 面值 112.50 美元。您仓位的总名义金额为 200,000 美元。
- 假设隔夜基差调整为 -0.0008。按 112.50 的价格计算，结果为：
- (-0.0008 / 112.50) × 100 = 每日 -0.0711%
- 我们的每日费用为 0.01096%。
- 如果您做多：
- 隔夜总费率 = 0.01096% - 0.0711% = -0.06014%
- 资金费用 = 200,000 美元 × -0.06014% = -120.28 美元
- 您将获得 120.28 美元 的隔夜入账。
- 如果您做空：
- 隔夜总费率 = 0.01096% + 0.0711% = 0.08206%
- 资金费用 = 200,000 美元 × 0.08206% = 164.12 美元
- 您需要支付 164.12 美元 的隔夜资金费用。
注意：隔夜费用同样适用于远期合约。
保证止损单 (GSLO) 成本示例
保证止损单 (GSLO) 费用仅在 GSLO 被触发时收取。GSLO 可确保您的交易在您设定的价格水平精准平仓，且不受跳空或滑点影响。由于我们（以及其他服务提供商）会为您承担此风险，因此会收取使用 GSLO 的费用。
在您选择 GSLO 并准备下单时，可在交易单中预先查看该 GSLO 费用。GSLO 的具体溢价取决于所交易的市场、仓位的开仓价格以及交易数量。
公式
您可在开仓并添加 GSLO 时，于交易单中查看 GSLO 费用金额。
保证止损单示例
- 您开立 1 份黄金多头合约，买入/卖出报价为 $2,000/$2,000.30。
- 您在 $1,980 设置 GSLO 以限制潜在亏损。
- 假设该市场的 GSLO 溢价为 0.03%。
- 如果市场价格下跌至 $1,980，GSLO 将确保您的仓位以该价格平仓，无任何滑点。
GSLO 费用计算：
- GSLO 费用 = GSLO 溢价 × 仓位开仓价格 × 交易数量
- 0.03% × $2,000.30 × 1 份合约 = 0.60 美元
- （触发时）收取的 GSLO 总费用：0.60 美元
货币转换费用
当交易的资产所使用的货币与您账户的基础货币不同时，将收取一笔小额货币转换费。
对散户客户而言，该费用为现货外汇汇率的 0.7%。
货币转换费用计算示例
- 您使用以美元 (USD) 计价的账户进行交易。
- 您持有 France 40 指数（以欧元 (EUR) 计价）的差价合约仓位，并获得 10 欧元的盈利。
- 该盈利在您的仓位中显示为 $10.85（即 €10 按现货 EUR/USD 汇率 1.08461 计算）。您决定平仓。
- 如果未收取货币转换费，该仓位的盈利计算如下：
€10（盈利） × 1.08461（现货汇率） = 10.85 美元
然而，在平仓时，将收取 0.7% 的货币转换费。计算时采用“综合 (all-in)”转换汇率（包含现货汇率和 0.7% 费用）。
综合汇率比现货汇率低 0.7%，因此平仓后的盈利会略低：1.08461（现货汇率） × (1 - 0.7%)（货币转换费） = 1.07701。
您的盈利在扣除货币转换费后为：
€10 × 1.07701（综合汇率） = 10.77 美元
因此，在本例中，您被收取的货币转换费用为 0.08 美元。
|货币转换费率
|货币转换费用
|无货币转换费
|0%
|$0
|有货币转换费
|0.7%
|$0.08
您可在平台的“报告”部分及账户对账单中查看每笔交易所使用的“综合 (all-in)”汇率。
动态货币转换费用
如果您的存款或取款货币与银行账户的货币不同，您的银行可能会收取动态货币转换 (DCC) 费用。此类费用因服务提供商而异，并且与 Capital.com 无关。
为避免不必要的转换成本，建议您使用与银行账户相同的货币为账户注资。如需了解更多关于 DCC 的信息，请联系我们。