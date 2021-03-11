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每邀请一位朋友，即可赚取 200 美元

有朋友在交易吗？将您的专属推荐链接发送给他们，当他们符合条件后，您将获得 200 美元奖励。*

*条款在此适用。请点击此处，查看更多详情。

运作方式

1邀请朋友

请前往 APP 或桌面版平台中的“邀请朋友”专区，生成您的专属推荐链接并将其发送给朋友。剩下的就交由您的朋友来决定。

2领取您的奖励

当您的朋友成功通过验证、存入至少 200 美元（或等值货币）并下达 3 笔交易订单后，您就有资格获得奖金。您可在“邀请朋友”专区查看或提取该奖励。

3继续推荐

您可推荐的朋友数量不设上限。只要他们符合条件，您就可以持续获得奖励！

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1. 创建账户2. 存入第一笔资金3. 开始交易

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阅读客户评价，进一步了解我们

阅读我们的客户反馈，无论他们的经验水平如何。
2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

展示我们的 4 星和 5 星好评。为遵守 GDPR 要求并保护用户隐私，用户的具体信息已被匿名处理

4.8
评分与评论
4.7
评分与评论
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常见问题

为什么推荐朋友加入 Capital.com？

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人人都能参与推荐计划吗？

只有在受巴哈马证券委员会监管的 Capital Com Online Investments Ltd 注册的客户，才能在应用程序 (APP) 中看到并参与该推荐计划。

符合条件的国家/地区完整清单：
安道尔、安提瓜和巴布达、安圭拉、阿尔巴尼亚、亚美尼亚、安哥拉、南极洲、阿根廷、阿鲁巴、奥兰群岛、阿塞拜疆、波斯尼亚和黑塞哥维那、巴巴多斯、孟加拉国、布基纳法索、巴林、布隆迪、贝宁、圣巴泰勒米、百慕大、文莱达鲁萨兰国、玻利维亚、博内尔、圣尤斯特歇斯和萨巴、巴西、巴哈马、不丹、布韦岛、博茨瓦纳、伯利兹、科科斯（基林）群岛、刚果民主共和国、中非共和国、刚果共和国、瑞士、科特迪瓦、库克群岛、智利、喀麦隆、哥伦比亚、哥斯达黎加、佛得角、库拉索、圣诞岛、吉布提、多米尼克、多米尼加共和国、阿尔及利亚、厄瓜多尔、埃及、西撒哈拉、埃塞俄比亚、斐济、福克兰群岛（马尔维纳斯）、法罗群岛、加蓬、格林纳达、格鲁吉亚、法属圭亚那、根西岛、加纳、格陵兰、冈比亚、几内亚、瓜德罗普、赤道几内亚、南乔治亚和南桑威奇群岛、危地马拉、几内亚比绍、圭亚那、香港、赫德岛和麦克唐纳群岛、洪都拉斯、海地、印度尼西亚、马恩岛、印度、英属印度洋领地、冰岛、泽西岛、牙买加、约旦、日本、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨、基里巴斯、科摩罗、圣基茨和尼维斯、韩国、科威特、开曼群岛、哈萨克斯坦、老挝、黎巴嫩、圣卢西亚、列支敦士登、斯里兰卡、利比里亚、莱索托、摩洛哥、摩纳哥、摩尔多瓦、黑山、法属圣马丁、马达加斯加、北马其顿、马里、蒙古、澳门、马提尼克、毛里塔尼亚、蒙特塞拉特、毛里求斯、马尔代夫、马拉维、墨西哥、莫桑比克、纳米比亚、新喀里多尼亚、尼日尔、诺福克岛、尼日利亚、尼加拉瓜、尼泊尔、瑙鲁、纽埃、阿曼、巴拿马、秘鲁、法属波利尼西亚、巴布亚新几内亚、菲律宾、巴基斯坦、圣皮埃尔和密克隆、皮特凯恩群岛、巴拉圭、卡塔尔、留尼汪、塞尔维亚、卢旺达、沙特阿拉伯、所罗门群岛、塞舌尔、圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚、斯瓦尔巴和扬马延、塞拉利昂、圣马力诺、塞内加尔、苏里南、圣多美和普林西比、萨尔瓦多、新加坡、荷属圣马丁、斯威士兰、特克斯和凯科斯群岛、乍得、法属南部领地、多哥、泰国、塔吉克斯坦、托克劳、东帝汶、土库曼斯坦、突尼斯、汤加、土耳其、特立尼达和多巴哥、图瓦卢、台湾、坦桑尼亚、乌克兰、乌干达、乌拉圭、乌兹别克斯坦、梵蒂冈、圣文森特和格林纳丁斯、英属维尔京群岛、越南、瓦努阿图、瓦利斯和富图纳、马约特、南非、赞比亚、津巴布韦。

我能够赚取多少奖励？

每成功推荐一位朋友，您可获得高达 200 美元的奖励。您的奖励将以账户所使用的货币发放。

如何进行推荐？

如需通过手机 APP 推荐朋友，请点击“邀请朋友”专区的“邀请朋友”按钮。如果您使用的是桌面版平台，请点击“推荐”专区的“邀请朋友”按钮。然后，您可以通过短信、电子邮件或任何其他通讯服务与朋友分享您的专属推荐链接。请确保在分享之前征得朋友的同意。

如何赚取推荐奖励？

获取推荐奖励，您的朋友需要：

  • 使用您与他/她们分享的推荐连结注册 Capital.com 账户并成功通过验证。
  • 存入至少 200 美元（其他币种存款请参阅条款和条件）
  • 进行三笔交易

我何时可以领取奖励？

一旦您的朋友满足要求，“领取”按钮将出现在您的推荐中心。然后，奖励将存入您的 Capital.com 账户，您可以随时领取。

我可以推荐多少好友？

您可以邀请任意数量的好友。

下一次奖金领取周期何时开始？

您可以在推荐中心查看下一次领取奖励开始的时间。