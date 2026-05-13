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Capital.com如何保证安全性？

保证您的安全始终是我们的首要任务。以下是我们保护您的资金和数据的具体措施，以及我们如何打造一个稳健、安全的平台，让全球 857,000+ 名交易者安心信赖。

Capital.com 如何保障您的安全

我们通过多项客户保护机制和数据安全措施，全面守护您的交易安全。这些措施旨在保障您的资金安全、确保操作透明，并营造一个稳定可靠的交易环境。

资金隔离保护

您的资金存放在顶级银行的隔离账户中，与我们的运营资金完全分离，且绝不会用于我们公司的日常运作。

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负余额保护

如果您的账户余额低于零，我们会自动为您的账户充值以补足资金，确保您的账户始终维持正值。

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风险管理工具

通过 App 内工具，您可以设置自动平仓功能，以便有效控制风险，保护您的资金安全。

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国际安全标准

我们严格遵循 ISO 27001 和 PCI DSS 标准，为您的信息和支付提供全面的安全保障。

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网络威胁防护

我们采用行业领先的安全解决方案，确保您的数据得到最大程度的保护，让您可以高枕无忧。

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专业团队保障

您的资金和数据由训练有素的专业团队管理。这些团队成员均接受过专业培训，并将严格遵循权限控制系统的要求。

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我们如何保护您的资金安全

Capital.com 受到全球五个金融司法管辖区的严格监管，包括巴哈马证券委员会 (SCB)。这为您的资金提供了多重保护机制，确保安全无虞。

您的资金始终保持隔离状态，安全有保障

您存入的所有资金都完全符合监管要求，受到严格保护。这意味着，无论在任何情况下，您的资金始终存放于受监管银行的隔离账户中，绝不会用于公司运营。

无论交易结果如何，您永远不会因交易损失而欠我们资金

根据监管规定，您的账户享有负余额保护权利。这意味着，作为散户客户，您的交易损失绝不会超过您账户中的资金总额。

您拥有保护资本的工具

在我们的 App 中，您可以为持仓设置“保证止损”，精确控制您的风险敞口。这将保证无论市场如何波动，您的持仓都会在设定的止损价位自动平仓，确保风险在可控范围内。您需要支付一定的费用，以保证免受市场滑点的影响。

我们如何保护您的数据安全

我们遵循国际安全标准

我们严格遵循 ISO 27001（信息安全国际标准）和 PCI DSS（支付卡数据安全标准），确保全球数据安全措施始终执行到位。

我们全面防范各类网络威胁

我们采用顶级解决方案防范各种攻击，包括分散式阻断服务 (DDoS) 攻击。这有助于保持平台稳定，确保您的账户始终可无间断使用。我们的信息安全团队经过严格筛选，持续监控系统，确保能够快速检测和应对安全威胁。

我们始终确保您的数据安全无虞

无论在传输还是存储过程中，您的数据将始终保持加密状态。这得益于我们采用的强大互联网协议安全虚拟专用网络 (IPSec VPN)、传输层安全 (TLS) 和算法数据库加密技术。我们的基础设施依托高安全标准的数据中心和云服务提供商，始终确保数据安全达到最高标准。

我们通过培训员工，更好地保护您的安全

我们使用“基于域的身份验证报告和一致性 (DMARC)” 邮件认证协议，以防止网络钓鱼诈骗，并定期对所有员工进行网络安全培训。

我们严格确保您的数据仅限授权人员查看

借助严格的身份和访问管理流程，只有获得授权的团队成员才能查看您的敏感信息。

了解更多关于我们的信息

如果您想了解更多关于我们的信息，请访问以下页面。

为什么选择我们进行交易

了解为何超过 857,000 名交易者选择 Capital.com 作为他们的首选券商。

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我们的盈利模式

了解我们的商业模式，以及我们如何实现盈利。

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高达 1,000,000 美元的强化型保险保障

我们已为您的资金购买保险，且您无需承担任何额外费用。这意味着，在极少数发生破产的情况下，针对超过 20,000 美元的损失部分，您将获得最高 1,000,000 美元的赔付保障。

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