关联您的 Capital.com 和 MT4 账户，享受由先进技术分析支持的自动化交易。
来自顶级提供商的算法交易智能交易系统和交易信号。
一系列广泛的技术分析工具和多种图表设置。
利用各种自定义指标掌握市场趋势。
使用额外的分析工具和智能交易工具，包括 30 种流行的技术指标和 24 种分析对象
利用多种图表设置
从 Guardian Angel 工具获取个性化反馈
任何提供 MT4 软件的受监管经纪商都可被视为 MT4 经纪商，例如 Capital.com！
不是，MT4 本身并不是经纪商，而是连接到经纪商（如 Capital.com）进行交易的软件套件。
MetaTrader 4 通过即时图表、实时报价、深入分析以及一系列订单管理工具和指标提升您的交易体验。它还允许您通过应用算法来实现交易自动化，该算法可以根据预设的参数自动开立和关闭交易头寸。
MetaTrader 4 具有高度可定制且用户友好的界面，对交易新手很有帮助。它还拥有各种智能交易工具、附加组件和指标，可以帮助您做出更明智的决策。该软件还非常适合新手开始尝试自动化算法交易。
可以。在 ASIC、CySEC、SCA、FCA 和 SCB 许可证下注册的国家/地区客户可以在他们的真实或模拟 Capital.com 账户中使用 MetaTrader 4。法国居民尚无法使用该项集成。
MetaTrader 4 完全免费。但是，您可能需要支付给经纪商一些费用，即点差费或佣金（或其他费用）。