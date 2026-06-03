概括 我们通过点差、保证止损单、货币兑换费和隔夜持仓费用获利，而在我们的平台上交易，您无需支付任何佣金。

为了帮助客户做出更明智的决策，我们投入大量资源开发先进的交易工具，全面支持客户提升交易能力。

Capital.com 为散户客户提供负余额保护机制，确保交易亏损绝不会超过账户余额。如果您在收到追加保证金通知后希望保留头寸，可以通过存款满足保证金要求，从而避免交易被强制平仓。

我们始终致力于与客户建立长期的信任合作关系。

点差

点差是可交易资产的买入价与卖出价之间的差额，也是我们 Capital.com 这类券商的主要盈利来源。点差的大小会因资产类型和市场条件而有所不同。

例如，EUR/USD 或黄金等交易量大的市场通常具有较小的点差，而玉米或橙汁等交易量较低的市场则可能点差较大。这意味着，在高流动性市场中交易的总体成本通常低于低流动性市场。然而，尽管低流动性市场的交易成本较高，其高波动性仍可能吸引那些擅长管理风险的交易者。

下图直观展示了资产的买入价和卖出价，以及点差作为费用来源的运作方式。点差的大小会受到市场流动性和波动性等因素的影响，因此您的交易成本可能随之波动。在开仓之前，请确保充分了解相关的交易成本。

点差示例 假设您正在交易一份 US 500 差价合约 (CFD)，每点指数波动代表 $1 的价值。该指数的点差为 0.8 点，因此您的点差成本为 $1 × 0.8 = $0.80。如果您进一步开立新头寸，并将交易规模扩大至 10 份合约，则点差成本将增加至 $0.80 × 10 = $8。 再以 GBP/USD 为例，假设您的名义交易价值为 £10,000（即迷你手），该货币对的点差为 0.00013（相当于 1.3 点）。在这种情况下，您的点差成本为 0.00013 × 10,000，即开仓和平仓的总成本大约为 $1.30。

保证止损单

普通止损单是一种指令，用于在达到指定价格时卖出证券。然而，由于“滑点”的影响，普通止损单无法保证按设定价格执行。例如，在市场跳空期间，普通止损单通常会在下一个现行价格执行，而非您设定的目标价。这种情况在市场波动剧烈或流动性不足时尤为常见。

相比之下，保证止损单 (GSLO) 提供了更高的执行保障。无论出现滑点还是市场跳空，它都能确保交易按您设定的价格平仓。然而，需要注意的是，当保证止损单 (GSLO) 被触发时，您需要支付额外费用（即溢价）。以下是保证止损单与普通止损单的对比示例，帮助您直观了解两者的差异。

隔夜持仓费用

隔夜持仓费用是符合行业标准的每日收费，当您在我们的平台上持仓过夜时需要支付。这笔费用主要用于弥补在市场标准交易时间之外持仓所产生的资金成本。不过，在某些情况下，这笔费用也可能会返还至您的账户。在开仓前，我们强烈建议您查看“市场信息”页面。

隔夜持仓费用的计算方式因资产类别而异，其金额会受到多种因素的影响，包括利率基准（如 SONIA 或 SOFR）、隔夜基差调整、隔夜掉期利率以及我们的每日费用。想了解各资产类别费用的详细组成和实际应用的示例交易，您可以查看我们的服务费用页面，获取更全面的信息。

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