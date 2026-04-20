21 个时间周期、38+ 内置技术指标以及 44 种分析对象
64 位多线程架构，显著提升平台稳定性与执行速度
支持通过 EAs 和 MQL5 开发环境进行算法交易
可创建并自定义专属技术指标、脚本及交易机器人
六种订单类型，包括买入止损限价单和卖出止损限价单
四种执行模式（即时执行、市场价执行、请求执行、交易所执行），满足不同的交易风格需求
在 Capital.com 上开通并设置 MetaTrader 5 账户仅需几分钟。
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特性
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MT5
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MT4
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时间周期
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21
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9
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技术指标
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80+
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30
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财经日历
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✔️
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❌
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策略测试器
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多线程
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单线程
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对冲
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✔️
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✔️
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资产类别
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更多（包括股票、ETF）
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外汇与差价合约 (CFD)
MetaTrader 5 (MT5) 是一款多资产交易平台，以其高级图表工具、快速的执行能力以及对算法交易的支持而闻名。该平台在全球交易者中广受欢迎，尤其适合追求更高策略控制权和个性化自定义能力的用户。
首先，在您的设备（Mac、Windows、移动端或网页版）上下载 MT5。使用您的 Capital.com 凭证登录平台，然后探索其工具——设置图表、添加技术指标，并可直接通过界面下单交易。
登录账户后，找寻目标市场，选择订单类型（市价单或挂单），设置交易规模，然后点击买入或卖出。MT5 支持六种挂单类型、止损和止盈单设置，并提供一键交易功能以实现更快速的执行。