首页所有平台MT4

使用 MetaTrader 4 进行交易

关联您的 Capital.com 和 MT4 账户，享受由先进技术分析支持的自动化交易。

了解 MetaTrader 4

享受最前沿技术创新带来的便利。

EA 和交易信号

来自顶级提供商的算法交易智能交易系统和交易信号。

图表和工具

一系列广泛的技术分析工具和多种图表设置。

自动化交易触手可及

立即通过 Capital.com 享受 MetaTrader 4 的前沿技术

获取更深入洞见

利用各种自定义指标掌握市场趋势。

做出更明智的决策

使用额外的分析工具和智能交易工具，包括 30 种流行的技术指标和 24 种分析对象

快速管理仓位

利用多种图表设置

优化您的交易策略

从 Guardian Angel 工具获取个性化反馈

3 步关联您的账户到 MT4

第 1 步

打开您的 Capital.com 账户以启用 MT4（确保您已通过交易验证)。

第 2 步

前往账户设置并创建一个新的 MT4 账户（如果您已有账户，请登录)。

第 3 步

开始通过 MT4 平台交易 Capital.com 差价合约。

下载 MT4

Mac

下载

Windows

下载

Google Play

下载

App Store

下载

网页端

下载

选择 Capital.com，探索卓越交易之路

清晰透明、极具竞争力的费用

始终保持零佣金。点差、隔夜融资与保证止损的收费均透明公开。点击下方链接了解更多信息。
查看费用

自由设定杠杆比例

对新加坡25、黄金、石油、比特币及数千种其他资产进行差价合约 (CFD) 交易，并根据需求灵活设置杠杆。
探索多样化的交易市场

直观易用的交易平台

在简洁直观的平台和APP上，畅享超过5,500种差价合约 (CFD) 交易。突出重要信息，过滤干扰，让交易更高效。
了解我们的平台

全天候专业支持

在使用我们的服务时有账户或交易相关的问题？如有任何疑问，可通过电话、电子邮件、WhatsApp 或在线聊天的方式联系我们友好的客服团队，我们将竭诚为您提供多语言全天候客服。
联系我们

值得信赖的国际券商

加入由全球 857,000+ 名交易者组成的社群。平台深受客户信赖，累计交易量突破1万亿美元。
了解更多关于我们的信息

交易所需，一应俱全

在快速图表上对比多个市场走势。利用100+ 种技术指标，发现交易良机。无缝集成 TradingView 和 MT4。更多强大功能等您探索！
更多交易辅助工具，提升您的交易体验

准备好加入领先的经纪商？

加入由全球交易者组成的社区
1. 创建账户2. 存入第一笔资金3. 开始交易

常见问题解答

什么是 MT4 经纪商？

任何提供 MT4 软件的受监管经纪商都可被视为 MT4 经纪商，例如 Capital.com！

MT4 是经纪商吗？

不是，MT4 本身并不是经纪商，而是连接到经纪商（如 Capital.com）进行交易的软件套件。

为什么使用 MetaTrader 4？

MetaTrader 4 通过即时图表、实时报价、深入分析以及一系列订单管理工具和指标提升您的交易体验。它还允许您通过应用算法来实现交易自动化，该算法可以根据预设的参数自动开立和关闭交易头寸。

MetaTrader 4 是否适合新手？

MetaTrader 4 具有高度可定制且用户友好的界面，对交易新手很有帮助。它还拥有各种智能交易工具、附加组件和指标，可以帮助您做出更明智的决策。该软件还非常适合新手开始尝试自动化算法交易。

我可以在模拟交易账户中使用 MT4 吗？

可以。在 ASIC、CySEC、SCA、FCA 和 SCB 许可证下注册的国家/地区客户可以在他们的真实或模拟 Capital.com 账户中使用 MetaTrader 4。法国居民尚无法使用该项集成。

使用 MetaTrader 4 的费用是多少？ 

MetaTrader 4 完全免费。但是，您可能需要支付给经纪商一些费用，即点差费或佣金（或其他费用）。

信赖合作伙伴
信赖合作伙伴
精选合作伙伴
精选合作伙伴