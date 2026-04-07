此页面的用途

本页面将为您展示我们各类产品的完整成本与收费明细，涵盖点差、隔夜调整、保证止损单 (GSLO)（启用时）以及货币兑换费用。

您将看到我们如何计算费用的详细示例。这些示例可直接应用到您的交易中，用于估算这些成本与收费对您收益的累积影响。

请注意，您的总交易成本会随着交易量的增加而按比例上升。

本文件中的交易示例和数值仅作说明用途，不应被视为对特定交易策略的预测、建议或认可。