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使用 Capital.com 进行 MT5 交易

将您熟悉的 MetaTrader 工具与我们屡获殊荣的服务、极具竞争力的低点差，以及对所有资产类别的畅通交易通道相结合，让您的交易体验全面升级。

Capital.com 如何带来更强大的 MT5 体验

Capital.com 驱动的 MT5

在值得信赖的下一代 MT5 平台上交易——透明定价、多语言客户支持服务，以及广泛的市场参与机会，将为您的交易全程护航。

屡获殊荣的加密货币差价合约

荣获 2025 年 ForexBrokers.com 颁发的“最多加密货币交易品种”和“最佳加密货币交易”两项大奖。在 MT5 上，您将拥有参与市场上最广泛加密货币差价合约 (CFD) 交易的机会。

释放自动化交易的最大潜能

完全不受限制地使用智能交易顾问 (Expert Advisors, EAs) 的全部功能。享受完全的自由，自动化执行您的策略，利用逐笔数据进行回测，并按您的交易方式自由操作。

庞大的资产交易范围

提供 100 种外汇货币对、30 种加密货币、30 种大宗商品、20 种指数，以及部分精选股票交易
查看 MT5 合约规格 PDF

为什么交易者选择使用 MetaTrader 5

MetaTrader 5 (MT5) 是一款快速、灵活的多资产交易平台，适用于外汇、股票、指数、加密货币和大宗商品等多种交易品种。与 MetaTrader 4 (MT4) 相比，MT5 提供更先进的图表功能、更多的订单类型以及更深度的个性化自定义选项。

21 个时间周期、38+ 内置技术指标以及 44 种分析对象

64 位多线程架构，显著提升平台稳定性与执行速度

支持通过 EAs 和 MQL5 开发环境进行算法交易

可创建并自定义专属技术指标、脚本及交易机器人

六种订单类型，包括买入止损限价单和卖出止损限价单

四种执行模式（即时执行、市场价执行、请求执行、交易所执行），满足不同的交易风格需求

将您的 Capital.com 账户关联至 MT5

在 Capital.com 上开通并设置 MetaTrader 5 账户仅需几分钟。

第一步

打开您的 Capital.com 账户以启用 MT5（确保您已通过交易验证）。

第二步

在我们的应用程序 (APP) 或网页版平台中，按照分步指南创建您的 MT5 账户。
如何创建 MT5 账户

第三步

下载适用于移动端 (mobile OS)、网页端或笔记本电脑的 MT5 客户端。在 MT5 客户端中输入您的登录凭证。现在，您已准备好开始使用 MT5 进行交易。
如何找到您的 MT5 登录凭证

下载 MT5

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Webtrader MT5 真实交易

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Webtrader MT5 模拟交易

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探索通过 Capital.com 交易的卓越之处

清晰透明且极具竞争力的收费标准

所有产品0%佣金。无杠杆股票及加密货币差价合约 (CFD) 免隔夜持仓费。查看我们清晰透明的收费标准，及其他相关费用。
查看费用

自由设定杠杆比例

对新加坡25、黄金、石油、比特币及数千种其他资产进行差价合约 (CFD) 交易，并根据需求灵活设置杠杆。
探索多样化的交易市场

直观易用的交易平台

在简洁直观的平台和APP上，畅享超过5,500种差价合约 (CFD) 交易。突出重要信息，过滤干扰，让交易更高效。
了解我们的平台

全天候专业支持

在使用我们的服务时有账户或交易相关的问题？如有任何疑问，可通过电话、电子邮件、WhatsApp 或在线聊天的方式联系我们友好的客服团队，我们将竭诚为您提供多语言全天候客服。
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交易所需，一应俱全

在快速图表上对比多个市场走势。利用100+ 种技术指标，发现交易良机。无缝集成 TradingView 和 MT4。更多强大功能等您探索！
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MetaTrader 5 与 MetaTrader 4 有何区别？

特性

MT5

MT4

时间周期

 21

9

技术指标

80+

30

财经日历

✔️

策略测试器

多线程

单线程

对冲

✔️

✔️

资产类别

更多（包括股票、ETF）

外汇与差价合约 (CFD)

常见问题

什么是 MetaTrader 5？

MetaTrader 5 (MT5) 是一款多资产交易平台，以其高级图表工具、快速的执行能力以及对算法交易的支持而闻名。该平台在全球交易者中广受欢迎，尤其适合追求更高策略控制权和个性化自定义能力的用户。

如何使用 MetaTrader 5

首先，在您的设备（Mac、Windows、移动端或网页版）上下载 MT5。使用您的 Capital.com 凭证登录平台，然后探索其工具——设置图表、添加技术指标，并可直接通过界面下单交易。

如何在 MetaTrader 5 上进行交易

登录账户后，找寻目标市场，选择订单类型（市价单或挂单），设置交易规模，然后点击买入或卖出。MT5 支持六种挂单类型、止损和止盈单设置，并提供一键交易功能以实现更快速的执行。

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