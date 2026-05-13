我们了解客户的脆弱性，并致力于在可能的范畴内支持客户的财务、身体和心理健康。我们知道，交易可能带来压力并影响客户在金融市场内外的行为。 这是为什么您需要留意以下潜在脆弱性的原因，例如：

- 使用家庭日常开支资金进行交易

- 使用超出您可承受范围的资金进行交易

- 在交易中花费过多时间，从而影响工作或亲密关系

- 在没有适当风险管理的情况下轻率交易

- 过度关注不良的交易结果

- 试图用药物来缓解交易压力

您的脆弱性风险

即使您拥有丰富的市场经验，交易过程中也随时可能经历脆弱性。 因此，我们随时准备支持所有向我们提出疑虑或表现出特定行为的客户。

脆弱的客户可能会采取以下一项或多项行动：

- 做出危及自己或家人财务的冒险行为

- 通过超额补仓试图追回亏损

- 借债以维持仓位

- 向家人隐瞒交易活动

怀疑自己可能面临脆弱性风险的交易者不妨自查下以下问题：

- 我是否照顾好自己的身心健康，例如，保持良好的饮食习惯、锻炼身体，以及偶尔从交易中抽身出来休息一下？

- 交易是否影响了我的睡眠/饮食习惯？

- 我与他人的关系是否因我的交易活动而受到负面影响？

- 我是否正在服用药物来缓解交易亏损带来的压力？

- 交易结果是否影响到我的自我价值感？

- 我是否曾因负面的交易结果而产生自杀的念头？

如果您对其中任一问题的回答为“是”，您可以联系我们。

当您处于脆弱状态时会发生什么？

在 Capital.com，我们已制定多项措施来识别客户的脆弱迹象。 如果您的帐户活动引发警示，我们的系统将会标记该情况，并由专员与您联系，讨论您可能的脆弱性，并提醒您可改善状况的相关措施。

我们无法做到识别和监控所有形式的脆弱性行为。如果您因交易行为发生变化而需要支持，我们很乐意为您提供帮助，重要的是您应当尽早与我们的支持人员分享相关疑虑。无论是您的风险管理实践出现问题，还是您对交易所占用的时间感到不安，您都可以在安全、支持的环境中分享您的疑虑。

我们始终提供临时或永久帐户暂停的选项，如果您在交易习惯上感到更自如，随时可以申请重新启用帐户。

是否出错了？

您的账户可能会被错误标记，例如您最近没有更新申报财产。 在这种情况下，如果您被联系，请向我们的专员澄清，我们的团队将尽快解决此问题。